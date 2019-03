Este sábado día 9 de marzo la Asociación RetroAlba celebra la sexta edición de su evento - RetroAlba 2019 - con más ilusión y sorpresas que nunca. Nos hemos dejado el alma en hacer la que consideramos la mejor feria que hemos realizado hasta ahora. Más puestos de juego que nunca, charlas y podcasts para todos los gustos, talleres interesantísimos sobre videojuegos y consolas clásicas.

RetroAlba es una asociación cuyo fin es promover el conocimiento y la divulgación de los videojuegos antiguos y la informática clásica en Albacete.

Este año, además, realizaremos el “1er encuentro de desarrolladores” de hardware y software para equipos retro o con aspecto retro. Contará con una zona exclusiva de RetroAlba 2019 con 25 metros cuadrados donde todos aquellos grupos de desarrollo que participan en dicho encuentro nos mostrarán sus proyectos actuales y futuros.

Por supuesto, no podían faltar a la cita los torneos y sus suculentos premios. En esta ocasión podréis competir en tres magníficos títulos: Donkey Me, Death came from Verminest y Pong. El primero se celebrará de manera continua en el stand de Arcade Vintage mientras que los dos siguientes se desarrollarán en el stand de la Asociación RetroAlba, el primero de manera continua y el segundo a una hora señalada en el calendario.

La cara solidaria este año correrá a cargo de la Asociación Asupiva VxA, que nos ofrecerá una vez más su magnífica iniciativa Videojuegos X Alimentos, a través de la cual los asistentes podrán intercambiar alimentos no perecederos por videojuegos, e incluso donar a la causa aquellas máquinas y juegos a los que no dan uso y tengan abandonados por casa. Además, en esta edición de RetroAlba la Asociación Asupiva ha tenido a bien continuar la iniciativa que se inauguró el año pasado: Videojuegos X Alimentos Mascotas, a través de la cual se podrá intercambiar comida para mascotas por videojuegos. Todos los alimentos no perecederos recaudados serán donados como todos los años al Banco de Alimentos de Albacete, mientras que los alimentos para mascotas recaudados serán donados a la asociación local Dejando Huella Albacete.

La entrada por su parte consistirá en un donativo de 1 euro, que además dará derecho a los asistentes a entrar en los sorteos de 1 Playstation Classic Mini y 1 Consola NES original. Dichos sorteos se realizarán a puerta cerrada tras el evento aunque se podrá ver a través de nuestras redes sociales en vivo y se publicarán en nuestra página web y redes sociales los nombres de las personas ganadoras. En caso de que las personas ganadoras residan fuera de Albacete la Asociación RetroAlba correrá con todos los gastos de envío para hacerle llegar a esa persona su premio.

Todo esto y algunas sorpresas más que nos guardamos estarán para disfrute del público el día 9 de marzo en la Casa de la Cultura “José Saramago” de 9:30h a 20:00h. Esperamos que disfrutéis de esta edición con la misma pasión que nosotros hemos puesto en hacerla.

Todos los detalles en la web de la Asociación RetroAlba http://www.retroalba.es y en sus redes sociales: en Twitter (https://twitter.com/retroalba), Facebook (https://www.facebook.com/retroalba) e Instagram (https://www.instagram.com/retroalba/).