Más de un millar de personas llegadas de todos los puntos de la comunidad autónoma, entre los que se encontraban los expresidentes autonómicos José Bono y José María Barreda, no se han querido perder la conmemoración del 36 aniversario de la constitución de las primeras Cortes de Castilla-La Mancha.

Manuel Serrano ofrece al Gobierno regional “su colaboración para hacer un Albacete mejor, dentro de una Castilla-La Mancha mejor”

Manuel Serrano, alcalde de Albacete, ha sido el primero en tomar la palabra en el acto institucional, donde ha afirmado que Albacete y Castilla-La Mancha se han convertido en regiones “más prósperas, justas y solidarias”. Serrano ha destacado que “los albaceteños nos sentimos orgullosos de ser castellano-manchegos. Albacete es la ciudad más importante de la Comunidad Autónoma, seguimos siendo cruce de camino, una tierra de emprendedores donde todo el mundo es siempre bienvenido, una ciudad solidaria, que cuida y valora a sus niños y mayores”.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Durante su intervención, el acalde en funciones de Albacete no ha dejado pasar la oportunidad de recordarle al presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page aquellas infraestructuras que a día de hoy todavía “son necesarias” en la ciudad y le ha ofrecido su “colaboración” para “hacer un Albacete mejor, dentro de una Castilla-La Mancha mejor, la lealtad institucional debe transformarse en ámbitos de colaboración concretos”, ha concluido Manuel Serrano.

Fernández Vaquero afirma que, durante estos cuatro años, Castilla-La Mancha “ha mostrado estabilidad institucional y política”

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha en funciones, Jesús Fernández Vaquero, ha sido el segundo en intervenir, felicitando en primer lugar a los galardonados y deteniéndose especialmente en Juan Ramón Amores, que será el próximo alcalde de La Roda y “afronta con ilusión todos sus retos”.

Fernández Vaquero ha destacado que, durante estos cuatro años, “la región ha mostrado estabilidad institucional y política, a pesar de los tiempos convulsos que se han vivido en todo el país”. Así ha destacado la colaboración que ha existido entre partidos políticos, empresarios, sindicatos y sociedad castellano-manchega “para iniciar la recuperación económica y social”.

El presidente en funciones de las Cortes ha apuntado que “debemos estar orgullosos porque la mayor parte de lo que se ha construido en estos 36 años, ha sido juntos” y ha destacado que esta legislatura “se ha caracterizado por la recuperación de los derechos sociales”. Fernández Vaquero ha mencionado en este sentido la Ley de Protección y Apoyo Garantizado que se ha aprobado en esta legislatura y ha recordado que la región ha sido la tercera en toda España donde más ha crecido el PIB y en la que más se ha reducido el paro.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Aun así, se ha referido a los retos a los que se enfrentará el Gobierno regional durante la próxima legislatura destacando en primer lugar el empleo, poniendo especial atención en los jóvenes y mujeres. También el reto de la despoblación que “tiene que ser clave en el nuevo modelo de financiación económica” para promover la instalación de empresas y fijar población. Además, ha afirmado que “ha llegado el momento” para determinar que “el agua es necesaria para nuestro desarrollo”.

Posteriormente se han entregado los 25 premios, menciones y distinciones en las categorías de Medalla de Oro, Hijo Adoptivo, Hijo Predilecto y Placa al Mérito Regional.

En la categoría de Placa al Mérito Regional, se han entregado 15, concretamente a la escritora almanseña, Alicia Giménez Bartlett; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (AMEPAP), Toñi Pastrana; la asociación ‘Vasija’; y la Unidad de Rehabilitación Pediátrica del Hospital Nacional de Parapléjicos.

También han recibido placa al Mérito Regional el responsable territorial de la organización sin ánimo de lucro ACCEM y de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), Braulio Carlés; el Centro de Atención Especializada al Menor (CAEM); el Club Dínamo de Guadalajara, la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), el Grupo ‘Montes Norte’, la Peña ‘Furia Conquense’ y el fundador de la Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus Familias en la provincia de Albacete (ASPRONA), Eloy Camino.

En la misma categoría han sido galardonados la empresa conquense ‘Grupo Navarro’, el lutier de guitarras José Luis Romanillos Vega, la presidenta de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa ‘Luzán’, de Cuenca, Pilar Ruipérez. Por último, la Junta de Comunidades también ha reconocido a título póstumo con una placa al Mérito Regional al doctor Antonio Cepillo, conocido como el ‘capitán optimista’, por su labor de apoyo a niños diagnosticados con cáncer del Hospital General Universitario de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

El cantante Manolo García, y el director general de Deportes del Gobierno regional, Juan Ramón Amores, han recibido medallas de oro de Castilla-La Mancha, mientras que serán nombrados hijos adoptivos la catedrática y profesora de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y profesora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), María Dolores Cabezudo; el humorista, actor y director Goyo Jiménez; y el jugador internacional de balonmano José Javier Hombrados.

El Ejecutivo autonómico ha distinguido con el título de Hijo Predilecto al presidente de la Cooperativa oleícola ‘Nuestra Señora de la Antigua’ de Mora (Toledo) y de Caja Rural de Toledo durante 28 años, Andrés Gómez Mora; a la periodista de la Cadena SER, María Manjavacas; al empresario albaceteño del sector cuchillero, Roberto Arcos; la conquense María Ángeles Martínez Hurtado, primera mujer en presidir la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Toledo; y el torero albaceteño Dámaso González, que ha sido reconocido a título póstumo.

El cantante Manolo García y Juan Ramón Amores, Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, han intervenido en el acto central

El cantante Manolo García ha intervenido el acto institucional recordando aquella “cultura rural que ha marcado una huella en mí” durante los años vividos en la Sierra de Albacete. El cantante ha pedido a las autoridades regionales que velen y trabajen “para que los ciudadanos de las zonas rurales de Castilla-La Mancha no tengan que escapar a las grandes capitales a buscar el sustento”. Así ha pedido apoyo para que los jóvenes y pequeños y medianos agricultores de esas zonas rurales tengan facilidades para quedarse en sus localidades y no tengan opositores.

“A ellos hay que dedicarles mucha atención y al futuro que está ya aquí en cuanto a las energías renovables y el cambio climático”, ha destacado Manolo García, quien finaliza afirmando que “llevaré la medalla con honor y orgullo”.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

El discurso de Juan Ramón Amores ha sido sin duda uno de los más emotivos del acto. Amores ha comenzado agradeciendo el galardón de Medalla de Oro de la región que ha recibido en esta fecha tan señalada. Dirigiéndose a García-Page, ha señalado que “nunca podré demostrarte la gratitud suficiente por regalarme este día y encima en mi casa, con mi gente” y ha apuntado que “cuando apareció la mayor de las dificultades, salió la versión de mí, con el apoyo de mucha gente”. El galardón, ha dicho, “me hace sentirme muy querido”, y lo ha querido dedicar a la Asociación AdELAnte Castilla-La Mancha.

Juan Ramón Amores ha finalizado su intervención recordando al Dr. Antonio Cepillo y lanzando un mensaje de “optimismo, esperanza y lucha. Nadie ha vivido mañana, y debemos ser una sociedad que nunca se rinda, que se levante cada mañana y reparta sonrisas a todo el mundo”.

García-Page: “Es indescriptible el honor de haber recibido una confianza tan enorme, que solo puedo devolver con un inmenso esfuerzo y trabajo, atendiendo y convocando a todos”.

El acto finalizaba con la intervención del presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page que, dirigiéndose al alcalde de Albacete en funciones, Manuel Serrano, ha señalado que “hemos mantenido siempre una relación leal en lo institucional y en lo personal”. En relación a la provincia de Albacete, García-Page ha asegurado que “la región necesita que Albacete tire, que tenga fuerza en toda su dimensión, es una provincia muy dinámica” y ha anunciado que al finalizar la Feria “se licitará la obra definitiva del Hospital”.

“En esta legislatura Albacete verá una infraestructura a la altura de lo que queremos para la provincia, de todos los objetivos, el de la sanidad es el más sensible”, ha destacado García-Page.

El presidente en funciones de Castilla-La Mancha ha avanzado que, en esta legislatura, además “habrá un nuevo desarrollo del gran proyecto de Eurocopter” en Albacete, “que tiene que ver con el empleo”. También ha recordado la construcción de una nueva residencia de mayores y dos centros educativos más para la ciudad de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

En relación con la financiación autonómica, García Page ha afirmado que Castilla-La Mancha “tenemos la misma oportunidad y aspiramos a la misma igualdad. No hemos nacido para ser más, pero si para impedir ser menos. España se gobierna en base a la pluralidad, la libertad tiene cauce, método, es de todos y todas, y significa igualdad”.

García-Page ha pedido “lealtad para las instituciones del Estado” y ha convocado a las fuerzas políticas “a llegar a acuerdos en materia de estatutos, financiación autonómica y en política de agua, un recurso al que no vamos a renunciar de ninguna manera”, ha determinado el presidente en funciones.

Durante su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha en funciones ha felicitado a los galardonados, deteniéndose especialmente en las dos Medallas de Oro. Reconoce “la talla profesional” de Manolo García, “que no busca destacar, y que el enorme éxito no le cambia la forma de ser”. En cuanto a Juan Ramón Amores, ha destacado su forma de afrontar los problemas y hacer conciencia en la sociedad, “esa capacidad de no pasar por la vida de puntillas, sin hacer nada, sino de aportar al resto”.

García-Page se ha referido también a los avances que se han producido en la región desde la Constitución del 78, una región en la que “se vive mucho más porque se vive mucho mejor”.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

El presidente en funciones de Castilla-La Mancha ha agradecido a toda la región la confianza depositada en la cita electoral del 26 de mayo. “Es indescriptible el honor de haber recibido una confianza tan enorme que solo puedo devolver con un inmenso esfuerzo y trabajo, atendiendo y convocando a todos”. En este sentido ha apuntado que “necesito más que nunca a todo el mundo, a empresarios, sindicatos. Tenemos que conseguir que en los próximos cuatro años podamos conseguir otros 100.000 puestos de trabajo”.

Por último, ha invitado a “fabricar esperanza, encarar los problemas y repartir a la gente que más lo necesita”. García Page se ha comprometido a ser “el presidente de todos y todas, salvo de la gente que tiene algún tipo de discapacidad, de esos seré mucho más presidente”, ha concluido el presidente en funciones.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Cs Castilla-La Mancha en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha celebrado en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.