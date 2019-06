El Albacete Balompié cerró en Almería una gran temporada regular. El cuadro de Ramis acaba en cuarta posición, una plaza de privilegio para disputar los partidos por el ascenso a Primera División. Y lo hará tras sumar una magnífica cifra de puntos, 71. Siendo uno de los mejores equipos en casa, donde estuvo más de un año sin conocer la derrota. También a domicilio, ya que con 34 puntos el equipo manchego está en la cabeza de equipos que más han cosechado lejos de su campo. Una consistencia que también se refleja en el aspecto goleador: el Alba ha sido el segundo equipo más tantos ha marcado de toda La Liga. Ahora encara, con muchas razones para el optimismo, unos apasionantes play off de ascenso Liga Santander.

El resultado puede ser engañoso, ya que el partido estuvo empatado hasta bien entrada la segunda parte y el cuadro visitante tuvo varias ocasiones para abrir el marcador en la primera parte. El equipo almeriense intentó llevar el protagonismo del inicio, buscando jugadas con posesiones largas para atacar la meta de José Antonio Caro.

A los quince minutos de encuentro el Alba sufrió un desagradable percance. El central y capitán Álvaro Arroyo se lesionó en su rodilla y tuvo que retirarse del campo. La UD Almería siguió atacando pero enfrente se encontró con un excelso José Antonio Caro. El meta andaluz repelió todos los disparos y puso un muro en si meta.

El Alba se estiró y se fue encontrando más cómodo. Miguel Ángel por alto y Eugeni tras un magnífico disparo desde fuera del área estuvieron a punto de adelantar a nuestro equipo, pero el marcador no se movió en la primera mitad.

Cuando se llegó a la hora de partido, el árbitro señaló penalti en el área del Albacete. Álvaro Giménez cogió la bola y anotó desde los once metros. Ese gol avivó el ánimo de los locales, que en el minuto 73 doblaron su ventaja por medio, de nuevo, de Álvaro Giménez, que acaba la temporada como máximo goleador.

UD Almería - Albacete Balompié. Foto: Antonio Saiz

Los visitantes buscaron acortar distancias y merodearon el área almeriense en varias ocasiones, pero fueron los rojiblancos los que golpearon de nuevo, con un gol de Caballero en el tiempo de descuento.

Concluida la temporada regular, la plantilla del Albacete Balompié, su afición y la provincia se prepara para vivir emociones fuertes a partir de la próxima semana, cuando arrancan los Play off de ascenso a La Liga Santander.

UD Almería - Albacete Balompié. Foto: Antonio Saiz

El Alba, tras acabar en cuarta posición en la tabla de clasificación, se enfrentará al RCD Mallorca, que finalizó en quinto lugar. La eliminatoria dará comienzo en el mallorquin Estadio de Son Moix el jueves 13 de junio a partir de las 21:00 horas.

Tres días después, el domingo 16 de junio, a partir de las 19:00 horas, tendrá lugar el partido de vuelta, que se disputará en el Carlos Belmonte. Este encuentro será el primer choque de play off de ascenso a la máxima categoría que albergue el recinto albacetista desde la creación de formato en la temporada 2010/11.

UD Almería - Albacete Balompié. Foto: Antonio Saiz

Ramis: “Vamos a pelear por algo emocionante para el club, la afición y la ciudad”

Ramis valoró la derrota de hoy. Es consciente de que el equipo estaba pensando en los partidos de la semana que viene y que eso le ha penalizado hoy. “Todos teníamos la cabeza en la semana que viene. Queríamos terminar bien y no tener contratiempos. Hemos tenido uno y veremos a ver cómo acaba. Hemos hecho una Liga extraordinaria. El partido no ha sido bueno por nuestra parte, ellos querían acabar bien en casa y han tenido un punto más de intensidad que nosotros y se refleja en el resultado. Veníamos tranquilos, a intentar terminar bien la Liga y seguir preparando los partidos de la semana que viene. Hay mucha acumulación de partidos ahora. Lo que importa es recuperar y tener las ideas claras para ese tipo de partidos. Esperemos, peleando por algo importante para el Albacete, vivir la emoción que tiene la afición y el club”.

También habló sobre la lesión de Arroyo. Un percance duro del que su plantilla se repondrá, como ha hecho toda la temporada. “Queremos hacer ciertas cosas siempre y conseguir puntos, pero era importante pasar este partido sin contratiempos y hemos tenido uno. Durante la temporada estas situaciones las hemos solventado bien y nos han hecho más fuerte. Enseguida los compañeros se reponen a este tipo de situaciones y se crecen. Hay un grupo que siempre que ha tenido algún problema lo ha resuelto con mucha naturalidad”.

UD Almería - Albacete Balompié. Foto: Antonio Saiz

Sobre las novedades en el once, Ramis hizo hincapié en la importancia que tiene todos y cada uno de los miembros del plantel. “Unos habían tenido pocos minutos y el equipo siempre ha tenido una estructura por los buenos resultados. Cuando esto sucede es más difícil dar oportunidades al resto. Considero que todos son importantes y más con momentos que vamos a vivir ahora en el play off. Han respondido durante el año y hoy había algo más de despiste porque estábamos pensando en el play off. Han jugado y han acumulado minutos”

El entrenador ya solo se centra en el partido del jueves ante el equipo mallorquín. “Sabemos que en el play off nos vamos a encontrar con un rival de extrema dificultad. Le damos mucho valor a la cuarta posición y ese puesto nos depara el enfrentamiento. Vamos con la misma intención e ilusión de poder superar al rival. Si peleas por subir a Primera División, que es un gran reto para nosotros, y es ilusión y emoción. Nos puso en dificultades y aparecerá en cualquier circunstancia. Iremos a Mallorca a ganar, como todo el año y a ser un buen equipo. La única ventaja de la eliminatoria es que en igualdad de resultado nos favorece a nosotros. También jugar la vuelta en casa, pero tampoco demasiado. Ha pasado, sabíamos que era difícil, pero ha pasado. Antes o después debemos enfrentarnos a dos rivales durísimos”

“De momento tenemos el jueves y el domingo, a partir de ahí veremos. La exigencia como equipo es grande. Los demás tienen la necesidad de subir porque acaban de bajar. Este año tienen una ayuda importante que tienen que aprovechar. Son equipos buenísimos y uno se va a quedar en el camino entre Dépor y Málaga. Nosotros intentaremos pasar la eliminatoria para seguir soñando. El Mallorca es muy buen equipo, con una línea ascendente durante todo el año, es muy difícil. Para ascender tienes que ganar primero a uno y luego al otro”, concluyó.

UD Almería - Albacete Balompié. Foto: Antonio Saiz

UD Almería - Albacete Balompié. Foto: Antonio Saiz