Un total de 87 centros y 19.000 alumnos de toda la provincia han sido beneficiarios de este plan que contempla niveles educativos de primaria, secundaria, y formación profesional. Los programas son demandados por los centros dado que la temática de los mismos gira en torno a las recomendaciones del Código Europeo Contra el Cáncer: cuidar nuestra alimentación, realizar actividad física, no fumar ni beber alcohol, protegernos del sol adecuadamente, además de charlas más especializadas como es el desarrollo del trabajo de un investigador y la atención del paciente oncológico.

Parte de estos programas se imparten en inglés en los centros de primaria como son “Mediterranean Diet!”(E.Infantil), “Wake up, have a breakfast!” (E.Primaria), “Climb the pyramid” (E.Primaria) y “Healthy LifeStyle!” (E.Secundaria). Estos tienen el objetivo de enseñar a los niños a promocionar aquellas conductas relacionadas con la buena alimentación y la actividad física, factores importantes a la hora de prevenir enfermedades como el cáncer, a través de competencias lingüísticas y culturales (este año los programas hablan de las culturas gastronómicas de diferentes países del mundo).

Además, la nutricionista Carolina Pérez ha desarrollado un programa sobre buenos hábitos alimenticios en castellano en el que se habla de cómo podemos reducir el consumo de alimentos insanos y aumentar el de alimentos sanos.

Por otro lado, a través de la magia, el ilusionismo y la creatividad, el artista Francis Zafrilla se encarga de la prevención del consumo de tabaco en los más pequeños.

Para finalizar, el plan concibe todo este conjunto de actuaciones complementarias entre sí, que tiene como finalidad última potenciar, desde las edades más tempranas, la prevención primaria mediante el fomento de metodologías de aprendizaje activas y dinámicas. De esta forma, la AECC desde el año 2006 hasta hoy tiene como objetivo aglutinar actuaciones en todos los sectores de la educación: campañas de información, programas educativos, apoyo a iniciativas de promoción de la salud.