El Plan se dirige a las inversiones privadas pero de un modo similar (aunque distinto en su naturaleza) al que ha beneficiado a la propia ciudad a través del apoyo que desde Europa se ha dedicado a diversas iniciativas a lo largo de los años, tal y como ha recordado el alcalde de Albacete, Manuel Serrano.

Manuel Serrano, alcalde de Albacete

“Afortunadamente, hemos sido beneficiarios de varios programas como el Edusi (con el que tenemos una ayuda de 15 millones de euros), y otros proyectos desde el año 2007 con los que hemos intervenido no sólo urbanísticamente en la ciudad sino también con un corte social y también formativo para nuestros jóvenes (con el Erasmus y el Erasmus Plus); son más de 24 millones de euros lo que ha recibido Albacete que, al final en captación de inversión dan viabilidad a muchos de los proyectos y dan asistencia técnica, y lo que conseguimos es flujo de capital y de economía para nuestros empresarios (lo que, en definitiva, redunda en la ciudad)”, ha explicado el primer edil resaltando, también, programas como el Urbanitas con el que permitir no sólo la transformación urbanística de los barrios La Estrella y La Milagrosa, sino su cambio social y su propia integración en el resto de la ciudad en un horizonte a medio y largo plazo.

Juergen Foecking: “En Europa se han creado 300.000 empleos en los últimos tres años y hasta 2020 el deseo es “generar 700.000”

Estos seminarios se realizan para que los inversores y las regiones conozcan el ‘Plan de Inversiones para Europa’ que, como medida a corto plazo, tiene el fondo de inversiones (es decir, la financiación) para lanzar inversiones en todo el país y, como medida más a largo plazo, tiene el objetivo de eliminar barreras a la inversión.

Sobre esto último, Juergen Foecking, director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España, ha concretado: “Queremos eliminar barreras en sectores importantes de la economía europea, en los mercados de capitales, en la economía digital… para establecer un mercado único (también de energía, de transporte…). Hemos lanzado esta Plan de Inversiones hace tres años y ha tenido mucho éxito; vamos a seguir con él, lo hemos prorrogado y queremos movilizar hasta 2020 unos 500.000 millones de euros en inversores privados; es muy importante subrayar que todos esos proyectos tienen un valor añadido, son económicamente viables, tienen un retorno, tienen un sentido… es un sistema un poco diferente de las subvenciones que da la Comisión Europea en el contexto de los fondos estructurales: los fondos estructurales son subvenciones y nosotros queremos lanzar inversiones a privados”.

El director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España ha explicado que de este Plan se benefician “muchas PYMES en todo el país”. En Europa se han creado 300.000 empleos en los últimos tres años y hasta 2020 el deseo es “generar 700.000”.

Alberto Barragán: “En 2016 hubo unos 320 millones de euros de financiación del Banco de Inversiones Europeo que fueron a parar a PYMES de Castilla-La Mancha”

En España hay unos cincuenta proyectos apoyados por este Plan, estando nuestro país entre los cinco que más se han beneficiado por PIB de él (ya que son unas 50.000 las PYMES que se han visto favorecidas por la iniciativa en la que también nuestra región se está viendo muy favorecida.

“De proyecto financiados en Castilla-La Mancha bajo ‘Plan Juncker’, tenemos una operación firmada en Cuenca en diciembre de 2017 para una empresa cárnica (Incarlopsa) por un valor de 35 millones de euros de financiación para mejorar su proceso productivo y su eficiencia en el consumo de agua y de energía; fuera del ‘Plan Juncker’ también tenemos relación con el Gobierno de Castilla-La Mancha: tenemos una operación de 90 millones de euros aprobada (en espera de firma) para cofinanciación con fondos FEDER y el Fondo Social Europeo; también estamos estudiando una inversión en Toledo de un parque temático sobre la historia de España que quiere hacer una empresa francesa (y que sería un potencial generador de mucho empleo): es una operación que está ya dentro del sistema el Banco y que está siendo evaluada (esperamos que haya buenas noticias a futuro)”, ha detallado el jefe de la Oficina del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Alberto Barragán.

Seminario “El Plan de Inversiones para Europa - Una oportunidad de crecimiento para Castilla-La Mancha”

En lo que respecta a las PYMES, Barragán ha explicado que estiman (a falta de poder ofrecer los datos a cierre del 2017) que, con las líneas globales que disponen para pequeñas y medianas empresas de toda España y las justificaciones de utilización que los Bancos van haciendo, en 2016 hubo unos 320 millones de euros de financiación del Banco de Inversiones Europeo que fueron a parar a PYMES de Castilla-La Mancha.

“Cualquier PYME puede beneficiarse de este tipo de ayudas en la medida en que tenga un proyecto de inversión” porque, si bien en otro tipo de proyectos mayores hay una serie de requisitos de bienes de orden público (como mejora energética, lucha contra el cambio climático o innovación), Barragán ha concluido que “en el caso de la PYME, por el mero hecho de ser PYME, ya es elegible”.

