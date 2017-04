La Agrupación Local del PSOE de la ciudad de Albacete ha expresado su apoyo al Gobierno de Castilla-La Mancha y manifestado su condena a “la traición de Podemos, que decidió unirse al PP para rechazar los Presupuestos regionales de 2017, a pesar de que había comprometido su apoyo y pasando por encima de los intereses de los castellano-manchegos”.

Esta adhesión tuvo lugar en el marco de la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, celebrada esta mañana, para trasladar a la militancia información sobre el proceso de Primarias a la Secretaria General del PSOE y en la que el secretario general de la Agrupación Local socialista en la ciudad, Modesto Belinchón, y el secretario de Organización de esta formación, Juanjo Segura, detallaron el calendario y estructuración de este proceso.

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, y militante de la Agrupación Local de Albacete expuso los antecedentes y consecuencias que tendrá la confluencia de Podemos con el PP para rechazar el Presupuesto de 2017 de Castilla-La Mancha, que, tal y como apoyó la Asamblea de la Agrupación municipal socialista, más allá de que supone una vileza, pues Podemos había comprometido con el presidente Emiliano García-Page su apoyo a los Presupuestos regionales es una traición a Castilla-La Mancha y un secuestro a los intereses de los ciudadanos de esta Región, pues en lugar de primar los intereses de la gente, en lugar de dar respuesta a los problemas y expectativas de las personas, los dos diputados regionales de Podemos, entre los que figura su máximo responsable regional, decidieron negarse única y exclusivamente, porque tenían toda su preocupación puesta en el congreso regional de esta formación y quizás pretenden exhibir en este foro su negativa a Page y al Gobierno de Castilla-La Mancha como un triunfo, aunque para ello tengan que tomar como rehenes a todos los castellano-manchegos.

Asimismo, el voto en contra de Podemos, obligará al Gobierno de Castilla-La Mancha a prorrogar el Presupuesto del ejercicio pasado y, esto, en la práctica, supone, por ejemplo, un recorte al Plan de Garantías Ciudadanas que se había incorporado al Presupuesto, o imposibilitará que los funcionarios recuperen el 1,5 por 100 de la tasa Cospedal, así como dificultará la convocatoria de una nueva Oferta Pública de Empleo, pues solo podrán ofertarse las plazas de oposición que estén dotadas y cubiertas.

Del mismo modo, el ejecutivo castellano-manchego no podrá seguir avanzando en las mejoras en el sistema educativo, pues no habrá fondos para reducir la ratio de alumnos por aula e, incluso, se pone en tela de riesgo poder sufragar las nóminas de los 415 maestros que se incorporaron el pasado mes de septiembre precisamente para este fin. Además, se paralizará el Plan de Infraestructuras educativas que iba a sustituir las aulas prefabricadas y contemplaba también la construcción de nuevos institutos, con una dotación total de 70 millones de euros y no se podrá incrementar la financiación para las universidades de la región.

Otro tanto ocurrirá con el objetivo de incrementar los convenios de ayuda a domicilio, previsto para mejorar la atención a los dependientes, y se paralizará la apertura de centros de atención a personas mayores con discapacidad.

En el ámbito sanitario, para nuestra ciudad, la negativa de Podemos supone directamente la suspensión del Plan Director del Hospital de Albacete, por lo que este proyecto, que en la práctica supone un hospital nuevo, quedará aplazado, y en el laboral, quedan en el aire los programas de empleo dirigido a los mayores de 55 años y la puesta en marcha de un Plan de Autoempleo, como será imposible llevar a cabo el proyecto para favorecer el retorno de talentos o la puesta en marcha el Plan para Víctimas de la violencia de género y de agresiones sexuales.

Por todo ello, la Agrupación Local del PSOE socialista expresó esta mañana su firme apoyo al Gobierno de Castilla-La Mancha y su manifiesta su rotunda condena a la traición consumada por los dos representantes de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, estimando que en lo último que pensaron cuando decidieron votar en contra de los Presupuestos regionales fue, precisamente, en aquello que debería guiar su acción política, dar respuesta a los problemas y expectativas de la ciudadanía.