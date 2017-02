Tras un gran trabajo durante el pasado año alcanzando objetivos en cada una de las áreas en las que divide sus esfuerzos (ADECA GESTIÓN, ADECA INSTITUCIONAL, ADECA SERVICIOS y ADECA SOCIAL), el objetivo es seguir consiguiendo retos en esos cuatro ámbitos; metas como las que ha perfilado en este encuentro el presidente de la Asociación de Empresarios de Campollano, Santos Prieto.

Por ejemplo, en el área de Gestión, una de las claves estará en el análisis que acabe concluyendo “en qué zonas del Parque se ejecutará la mejora de asfaltado y el Plan de Infraestructuras” (para lo que el Ayuntamiento dedicará 200.000 euros de presupuesto este 2017). También se mejorará parte de la señalización, así como la visibilidad y la movilidad en el Parque Empresarial pero, sin duda, uno de los ‘puntos fuertes’ girará en torno a la ‘Calle F’ (una de las más transitadas de Campollano).

Prieto ha detallado que “se estudiará con detenimiento el caso de esta vía y la modificación de su sentido, y también se determinará construir aparcamientos en batería”, una iniciativa que se presentará al Ayuntamiento con el objetivo de que se sondee la posibilidad de poder ser incluida en el Plan EUDISI (esa importante cuantía de fondos europeos que llegarán a la ciudad para diversos proyectos que mejorarán visiblemente Albacete y ayudará a su transformación).

Más videovigilancia en el Parque Empresarial Campollano y un Congreso Regional de Zonas Industriales próximamente en Albacete

En el área Institucional, el deseo es continuar con las buenas relaciones que ADECA mantiene con todas las Administraciones (sea cual sea el signo político de cada una). Además, y partiendo de la realidad que señala que el 50% del PIB nacional parte de los Parques Empresariales, la Asociación de Empresarios de Campollano ya trabaja en preparar a través de CEDAES (y con apoyo del Ayuntamiento) un Congreso Regional de Zonas Industriales (con fecha aún por concretar) “que ponga en común las problemáticas que comparten los Parques Empresariales sea cual sea el lugar en el que se emplacen”.

Junto a eso, convenios con Diputación, Ayuntamiento y la Confederación de Empresarios de Albacete seguirán vigentes permitiendo a ADECA avanzar en varias cuestiones (como la presencia de nuestros empresarios en Ferias sectoriales, la segunda edición del ‘Campollano Shopping’ o el avance en el sistema de videovigilancia que hace que, a día de hoy (tal y como asegura el Comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Albacete) éste sea uno de los Parques Empresariales más seguros de todo el país.

En este sentido, el vocal de la Junta Directiva de ADECA (Fernando Nieto) ha detallado que “actualmente, el Parque dispone de 16 cámaras de videovigilancia que trabajan las 24 horas del día y que permiten llegar a un 95% del conjunto de los accesos y principales vías de Campollano, pudiendo obtener claramente la imagen de la matrícula de todo vehículo que transite por esa zona”; ahora se quieren incorporar (gracias a la aportación del Ayuntamiento) las tres cámaras que serían necesarias para alcanzar el 100% de cobertura videovigilada del Parque”.

Un Plan Estratégico para Campollano con horizonte 2030

En el apartado de los Servicios, el reto principal de ADECA es alcanzar el 80% de asociados. Actualmente, está en el 60% (unas 460 empresas de las cerca de 850 que residen en el Parque). Además de reforzar la cartera de servicios a ofrecer a estos, incidirá en la formación de empleados y desempleados del Parque (con especial protagonismo para las enseñanzas de inglés).

En el ámbito de la Comunicación, facilitará nuevas vías a través de las que todo el que lo desee pueda hacer llegar a ADECA sugerencias de cara a la mejora del Parque; se incidirá (de la mano de la Junta de Comunidades) en Campañas como ‘Campollano Muertes Cero’ contra la siniestralidad y ‘Campollano Solidario’; continuarán los ‘Desayunos Empresariales’; se fomentará el espacio de Coworking y se comenzará a elaborar un Plan Estratégico que mire Campollano con horizonte 2030.

“No podemos ser cortoplacistas al hablar del Parque Empresarial de Campollano –ha señalado Santos Prieto-; debemos comenzar a trabajar ya en las cuestiones que son necesarias para tener un Parque adecuado empezando a hablar de futuro; para la redacción de este Plan tendremos en cuenta la opinión de los empresarios y de los mejores profesionales”.

Prieto reconoce los esfuerzos de quienes intervinieron por solventar los problemas que la nieve causó en Campollano, pero insta a hablar para desarrollar de forma común “un plan de evacuación adecuado” que evite que lo sucedido pueda repetirse

Finalmente, y con el único afán de mejorar siempre el Parque Empresarial de Campollano (y el uso que de éste hace el resto de la ciudad y provincia), Prieto ha reiterado su pretensión de querer participar en todo lo que pueda afectarles. Y concretamente ése es también el caso de “un plan adecuado de evacuación” que, por ejemplo, evite situaciones como las vividas hace unos días con la llegada de la nieve a Albacete.

Unas circunstancias en torno a las que, en cualquier caso, el presidente de ADECA ha querido agradecer el trabajo de bomberos, policía y todos aquellos que se esforzaron por tratar de solventar los importantes problemas que se vivieron en el entorno del Parque Empresarial.

“Nosotros reconocemos el esfuerzo que hicieron las autoridades y en ningún caso hemos dicho que no los hicieran; pero sí es verdad que para evitar este tipo de situaciones hemos de trabajar juntos; si no hablan con nosotros para la elaboración de un plan de evacuación adecuado, todo es esfuerzo es inútil… nosotros somos quienes tenemos contacto directo con los trabajadores y empresarios y los que podemos decirles qué hacer si Campollano se queda bloqueado por la nieve (o para evitar que se bloquee) porque ese día no supieron cómo actuar; afortunadamente la nieve no se heló ni tampoco ocurrió ninguna urgencia en el Parque Empresarial porque, si no, la situación habría sido mucho peor… No obstante, creemos que se debe hablar con nosotros para acordar un plan común en este sentido”, ha reiterado.

