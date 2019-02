El partido daba comienzo con dominio del Albacete Balompié, líder de la tabla y las ocasiones de gol no se hicieron esperar. En el minuto 9 llegaba la ocasión más clara para el Albacete, de la mano de Rey Manaj, tras un pase perfecto, quedándose sólo frente al portero. Minutos antes, Tejero tuvo otra oportunidad, aunque ambas sin éxito.

Folch tuvo la ocasión de inaugurar el marcador para el Oviedo, pero el portero del Albacete, Tomeu Nadal, consiguió frenar el balón. Antes de esta jugada, el colegiado amonestaría a Borja Hernández con una tarjeta amarilla.

Momentos después llegaría una de las jugadas más importantes del encuentro, de la mano de Zozulia, que en un cara a cara con el portero del Oviedo, conseguía introducir el balón en la portería, aunque el gol fue anulado por una mano del jugador del Albacete, que decide amonestar el colegiado con tarjeta amarilla, por lo que Zozulia se perderá el próximo partido frente al Cádiz por acumulación de 5 tarjetas.

Albacete Balompié - Real Oviedo

Justo después el Oviedo en el minuto 30, tendría otra nueva oportunidad de gol, de la mano de Bárcenas, una jugada que Tomeu Nadal conseguía parar. Casi en la recta final de la primera parte, el Albacete tuvo una nueva oportunidad. Esta vez sería Borja Herrera en una jugada frenada por un paradón del portero del Oviedo, Champange.

Se llegaría al descanso con el marcador de ambos equipos a 0 y con la afición del Albacete Balompié muy molesta con el colegiado, por las 3 tarjetas amarillas a los jugadores del Albacete (BorjaH, Zozulia y Gentiletti), sin penalizar las jugadas del Oviedo durante esta primera parte.

Tras el paso por vestuarios, el Oviedo dominó el balón los primeros minutos de juego, que no salía prácticamente del área albaceteña. En una de las ocasiones para el equipo local, el árbitro anulaba un gol del Albacete por fuera de juego de Bela en el minuto 53. 3 Alanis la tuvo para el Oviedo, que pudo haber inaugurado el marcador tras un remate de cabeza que se fue al palo.

A partir de este momento se producían cambios en los equipos. En el Real Oviedo entraba Ibra por Joselu y Omar Ramos por Johanesson. Por parte del Albacete salía Rey Manaj por Acuña.

Unos cambios que hicieron reaccionar al Albacete Balompié y que dinamizaron el juego en las dos áreas. El marcador mientras, sin cambios en el 76 de partido.

El segundo cambo del alba llegaba en el 81 de partido, salía Borja Herrera y entraba en el terreno de juego Fran García. El tercer y último cambio del Oviedo llegaría en el 82, con la entrada al campo de Viti por Bárcenas.

El partido continuaba con ocasiones de gol por parte de ambos equipos, aunque ninguna relevante y con los marcadores a 0 en el Carlos Belmonte, aunque con más dominio del Albacete. El encuentro llegaba a su fin con empate a 0 entre ambos equipos.

Anquela: ““estoy orgulloso de cómo trabajan, de cómo se dejan la piel por conseguir un punto”

Al finalizar el encuentro, el entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela señalaba que “aunque no hemos podido ganar, en la segunda parte hemos tenido más opciones y salvo los 5 últimos minutos, no hemos pasado agobios. Nosotros no hemos tenido la fortuna necesaria ante un gran equipo que por algo va el primero”.

Sobre el trabajo que sus jugadores han realizado frente al Albacete señalaba que . Un encuentro en el que ambos equipos han mantenido a 0 la portería, algo que Anquela señalaba como “lo más importante, pero a mí me había gustado haber metido alguna de las que hemos tenido” aunque señalaba que “hoy teníamos delante un equipo muy muy bueno”.

Han sido numerosos los aficionados del Oviedo que han asistido al Carlos Belmonte a presenciar el encuentro, algo que Anquela agradece y afirma que “se van orgullosos porque nosotros lo que podemos dar se lo damos, puntuar aquí no es fácil y creo que se irán contentos a casa”.

Ramis: “lo doy por bueno porque sumar es positivo y seguimos intactos en nuestro campo”.

Por su parte el entrenador del Albacete Luis Miguel Ramis hablaba sobre el empate a 0 frente al Oviedo señalando que “lo doy por bueno porque sumar es positivo y seguimos intactos en nuestro campo. Podíamos haber empujado un poco más pero hoy no teníamos recursos. Hemos combatido ante un equipo que trabaja muy bien ofensivamente, hemos insistido en la segunda parte y prácticamente le hemos cerrado opciones al Oviedo. Una vez más estoy orgulloso del trabajo de todos”.

Ha sido un encuentro marcado por la polémica suscitada en torno a las amonestaciones que el colegiado del partido ha realizado a los jugadores del Albacete. A este respecto, Luis Ramis señalaba que “veo diferentes criterios a la hora de sacar las tarjetas, entiendo que es lo que el árbitro ve y lo que pita, a nosotros ya nos ha pasado en alguna que otra jornada, pero nos dedicamos a jugar bien y levantarnos y combatir todo lo que se nos ponga por delante. Si es recurrible vamos a recurrir la tarjeta de Zozulia”, afirmaba el técnico del Alba.

“Este equipo tiene un carácter extraordinario, pelea al máximo hasta el final, hacemos muchas cosas bien y es un orgullo vernos competir cada semana”, señalaba el entrenador del Alba.

El Albacete Balompié continúa una jornada más, invicto en su casa. En este sentido Ramis afirmaba que “estamos contentos porque conseguir en febrero esa renta que te permite estar el año que viene seguir compitiendo en la liga 123 habla de un trabajo descomunal de los jugadores”. Se trata de la Jornada 27 de liga y “quedan 7 partidos en casa y no haber perdido dice mucho, es una auténtica pasada, no es normal que tu afición no haya visto perder al equipo en lo que lleva de temporada en casa, quedan 15 jornadas y vamos a intentar recuperar jugadores, el sentimiento del equipo está muy dentro y si no abandonamos eso, va a ser un tramo final de liga precioso para nosotros”, destacaba Ramis.

El Alba, con la vista puesta ya en el Cádiz

El jugador del Albacete Balompié José Antonio Caro valoraba el resultado del partido como un encuentro en el que “ambos equipos hemos tenido ocasiones, aunque las nuestras han sido más claras. Al final sabemos la dinámica del Oviedo, un equipo difícil de superar y un partido muy disputado y de los muchos que nos quedan de aquí al final”.

Caro continúa sumando minutos en los terrenos de juego y como titular. En este sentido el jugador del Albacete asegura “estar contento por sumar minutos y ser titular” aunque señala que “tenemos una plantilla muy buena, estamos aquí para seguir esperando una oportunidad y cada uno entrena en su día a día para cuando le llega la oportunidad”.

El jugador del Alba valoraba también los resultados obtenidos por el equipo en lo que llevamos de temporada. Así destacaba que “hemos llegado a la cifra de 50 puntos, ese era el primer objetivo que nosotros buscábamos, estamos viendo que la temporada se está dando bien y tenemos que mirar al partido del Cádiz que será un partido difícil de ganar”.

Nadal: “el equipo está por pelear por el play off y está capacitado para ascender”

Ante los medios de comunicación, el portero del Albacete Balompié, Tomeu Nadal señalaba que en su opinión “se ha tratado de un partido en el que hemos estado bastante bien, nos ha faltado un poco de profundidad, aunque hemos tenido ocasiones claras para ponernos delante del marcador. Al equipo le ha faltado el gol, aunque yo creo que no se le puede decir nada”.

Con respecto a los resultados obtenidos esta temporada, según Tomeu Nadal, “el primer objetivo está cumplido que son los 50 puntos, a día de hoy el equipo está por pelear por el play off y está capacitado para ascender. Hay equipo de sobra, 22 jugadores que pueden jugar cada domingo y esa es la base, por eso estamos en la posición en la que estamos”.

Nadal ha hablado también sobre la polémica en torno a las tarjetas amarillas durante el partido. Así ha señalado que “en la primera parte hemos hecho 3 faltas y el árbitro nos ha sacado 3 amarillas y ellos han hecho 10 faltas y no se han llevado ninguna, a veces tienen que ser más justos pero el criterio a la hora de sacar amarillas, a veces no es el mismo”.

El empate a 0, lejos de desanimar a la plantilla, es bien valorado en el Albacete Balompié. Tomeu Nadal afirma que “se ha podido ganar, pero también se hubiera podido perder. El punto tiene valor como el otro día en Zaragoza. El equipo ha ido a por el partido, los últimos 15 minutos los hemos tenido en su área y hemos estado ahí metidos hasta el último segundo para poder ganar”. Finalizaba el portero del Albacete afirmando que el equipo seguirá trabajando y “peleando por el ascenso a primera que es el sueño de todos y una oportunidad que tenemos que aprovechar”.

El Albacete Balompié, que sigue líder en la clasificación, viajará en la próxima jornada a Cádiz, con las bajas de Acuña, Gentiletti y Zozulia.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste, en el estadio Carlos Belmonte de la capital albaceteña, al encuentro de la vigesimoséptima jornada de la Segunda División de fútbol (Liga 123) entre el Albacete Balompié y el Real Oviedo. (Fotos: José Ramón Márquez // JCCM)

