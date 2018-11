Este 7 de noviembre, en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Albacete, ha tenido lugar la Gala del 20 Aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca (1998-2018), así como la entrega de los galardones correspondientes a la X Edición de los Premios Solidarios que entrega este Grupo mediático, decano de la prensa digital en Castilla-La Mancha y referencia regional de la información.

El Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca ha celebrado, nada más y nada menos, que su vigésimo aniversario. Veinte años de compromiso con la sociedad de Albacete Castilla-La Mancha a través de un periodismo caracterizado por el rigor, la calidad y la diferenciación informativa, y diario decano de la prensa digital en toda la región.

Esta Gala del 20 Aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca ha contado con las siguientes personalidades: Manuel Serrano, alcalde de Albacete; Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; María Díaz, vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha; Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha; Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete; Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete; y Francho Tierraseca, subdelegado del Gobierno en la provincia de Albacete, entre otros muchas.

Además de Artemio Pérez Alfaro, presidente de FEDA, y distintos representantes de las distintas asociaciones empresariales; representantes de distintos colectivos, organizaciones y asociaciones de ayuda a los que más pueden necesitar sus servicios por la índole que sea; autoridades militares, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; alcaldes, diputados, senadores, representantes de distintos partidos políticos; representantes de entidades e instituciones colaboradoras de la Gala (Globalcaja, Eorocaja Rural, Liberbank, Aguas de Albacete, Diputación de Albacete, Auntamiento de Albacete, Diputación de Ciudad Real, El Corte Inglés, Fundación Abogados de Atocha, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Cable Desing).

También han estado presentes en la Gala los miembros del Jurado de esta X Edición de los Premios Solidarios, un Jurado de lujo formado por:

Acuarelas del pintor caudetano Paco Hernández “El Rubio”, de Caudete, de la Escuela de acuarelistas de Rafael Requena, han sido los cuadros entregados a los galardonados en la X Edición de los Premios Solidarios, además de unas placas conmemorativas.

El Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca ha celebrado la Gala de su 20 Aniversario arropado por una gran representación de la sociedad de Albacete y Castilla-La Mancha.

Tras la introducción y bienvenida a los asistentes, por por parte de la presentadora de la Gala, la periodista María García Morcillo, se emitió un vídeo resumen de la trayectoria de los 20 años del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

Gala completa del 20 Aniversario de La Cerca y entrega de sus X Premios Solidarios

INTRODUCCIÓN BREVE DEL DISCURSO REALIZADO POR MANUEL LOZANO SERNA, DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO MULTIMEDIA DE COMUNICACIÓN LA CERCA

Tras saludar y dar la bienvenida a todos los asistentes, Manuel Lozano Serna pronunció un discurso lleno de contenido donde puso en valor el importante trabajo que realizan los colectivos y personas a título individual que dedican su vida a ayudar a los demás, incidiendo, de manera especial, en todos y cada uno de los premiados en esta X Edición de los Premios Solidarios.

Con su presencia en este acto se pone de manifiesto, de manera inequívoca, su compromiso con todo lo que representa y significa la palabra solidaridad.

Muchas gracias a todos por su gesto al venir a esta gala donde conmemoramos el 20 Aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y por apoyar este acto de reconocimiento a los galardonados en la X Edición de los Premios Solidarios y sobre todo por sus inquietudes sociales a favor de acciones de este tipo donde se pone en valor algo tan importante y tan escaso como es la solidaridad.

Como se pueden imaginar, para los que hemos visto nacer esta empresa, trabajar en ella sin descanso teniendo por bandera la honestidad, la dignidad, la seriedad, el rigor y la disciplina, supone una dosis de orgullo y satisfacción que resulta difícil de explicar.

Sería imposible, en unos pocos minutos, resumir toda una carrera empresarial de 20 años donde, de manera especial, la I+D+i ha marcado toda su trayectoria, siempre en busca de la diferenciación, acorde con las nuevas tecnologías e intentando conseguir la excelencia en la calidad del trabajo bien hecho, y lo más importante creando y manteniendo amigos, compañeros de trabajo.

Como director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, y tras haber estado en épocas anteriores dirigiendo otras tantas empresas desde el punto de vista económico, financiero y tributario, tanto familiares, como PYMES así como grandes multinacionales, les puedo asegurar que estos 20 años de vida empresarial, dirigiendo un medio multimedia de comunicación, han sido de los más gratificantes de mi carrera profesional.

Uno de mis maestros en materia de Teoría y Gestión Económica, el profesor José Luis Sampedro, decía que él era un economista que intentaba “hacer a los pobres menos pobres”. Esta definición de su carácter personal y profesional, y esta actitud hacia la vida es la que algunos discípulos suyos hemos querido hacer propios y marcar, igualmente, una forma de vida a desarrollar.

Lamentablemente la vorágine del día a día, y un sistema político y económico actual, a nivel mundial, no solo en España, basado en la connivencia entre ambos poderes para conseguir cada uno sus metas propuestas que no son otras que, en términos económicos, maximizar su beneficio, por un lado electoral, y por otro en la respectiva cuenta de resultados, resulta el caldo de cultivo propicio para hacer poco menos que imposible intentar, hoy en día, desarrollar un proyecto económico/empresarial donde no te encuentres con variables especulativas e ideológicas que, aun siendo lícitas (aunque desde luego muchas de ellas nada honestas), no repercuten en el bienestar del pueblo llano y por tanto en los ciudadanos de a pie.

Muchos son los que se rasgan las vestiduras a diario manifestando y transmitiendo a golpe de pecho sus ideas de pluralidad, libertad, participación, objetividad… en relación a lo que deben de ser los medios de comunicación; pero resulta curioso que son estos mismos los que una vez sí y otra también miden a estos medios de comunicación con dos varas de medir dependiendo de si les gusta o no lo que de ellos se dice, o no se dice, y lo que se dice de los demás, o no se dice. Es decir, pura hipocresía y una total falta de honestidad ante lo que debería de ser obvio y además debería de formar parte de esta Democracia, imperfecta, como bien dicen muchos de los amigos ilustres que hoy han tenido el gusto, viniendo desde fuera de Castilla-La Mancha, de estar con nosotros en este acto.

No, no es nada fácil desarrollar un proyecto mediático, plural, libre, objetivo y participativo en la actual sociedad en la que vivimos, sin embargo en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca intentaremos continuar, al menos otros 20 años más, desempeñando este periodismo honesto, abierto y para toda la ciudadanía, para toda, pese a quien le pese y le duela a quien le duela.

Como decía la letra de la canción “Volver”, tango interpretado y compuesto en 1934 por Carlos Gardel y por Alfredo Le Pera:

Sentir

que es un soplo la vida

que veinte años no es nada

que febril la mirada

errante en las sombras

te busca y te nombra.

Pues eso que “20 años no son nada, que es un soplo la vida”, pero joder lo que cuesta conseguir mantenerse durante 20 años al pie del cañón cuando de una empresa familiar se trata y donde la mitad de dichos años han estado marcados por una crisis galopante que, por cierto, por muchos que algunos se empeñen, ni hemos salido, ni saldremos, lamentablemente, en mucho tiempo si no cambiamos actitudes y formas de ser y de hacer.

PACO HERNÁNDEZ “EL RUBIO” DE CAUDETE Y VALERIANO BELMONTE ENTREGARON A MANUEL LOZANO SERNA UNA ACUARELA Y UNOS DIBUJOS, RESPECTIVAMENTE

Tras la finalización del discurso de Manuel Lozano Serna, subieron al escenario del Auditorio Municipal de Albacete el pintor/acuarelista Paco Hernández “El Rubio” de Caudete y el dibujante albaceteño Valeriano Belmonte, que entregaron al director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca una acuarela de un paisaje de “Tierras Manchegas” y unos dibujos alegóricos al 20 aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, respectivamente.

Acuarelas del pintor caudetano Paco Hernández “El Rubio”, de Caudete, de la Escuela de acuarelistas de Rafael Requena, han sido los cuadros entregados a los galardonados en la X Edición de los Premios Solidarios, además de unas placas conmemorativas.

Durante la entrega de Premios se han ido emitiendo distintos vídeos en deferencia a cada uno de los homenajeados, resaltando aquellos valores que les han hecho acreedores del reconocimiento del Jurado en esta X edición de los Premios Solidarios.

ENTREGA DE DISTINCIONES A LOS GALARDONADOS EN LA X EDICIÓN DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS

VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA EN ALBACETE

Argumentos del Premio

Por la entrega altruista de su tiempo y sus conocimientos a todo aquel que lo precisa y, de esta forma, al conjunto de la sociedad, siendo siempre la encarnación viva de los principios Fundamentales de “Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad” que basan el Código de Conducta e Ideario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y que constituyen las señas de identidad de la Institución y de sus voluntarios.

Unos Voluntarios que, sin duda, forman la espina dorsal de esta ONG de referencia internacional y que consiguen, con su esfuerzo, dedicación y altruismo llevar la esperanza a todo aquel que la pueda necesitar. Unos hombres y mujeres que entregan su tiempo libre a tratar de llevar un granito de felicidad y dignidad a aquellos ‘usuarios’ menos favorecidos por la sociedad.

Recoge el premio: Francisco Pérez del Campo, presidente local de Cruz Roja Española en Albacete.

Entregan la Acuarela: Manuel Lozano Serna, director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, y Antonio José Pérez Romera, adjunto a la Dirección Territorial de Albacete de Eurocaja Rural.

Entrega la Placa Conmemorativa: Santiago Cabañero Masip, presidente de la Diputación de Albacete.

Tras la entrega de estos galardones tomó la palabra, en representación de la Diputación de Albacete, el presidente de la misma, Santiago Cabañero Masip.

NURIA GARRIDO CUENCA

Argumentos del Premio

Catedrática de Derecho Administrativo de la UCLM. Por su compromiso con el Máster de Bioética buscando una atención sanitaria y respetuosa con la dignidad y la equidad que toda persona merece; y por su compromiso con la Asociación Nacional de Mastocitosis, una enfermedad poco frecuente pero que puede ser muy grave, de la que Nuria Garrido ha sido asesora jurídica desde el principio y con cuyo impulso se ha logrado que Castilla-La Mancha disponga del Centro de Referencia Nacional de Mastocitosis.

Entre sus líneas de investigación, formación y dedicación profesional destaca la referida al Derecho Sanitario y la Bioética.

Autora de varias publicaciones y proyectos en materia del derecho a la protección a la salud, investigación, información y transparencia sanitaria. Ha participado como ponente en distintos Congresos Científicos en materia de enfermedades raras. Asimismo, ha participado en numerosas conferencias en Congresos Nacionales e internacionales en materia de derecho sanitario.

Recoge el premio: Nuria Garrido Cuenca.

Entregan la Acuarela: Carmen Córcoles Cifuentes, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLM en Albacete, y Francisco Tierraseca, subdelegado del Gobierno en Albacete.

Entrega la Placa Conmemorativa: Fernando Lamata Cotanda, Ex consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, experto en Salud Pública y Políticas de Salud. Médico y Cirujano.

Tras la entrega de estos galardones tomó la palabra, en representación de la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Albacete, Francisco Tierraseca.

ACCEM

Argumentos del Premio

Por ser una asociación referente en nuestra ciudad para el acogimiento de refugiados en estos momentos en que tan difícil tienen esas personas (de diversas nacionalidades) integrarse en su nueva patria en toda Europa. Especializada en refugio y migraciones, es mucho más, trabaja en favor de la inclusión de las personas y busca la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas con independencia de su origen, sexo, raza, religión, opiniones o grupo social.

Para ACCEM, la persona es un valor en sí misma: su defensa y la de los derechos fundamentales, así como la defensa de las libertades de todas las personas constituyen el centro de todos los demás valores.

Como valores a resaltar y que forman parte del trabajo diario de las personas que componen ACCEM:

Garantizar la igualdad de oportunidades, la justicia y la equidad, implica un sistema económico más justo y un compromiso con el medio ambiente.

El respeto, la comprensión hacia el otro, su reconocimiento y puesta en valor, deben presidir las relaciones entre la población.

La dedicación e implicación de las personas promueve la transformación social.

Recogen los premios: Julia Fernández Quintanilla, directora de ACCEM España; Braulio Córcoles, responsable Territorial de ACCEM en Castilla-La Mancha; y Danilo Campos Pereira, responsable Provincial de ACCEM Albacete.

Entregan la Acuarela: Antonio Hugo Ramírez Valiente, Director Territorial de Banca Empresas de Liberbank en Castilla- La Mancha, y Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete.

Entrega la Placa Conmemorativa: Jesús Igualada Pedraza, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre en Albacete.

MIGUEL MUÑOZ DE GEA

Argumentos del Premio

Por ser, como diría Antonio Machado, ‘un hombre bueno’ en el mejor sentido de la palabra; un ejemplo y un modelo de lo que todos querríamos ser en este mundo; hombre conciliador, respetuoso, abierto siempre al diálogo y al entendimiento en todos los sentidos, siempre dispuesto a dar su vida por los demás.

Fue concejal en el Ayuntamiento (dicen que ha sido el mejor concejal de Hacienda que hemos tenido); presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre; presidente de Asprona; presidente de una gestora que se hizo en la UGT en 1979… Hombre referente en materia de solidaridad, a saber hacer y ha trabajo bien hecho, siempre anteponiendo el bienestar de los demás al suyo propio, querido y respetado por todos. Todo un ejemplo de ciudadano al servicio de la ciudadanía y de los más necesitados.

Entregan la Acuarela: José Belda Amores, gerente de Aguas de Albacete, y José Reina Martínez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA).

Entrega la Placa Conmemorativa: Manuel Serrano, alcalde de Albacete, y José María Roncero, presidente de la Unión de Consumidores de Albacete (UCE).

FECAM (FEDERACIÓN DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE CLM”

Argumentos del Premio

Por sensibilizar y trabajar en favor de la plena normalización social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tomando el deporte como herramienta inclusiva y generadora tanto de valores como de hábitos saludables para mejorar la vida tanto de estos deportistas como de sus familias.

Los valores de FECAM guían siempre su labor y misión. FECAM tiene un compromiso firme con sus deportistas y sus familias, ofreciéndoles un trabajo ético, responsable y transparente en todas sus acciones, fomentando en cada actividad la participación de cada uno de ellos, la importancia de la pertenencia a un equipo, el respeto al resto de compañeros, y lo más importante, un espíritu de igualdad.

Recoge el premio: Eloy Molina Guerrero, presidente de FECAM.

Entregan la Acuarela: Aurelia Sánchez Navarro, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y Artemio Pérez Alfaro, presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA).

Entrega la Placa Conmemorativa: Víctor Hernández, director de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte Inglés en Castilla-La Mancha.

Tras la entrega de estos galardones tomó la palabra, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro.

MARCELINO CAMACHO ABAD Y JOSEFA SAMPER ROSAS

Argumentos del Premio

Por toda una vida dedicada a la defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores, convirtiéndose en esperanza para el colectivo más numeroso y fuerte de este país, el proletariado, y encarnándose en un símbolo mundial de la lucha por las libertades en tiempos en los que, apenas soñar con ellas, era motivo de persecución, cárcel, exilio y muerte. Dirigentes referentes en el sindicato CCOO y del sindicalismo en general en pro de la justicia laboral y social en España.

El reconocimiento de la figura de Marcelino Camacho y su acción sindical ha sido unánime entre sus compañeros y adversarios ideológicos. Todos han destacado siempre su honradez y flexibilidad en la negociación de los históricos Pactos de la Moncloa durante el mandato de UCD. No extrañó por ello que uno de los primeros en visitar su capilla ardiente cuando falleció fuera el hijo de Alfonso Suárez. «Fue un hombre de paz que consiguió olvidar sus rencores y embarcarse en la construcción de una España mejor», dijo.

Recoge el premio: Marcel Camacho, hijo de Marcelino y Josefa.

Entregan la Acuarela: Francisco Naranjo, gerente de la Fundación Abogados de Atocha, y Manuel Gerena, cantautor flamenco.

Entrega la Placa Conmemorativa: María Díaz García, vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Tras la entrega de estos galardones tomó la palabra, en representación de las Cortes de Castilla-La Mancha, María Díaz García, vicepresidenta de la Institución.

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Argumentos del Premio

Por su trabajo en favor de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; por su compromiso en la prevención de la violencia contra las mujeres así como la protección y asistencia a las víctimas; por crear medidas regionales que favorecen la presencia de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, promocionándolas profesionalmente y eliminando cualquier forma de discriminación que puedan sufrir; todo ello, animando a la implicación de todos los colectivos y personas que conforman nuestra región.

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, recoge en su artículo 2.2 que son fines de la presente Ley la erradicación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, directa o indirecta, y lograr una sociedad más democrática, justa y solidaria, en la que el desarrollo de todas las personas esté en función de sus capacidades personales y no venga impuesto por las reglas de género. Así mismo en su artículo 13.1 recoge que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha será el encargado de impulsar las actuaciones ejecutivas de esta Ley.

Recoge el premio: Araceli Martínez Esteban, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Entrega la Acuarela: Herminio Molina Abellán, vicepresidente de Globalcaja

Entrega la Placa Conmemorativa: Manuel Lozano Serna, director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, cerró el turno de intervenciones de todos los galardonados.

MANUEL SERRANO, ALCALDE DE ALBACETE, PRONUNCIÓ UN DISCURSO FINAL TRAS LA ENTREGA DE TODOS LOS PREMIOS A LOS GALARDONADOS

Tras la finalización de la entrega de Premios a todos los galardonados, y como deferencia al Alcalde de la ciudad, Manuel Lozano Serna, director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, invitó y cedió la palabra del fin de esta entrega de Premios, a Manuel Serrano López, quién tuvo palabras de elogio y gratitud para los integrantes del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, especialmente a su Director General.

GRANDES ACTUACIONES COMO COLOFÓN A LA GALA Y ACUARELAS DE PACO HERNÁNDEZ “EL RUBIO” DE CAUDETE PARA LOS GALARDONADOS

La Gala del 20 Aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca ha contado con la actuación especial del cantautor flamenco Manuel Gerena, acompañado a la guitarra por Juan Ignacio González.

Igualmente se ha contado con la intervención del monologuista albaceteño David Andrés.

La Gala del 20 Aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca ha tenido su colofón con la magnifica interpretación del concierto que han realizado los 44 profesores de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, magistralmente dirigida por el maestro Miguel Vidagany.

“Historia de una Ilusión”, sintonía compuesta por Miguel Vidagany para La Cerca

Además, y como deferencia especial, el maestro Miguel Vidagany ha compuesto al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca una sintonía con motivo del 20 Aniversario de este Grupo mediático. Dicha sintonía, con el nombre de “Historia de una Ilusión”, ha sido interpretada por primera vez, a modo de primicia para la ocasión, como ‘guinda’ a la Gala, por la Banda Sinfónica Municipal de Albacete en un gesto que ha despertado y aflorado muchos sentimientos en la sala del Auditorio de Albacete, especialmente entre los integrantes del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

MANUEL LOZANO HA REGALADO A LOS ARTISTAS Y PROFESIONALES INTERVINIENTES EN LA GALA UNAS NAVAJAS ALBACETEÑAS

Tras la finalización de todas las actuaciones, el director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano Serna, obsequió a Paco Hernández “El Rubio” de Caudete, pintor/acuyarelista; Manuel Gerena, cantautor flamenco; David Andrés, monologuista albaceteño; y Miguel Vidagany, director de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, unas navajas albaceteñas grabadas para la ocasión con el nombre de cada uno de ellos, como recuerdo de esta gala del 20 Aniversario de este Grupo Mediático.

La entrega de la X Edición de los Premios Solidarios ha conformado la esencia de esta Gala del 20 Aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

20 AÑOS DE VIDA DEL DIARIO DIGITAL ‘DECANO’ DE CASTILLA-LA MANCHA

El albaceteño Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca surgió en el año 1998 siendo entonces su revista de información general LA CERCA de Castilla-La Mancha la gran protagonista. Su ‘número 0’ vio la luz en octubre de ese mismo año.

‘Una revista gráfica, con gran profundidad informativa, que diera especial relevancia a aquellos aspectos más importantes que acontecieran en Albacete y Castilla-La Mancha y se pusiera siempre a disposición de los colectivos más desfavorecidos’ fueron los principios que marcaron el nacimiento de la revista LA CERCA de Castilla-La Mancha y de la posterior evolución de este Grupo Multimedia de Comunicación.

Consciente de que el futuro pasa por la puesta en marcha de las herramientas que brinda la nueva Sociedad de la Información, desde el primer momento el Grupo de Multimedia Comunicación La Cerca apostó por las nuevas tecnologías, y ya en 1998 ‘colgaba’ en Internet el diario digital LA CERCA, (www.lacerca.com) que se convirtió, así, en el primer diario digital castellano-manchego. Igualmente, en 2009, puso en marcha la primera productora en vídeo online de Castilla-La Mancha: La Cerca TV (www.lacerca.tv).

Las premisas principales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca pasan por ofrecer una información veraz, plural, libre, objetiva, con rigor, abierta y participativa a todos los ciudadanos. Un trabajo que busca la excelencia en la calidad y siempre en constante innovación informativa.

La fusión de texto, audio y vídeo que ofrece el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca a través de Internet convierte a este medio de comunicación en el abanderado de la información más innovadora en la región, en la que constituye un referente periodístico.

Tras veinte años de vida profesional, el más prestigioso portal analizador de páginas en Internet a nivel mundial, Alexa, sitúa la Web del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca entre las 100.000 páginas más vistas del mundo.

Una hemeroteca formada por cientos de miles de noticias desde el año 2002 (de todas las provincias de la Región y también del conjunto de España); miles de vídeos y piezas audiovisuales de ámbito local, provincial autonómico y nacional; un buscador interno optimizado y multitud de secciones varias constituyen, entre otras muchas características, algunos de los atractivos de esta Web de referencia mediática en la región.

La plataforma multimedia de noticias del periódico digital La Cerca mantiene en su web cinco cabeceras de noticias (una por cada provincia de Castilla-La Mancha) para hacer llegar a todos los rincones de la región la información más actualizada de su localidad.

Además, secciones dedicadas al sector agropecuario, el turismo, la cultura, la universidad, la economía, etc., y ‘Especiales Informativos’ de los acontecimientos más importantes que de Castilla-La Mancha así como sus entrevistas y reportajes propios, son algunas de las propuestas que pueden visionarse a través de esta plataforma multimedia.

El Grupo Multimedia de Comunicación LA CERCA siempre ha tenido y tiene un hueco para hacer llegar a todos los sectores de la población la situación en la que se encuentran muchas Asociaciones y Organizaciones que velan por los intereses de los colectivos más desfavorecidos. Por esta razón, desde el año 2003, reconoce el esfuerzo que realizan galardonando, con sus ‘Premios Solidarios’, el trabajo de todos aquellos que creen que un mundo más justo y solidario es posible. Junto a estos, los ‘Premios Taurinos Samueles’ conforman el otro gran evento con el que, cada año, La Cerca quiere mostrar públicamente su apoyo y defensa, en este caso, a la Fiesta Brava en nuestro país, habiéndose convertido estos galardones en unos de los más prestigiosos dentro del panorama taurino nacional.

A su vez, esta casa ha sido galardonada por el trabajo de quienes la conforman y la han conformado a lo largo de los años. Así, en 2006, este Grupo fue merecedor del ‘Premio SICMAN’, otorgado por la ‘Fundación Campollano’, en reconocimiento a su labor en la difusión, apoyo y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En 2007, el Grupo LA CERCA fue el primer medio de comunicación distinguido con la ‘Mención Honorífica a la Labor Voluntaria’, en el apartado de ‘Medios de Comunicación’, que otorga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ya en 2015, el equipo de La Cerca recibió el ‘Premio SOLIDARIO de la ONCE en Castilla-La Mancha’ en el apartado de ‘Medios de Comunicación’.

Este año 2018, Cruz Roja Española de Albacete ha reconocido al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca como Empresa Socialmente Responsable. El presidente Provincial de Cruz Roja en Albacete, Eloy Ortiz, y Francisco Pérez del Campo, presidente de la Agrupación Local de esta ONG en la ciudad, hicieron entrega de dicho reconocimiento al director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano Serna, tras la presentación del documental realizado por esta casa para visibilizar la labor de los voluntarios del programa de Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja Albacete que atiende a personas sin hogar en la localidad.

Motivos, sin duda, más que suficientes para seguir a su lado ofreciéndoles esta ventana de Información lo más veraz, constructiva, respetuosa y libre posible ya que son ustedes, nuestros seguidores, quienes verdaderamente han permitido y motivado estas dos décadas de trabajo que estamos decididos a seguir manteniendo. Por estos veinte años, y por otros veinte más a su servicio.

La Gala de entrega de la X Edición de los PREMIOS SOLIDARIOS tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Albacete, el día 7 de noviembre de 2018, miércoles, a las 19.00 horas. En ella se conmemorará también el XX Aniversario de este Grupo Multimedia de Comunicación, referente mediático de CLM y decano de la prensa digital en la región. Contaremos con la actuación del cantautor flamenco Manuel Gerena y la de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete dirigida por el maestro Miguel Vidagany. Entrada libre.

Una programación especial de la mano de la sociedad albaceteña con motivo de este XX cumpleaños

El director general del Grupo La Cerca, Manuel Lozano Serna, a preguntas de los medios, ha manifestado que, durante este año, se han establecido sendos acuerdos tanto con la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) y la Unión de Consumidores de Albacete (UCE) que tienen su traducción en nuestra programación de 2018 con los programas periódicos ‘Empresario, carrera de fondo’ y ‘Defiende tus derechos’, respectivamente. Con el primero, de la mano de la propia FEDA, se quiere poner en valor la figura del empresario como motor de la dinamización económica y la creación de empleo en la ciudad. Con el segundo, se quiere poner en conocimiento de los consumidores y usuarios cuáles son sus derechos en las diferentes áreas de nuestra vida cotidiana, con el fin de ayudar a salvaguardarlos y de servir de medio de denuncia de posibles vulneraciones de los mismos.

Además, este XX Aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca ha traído consigo la firma de un convenio con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA) que también se refleja en otra nueva serie de programas, ‘Ciudadanía en marcha’, con los que nuestro diario y televisión on-line servirá de ‘ventana’ abierta a todos y cada uno de los barrios de Albacete desde los que sus diferentes protagonistas se harán eco tanto de sus iniciativas y actividades como de sus demandas en pro de una ciudad mejor.

Igualmente, a lo largo de todo este año y como ya viene siendo habitual, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca ha seguido realizando sus reconocidos Foros ‘Castilla-La Mancha, de Cerca’ que, con carácter temático, abordan, de la mano de expertos, distintos aspectos clave para la sociedad regional.

De manera cotidiana, durante este año 2018, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca sigue ofreciendo a sus seguidores otro tipo de contenidos habituales que van desde las periódicas entrevistas en formato de ‘Encuentros Digitales’ a los especiales informativos sobre temas concretos, pasando por reportajes y por los espacios ‘Tertulianos en la Red’ (basado en los debates sobre diferentes cuestiones reseñables de la realidad social, económica o cultural) y ‘Motivando Conciencias’, un programa nacido entre los años 2014 y 2015 con un marcado carácter social y que, especialmente, reserva dos entregas al mes exclusivamente a Cruz Roja Albacete con quien, de este modo, el Grupo La Cerca colabora prestándole su plataforma como vía de difusión de la encomiable labor de quienes integran la Organización.

Igualmente, es de destacar la gala de entrega de la XII edición de los Premios Taurinos Samueles, uno de los galardones referentes dentro del panorama taurino nacional, y que fue realizada el pasado día 19 de octubre en el Casino Primitivo de Albacete. Galardones correspondientes a los mejores de la Feria Taurina de Albacete 2017.

