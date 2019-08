El Albacete Balompié arrancó la temporada con una severa derrota en los Juegos Mediterráneos ante la UD Almería. El encuentro se rompió en la segunda mitad, cuando el cuadro local se mostró muy acertado de cara a la portería manchega.

Durante el primer tiempo las fuerzas estuvieron muy igualadas. Los almerienses presionaban con intensidad la salida de balón del Alba, que intentaba ser muy vertical y atacar desde los costados. En una de esas salidas, los nuestros se aproximaron con peligro al área andaluza, cuando Dani Ojeda se internó y sacó un disparo que atajó René. Los locales también se acercaron a las inmediaciones de Tomeu, pero el marcador se mantuvo en empate tras los primeros 45 minutos.

El inicio de la segunda mitad sirvió para ver los mejores minutos del Alba, que se hizo con la posesión y buscó adelantarse en el electrónico, pero cuando más dominaba el equipo visitante, llegó la jugada que cambió el choque. En el minuto 62 la UD Almería botó un córner al corazón de área que salió despejado y en el que, tras revisar el VAR, el colegiado dictaminó falta de nuestro equipo y señaló los once metros. Aguza convirtió la pena máxima. Ese gol avivó a los locales que ataron la victoria con gol de Nkaka. En el tiempo de descuento Aguza marcó el definitivo tanto del encuentro al transformar una falta directa.

Traspiés del Alba, que buscará sumar su primera victoria del curso el próximo viernes, en su casa y ante su afición.

Ramis: “Hoy no hemos estado a nuestro nivel”

Luis Miguel Ramis no pudo ocultar su insatisfacción no solo por el resultado sino por la imagen dada hoy. “Desde el inicio no hemos existido en el campo. Tendremos que analizarlo. El discurrir del partido ha sido de un ritmo muy apagado, en todas las fases. No hemos tenido continuidad con balón, ni hemos combinado entre nosotros, y tenemos jugadores con capacidad para ellos. El rival ha jugado a otro nivel en cuanto intensidad se refiere y nos ha superado. Hay que espabilar”.

“El reflejo en el marcador es eso. No hemos tirado a puerta y así no se puede ganar. Para generar hay que combinar, circular y ganar espacios. Así se tienen situaciones de gol. No hemos hecho un buen partido. No hemos merecido sacar nada de aquí. Tenemos mucho que crecer y ser mejores porque esta categoría es durísima. Esto es muy complicado”, añadió.

Y es que un debut como este duele más tras la pretemporada realizada. “Hoy no hemos dado nuestro nivel y estamos enfadaos. Venimos de trabajar seis semanas para que salga otra cosa.”

Y ya mira al próximo encuentro, en el que espera que el equipo se resarza. “Hay que analizar y trabajar para que el viernes se vea un equipo diferente al de hoy. No cambia nada. Esto es muy largo. Yo ahora pienso en la próxima jornada.”

Tomeu: “Esto nos tiene que servir para que no ocurra más veces”

El cancerbero balear habló claro y se mostró muy autocritico tras la derrota. Reconoce que la imagen del equipo fue mala y hay que trabajar duro. “Independientemente de los tres goles, ha sido un mal partido del equipo. Creo que no se ha visto nada de lo que hemos trabajado para encarar el partido. Nos ha faltado intensidad. Hay que ser muy autocríticos porque así no se puede jugar en Segunda División”, analizó.

“Esto nos tiene que servir para espabilar y que no vuelva a pasar. No nos merecimos ganar. Han estado por encima en intensidad”, recalcó.

Y concluyó lanzando un mensaje a la afición blanca. “Que haya gente en pleno verano que venga a vernos y apoyarnos es de agradecer, siempre están con nosotros. Los esperamos el viernes en casa para lograr los primeros puntos.”

Benito: “Estamos fastidiados, pero pensamos ya en el partido del viernes”

El lateral no quiso excusarse y valoró con rotundidad la derrota de hoy. “Está claro que no hay ninguna excusa. Hemos jugado mal. No hemos plasmado nada de lo que venimos trabajando durante la pretemporada. Toca espabilar porque esto ya ha empezado. Nadie ha estado bien.”

“El calendario es el que es, hay que ir con todo en cada partido. Ellos nos han comido en la primera parte con su presión e intensidad. El gol nos ha matado. Tenemos que saber lo que hemos hecho mal y trabajarlo”, añadió.

Y ya enfila el próximo partido para así mejorar la imagen. “Lo único bueno es que en pocos días estaremos otra vez compitiendo. Ahora estamos fastidiados, pero pensamos ya en el viernes y en ganar en casa para escalar posiciones”.