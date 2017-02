Dichas obras han servido, por ejemplo, para mejorar y adecuar los espacios, corregir las deficiencias estructurales que la Escuela presentaba en algunos de sus pilares y sustituir el suelo.

A este centro acuden actualmente 65 alumnos de 0 a 3 años distribuidos en ocho aulas (dos para bebés; tres para niños de 1 a 2 años; y tres para alumnos de 2 a 3 años) tal y como ha explicado la directora del centro, Patro López.

A las puertas de la apertura del plazo de inscripción de alumnos para Primaria, Secundaria y Bachillerato y para el segundo ciclo de Infantil (será el 15 de febrero)

Será en marzo cuando se abra el plazo de inscripción de alumnos para el próximo curso en Escuelas Infantiles como ésta, si bien ya este 15 de febrero comienza (permaneciendo abierto durante un mes) el periodo de inscripciones para el segundo ciclo de Infantil y para Primaria, Secundaria y Bachillerato, siguiendo los criterios que ha escogido la propia Comunidad Educativa.

“Prima la proximidad del domicilio del alumno al centro educativo; hay que poner en valor que por encima de todo está la libertad de elección de centro con la posibilidad de escoger entre seis, y seguro que más del 90% de los alumnos obtienen el centro que por el que han optado en primer lugar”, ha manifestado el consejero.

En este sentido, Ángel Felpeto ha explicado que, además de dicha proximidad al domicilio, “importaba también que haya dos tramos diferenciados en el caso de familias numerosas (para que se puntúe de modo diferente a cada una de las dos categorías, la ordinaria y la especial); en el caso de la discapacidad, no sólo se va a tener en cuenta el tramo de discapacidad del alumno, sino también la de algún miembro de la familia (y que esto se puntuara también de manera diferente); todas esas cuestiones que se han presentado por parte de los representantes de la Comunidad Educativa las hemos tenido en cuenta y han quedado recogidas”.

Ángel Felpeto visita la Escuela Infantil Virgen de Los Llanos en Albacete

En marzo se abrirá el plazo de inscripción de alumnos de las Escuelas Infantil de cara al próximo curso

Los detalles (sobre las zonas educativas y las plazas y vacantes) en el caso de la Educación Infantil (donde el plazo de inscripción se abre en marzo) se darán a conocer a partir de este viernes, 10 de febrero, en las diferentes provincias. Además de para las dependientes de la Junta, se abrirán los plazos también en las mismas fechas para las Escuelas Infantiles tanto municipales como privadas.

El consejero ha manifestado que, en cuanto a infraestructuras, no está previsto construir nuevas Escuelas Infantiles sino en mejorar las existentes: “Nuestra prioridad en este momento en esta red de centros de la Comunidad Autónoma es mantenerlos en las mejores condiciones a través del llamado ‘Programa RAM’ (de reformas, ampliación y mejoras) con el fin de que las Escuelas Infantiles no sean ‘un punto y aparte’ sino que estén activas en esa red de centros (incluso en cuanto a la atención al profesorado: lógicamente, si hablamos de programas de formación de profesorado de Primaria y Secundaria, ¿Por qué no del de Escuelas Infantiles?, queremos que ellos conozcan que la preocupación de la Consejería de Educación es la misma en las Escuelas Infantiles)”.

Cuestión ésta por la que precisamente en los próximos días, el consejero ha adelantado que los equipos directivos de las Escuelas Infantiles serán convocados a una reunión donde “desde la Consejería se les hará partícipes de nuestro proyecto educativo”.

El consejero confía en que el nuevo colegio de la zona de Imaginalia, en Albacete, “pueda estar operativo de cara al curso 2018-2019”, si bien no da fechas concretas

Sobre los nuevos colegios que se van a construir en Albacete (comenzando por el de la zona de Imaginalia) el consejero ha indicado que están preparados para, en su momento y llegado el caso, poder incluir Escuela Infantil.

Desde este 10 de febrero comenzarán a salir a licitación los proyectos de los nuevos centros educativos para la región (también el de Imaginalia, en Albacete, del que Ángel Felpeto no ha dado fechas concretas de finalización, si bien ha confiado en que pueda estar operativo de cara al curso 2018-2019).

