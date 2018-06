En su conjunto, engloban recomendaciones en cuanto a alimentación, actividad física, sensibilización sobre hábitos nocivos, educación emocional, investigación oncológica o protección solar, entre otras, convirtiéndose en herramientas que les serán muy útiles en sus comportamientos durante la vida adulta.

“Venimos desarrollando campañas de prevención a todos los niveles de la población, no obstante, desde 2013 nos ocupamos preferentemente de alumnos de Centros Educativos a partir de 5 años y hasta Bachillerato y Formación Profesional, consiguiendo magníficos resultados como demuestran las encuestas que se nos vienen proporcionando por parte de los responsables de los Centros Educativos y la importante demanda que recibimos en todos los cursos”, ha explicado el presidente de la Junta Provincial de la AECC en Albacete, Andrés Sánchez.

Entrega de los premios Educar para la Salud de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Albacete

El plan ha contado con el apoyo de la Diputación de Albacete a través de su área de Cultura y de la imprenta, que ha permitido ofrecer a los alumnos y alumnas 6.450 manuales didácticos y guías para los profesores

En el curso 2017/2018, la Asociación Española Contra el Cáncer ha desarrollado acciones dentro de este plan en 73 centros de la provincia, beneficiando a 18.474 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos.

Un programa apoyado por la Diputación de Albacete, cuyo diputado, Luis Miguel Atiénzar, ha incidido en lo necesaria que es la prevención (tanto a nivel sanitario como educativo), señalando que se trata de “la inversión más rentable”, y que iniciativas de la AECC como ésta seguirán contando con el apoyo que, al igual que a otras (como becas para Investigación y convenios), se presta desde la Diputación:

“El programa ‘Educar para la Salud’ ha contado con la colaboración del Servicio de Cultura de Diputación Provincial y con la Imprenta Provincial (que ha impreso unos 6.450 manuales didácticos impresos para alumnos y guías didácticas para profesores); además, quiero aprovechar para reiterar hoy la predisposición de Diputación Provincial de seguir apoyando esta actividad que promovéis desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Albacete”, ha manifestado el diputado provincial.

La formación en inglés, “un aliciente” con el que 6.018 alumnos y alumnas han trabajado bajo un doble objetivo

Cuatro de los doce programas ofertados a través de ‘Educar para la Salud’ se han impartido en inglés, con lo que se ha trabajado un doble objetivo: contribuir a mejorar la calidad de vida de los chavales mediante hábitos de vida saludables, y fomentar el inglés (adaptado a todos los niveles), lo cual les supone “un aliciente” que, en el presente curso, ha llegado a 6.018 alumnos.

“El sobreesfuerzo que conlleva para los alumnos aprender y memorizar todos los contenidos en inglés, hace que para ellos sea más difícil de olvidar estos contenidos y los lleven a cabo en su vida diaria; esto lo conseguimos a través de diferentes talleres muy participativos y activos en los que en todo momento los monitores están interactuando con los alumnos”, ha relatado Ana Clemente, de la empresa ‘Opportunity’.

El grado de satisfacción por parte de los Centros participantes ha sido, de nuevo, muy alto (con una nota media de 9’4 sobre 10), y cada vez hay más demanda para participar:

“Los programas de los que vamos a hablar hoy son: Healthy Food is Fun, Look After Your Health, Couch Potato Challenge y Food Personality Workshop, cuyo objetivo es promover hábitos de vida saludables como son: llevar a cabo una buena alimentación, realizar actividad física y tomar decisiones con una actitud positiva para nuestro cuerpo. Todos estos programas son gratuitos y los colegios pueden contar con la AECC como colaboradora en el Proyecto Escolar Saludable de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de C-LM”, ha detallado Juan Galindo, psicólogo de la AECC en Albacete.

Premios

Pero, sin duda, los grandes protagonistas han sido los ganadores y las ganadoras de este recién terminado curso:

En el concurso ‘Healthy Food is Fun’: Evanny Paredes Holalla, del Colegio Federico Mayor Zaragoza de Albacete.

En el concurso ‘Look After Your Health’: Leonor Balboa Galera, del Colegio La Olivarera (Hellín).

En el concurso ‘Couch Potato Challenge’: Alicia Martínez Lado, del Colegio Virrey Morcillo (Villarrobledo).

En el concurso ‘Food Personality Workshop’: Natalia Toledo Céspedes, del I.E.S Andrés de Vandelvira de Albacete.

Además, para concluir el acto y de forma previa a la gran ‘foto de familia’, se ha hecho entrega de unas placas conmemorativas a cada uno de los Centros Educativos participantes: Federico Mayor Zaragoza (Albacete), La Olivarera (Hellín), Virrey Morcillo (Villarrobledo), I.E.S. Andrés de Vandelvira (Albacete).

