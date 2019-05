Gracias a su brillante victoria en El Molinón - Enrique Castro ‘Quini’, el Alba se ha asegurado su participación en el Play Off de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Esta será la primera ocasión en la que el equipo albacetista dispute los play off desde la implantación del formato en la temporada 2010/2011.

Tras lograr mantener la imbatibilidad del Carlos Belmonte durante más de un año o establecer un nuevo récord de victorias a domicilio en una misma temporada, diez con la de hoy, el cuadro de Ramis escribe una nueva página en el libro de historia del Alba y sigue permitiendo a la afición albacetista soñar con algo muy grande.

Un equipo de récord consigue un triunfo de bandera

El Alba va a por todas. Sin miedo ni vértigo pero sí con mucha ilusión, ambición y fuerza. Y quedó patente hoy en un escenario perfecto para ello como el Molinón - Enrique Castro ‘Quini’ desde el inicio hasta el final del encuentro.

Con la inercia del buen juego del partido del lunes y con el hambre que dejó el amargo resultado, los nuestros salieron a controlar el balón y la situación. Y vaya si lo hicieron. Tocaban, trenzaban jugadas de ataque. Se movían de manera hábil con y sin la bola y obligaban al rival a un sobre esfuerzo. Fruto de ello, y tras varias llegadas, en el minuto 42, Zozulia luchó una bola dentro del área con Peybern y acabó derribado. Penalti a favor del Alba y segunda tarjeta para el central rojiblanco. Eugeni hizo gala de su calidad y temple y anotó la pena máxima con un gran disparo a media altura.

El Alba mantuvo el carácter y la personalidad en la segunda parte para amarrar el resultado y, por si acaso, a todo ello se le sumó una auténtica genialidad de Acuña. El delantero paraguayo marcó un gol que ya es historia del Alba no solo porque sellase el play off, sino por su atronadora belleza. En el minuto 57 Acuña agarró el balón en el campo del Albacete Balompié, levantó la mirada, oteó el horizonte y se sacó un magnífico disparo desde más de 50 metros que entró como un rayo en la meta asturiana.

Ese gol consolidó a un gran equipo que hasta el final jugó de manera inteligente y selló un triunfo que será recordado durante mucho tiempo. Play Off asegurados, 71 puntos en la clasificación y un futuro más que ilusionante por delante.

Ramis: “Estamos ilusionados y se nos nota en el campo”

Ramis está muy satisfecho con la actitud mostrada por su equipo en un escenario como el campo gijonés y así lo valoraba. “Con uno más hemos marcado y el control nuestro ha sido bueno. Creo que el partido ha estado controlado y el rival no nos ha generado nada. Nos vamos muy contentos por ganar hoy en Gijón. Me hubiera gustado más otras cosas en la segunda parte, pero lo manejamos bien y con superioridad pudimos hacer algo más.”

Y es que la personalidad de su equipo volvió a relucir en un partido importante. “Ante el Granada ya pasó. Perdimos, pero ganamos otras cosas. Somos capaces de competir al máximo nivel con tantos partidos detrás. No tenemos una plantilla larga, pero los suplimos siempre y el que sale, lo hace incluso mejor. Estamos felices de haber conseguido el play off, es como un título para nosotros.”

“Me esperaba un Sporting que iba a pelear como es su obligación. La situación no es cómoda, no tenían por qué pelear, pero su potencial es grande. Nosotros estamos fuertes, estamos ilusionados y se nota en el campo. Es normal como estaba hoy el Sporting. Hemos sacado nuestra fuerza por sacar ese extra y se ha notado”, afirmó.

Y no escatimó elogios ante el golazo de Acuña con el que se selló el triunfo. “El gol de Acuña puede ser el de la temporada. Siempre piensa muchas cosas, lo intenta siempre y tratamos de canalizarlo como jugador, y luego tiene estas cosas. Que el gol lo haya hecho él, es increíble lo que ofrece este muchacho siempre hacia la afición y el equipo. Es una pasada, tiene una gran repercusión y me alegro que esto le pase a él.”

El Alba volverá tener bajas por las tarjetas amarillas, algo que no contenta a Ramis, pero tampoco le preocupa. “Hoy perdemos a dos futbolistas para la semana que viene. Siempre nos penalizan demasiado. Quizá hubo demasiadas amarillas hoy, pero el Albacete se crece ante los obstáculos. El que suple al que no está siempre lo hace bien. Estoy tranquilo por eso, lo vemos con naturalidad.”

Acuña: “Espero seguir ayudando al equipo con mi lucha y con mis goles”

Acuña no olvidará el encuentro de hoy, no solo por la importante victoria sino también por su maravilloso gol. “Me voy contento por el gol, por el triunfo y por un triunfo tan importante como este. Era lo que veníamos a buscar, queríamos cerrar el play off.”

Y es que el tanto del paraguayo es uno de los mejores de la temporada. Un gol de más de cincuenta metros que el protagonista explicaba en zona mixta. “No me lo pensé porque si lo pienso no lo tiró. Una vez que controló veo a ver qué hace Roman para darle el pase, pero en ese instante vi al portero adelantado. Le pegué y por suerte salió bien. Cuando le pego, veo que el balón va bien, aunque uno nunca sabe. Pensé muchas cosas, aunque poco a poco lo vi entrar. El gol se ha celebrado solo. No había marcado nunca un gol así, aunque tampoco recuerdo haberlo probado. Siempre hay una primera vez para todo.”

“Puede ser el gol más bonito de la temporada, aunque yo estoy feliz por el triunfo del Albacete y por certificar los play off. Espero seguir ayudando al equipo con mi lucha y también con mis goles. Espero seguir en esta línea”, afirmó.

Y por último lanzó un mensaje a la abnegada afición blanca de cara a los últimos partidos. “A la afición le pido que siga como lo vimos y sentimos el lunes. Se han portado espectacular, el equipo no se vendrá abajo y después del golpe del lunes estamos aquí de nuevo.”

José Alberto: “Luchamos contra todos los elementos”

El técnico del Sporting de Gijón considera que el equipo gijonés mantuvo el control del juego en un partido que rompió el penalti. El penalti, el chorreo de tarjetas, el soberbio segundo gol… Demasiados imponderables en un partido. José Alberto no dudó en señalar que “luchamos contra todos los elementos hasta el final”.

Expuso que “no hablo nunca de los árbitros, pero tantas amarillas en un partido así…”.

Considera que el equipo mantuvo el control del juego y admitió que, como otras veces, “nos faltó algo”. Expuso que “el penalti rompió el equilibrio del partido”.

Considera que el encuentro ha servido para probar jugadores y sistema. Al respecto le preguntaron por Pedro Díaz, que debutó en El Molinón en LaLiga y como titular: “No era un partido fácil para él, porque puede haberle faltado el ritmo propio de esta competición, pero ha demostrado su fortaleza”.