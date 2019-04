El candidato a Alcaldía de Albacete, Pedro Soriano y el presidente de Asaja Albacete, Jorge Navarro, han mantenido una reunión cordial en la nueva sede de esta asociación agraria, ya que como ha comentado Soriano “es la asociación agraria más representativa del sector agrícola en la provincia de Albacete, y en la que se defienden los derechos de los ganaderos y agricultores”.

Por su parte, el presidente de Asaja destacó, desde un primer momento, que “en el último año se han perdido un 13,5% de autónomos, y se debe, principalmente, a que hoy en día no hay un relevo generacional porque no obtienen rentabilidad”. Además, -prosiguió- “ni tan siquiera hay inmigrantes que quieran trabajar en las labores del campo”. Entre las reivindicaciones más importantes de Asaja, destacan la rebaja de los impuestos en este sector, sobre todo en los cultivos de secano, pues no son rentables para poder cubrir los costes; además, la industria y organizaciones agrarias han apuntado estas cuestiones como los principales puntos de interés para la próxima legislatura, con interrogantes y pese a reconocer la importancia de este sector económico para fijar población en el mundo rural y hacer frente a la despoblación.

Jorge Navarro hizo alusión al tema de las subvenciones, “hay pocas ayudas y muchas veces no llegan; de este modo, el agricultor no puede mantenerse. “Deben tener una explotación que sea viable y, en la actualidad, Albacete cuenta con una climatología adversa, ya que apenas llueve”, aseveró el presidente de Asaja. Como no podía ser de otra manera, se puso encima de la mesa el tema del agua. “Coincidimos en que el problema del agua no es el trasvase en la región”, expuso Jorge Navarro, “si vamos a la zona del Guadiana, seguro que hay más problema que con el trasvase Tajo”. Cree que estos problemas se podrían resolver con propuestas conjuntas para todas las grandes cuencas de la comunidad autónoma.

La posición de la mujer en el mundo rural y el tema de los regadíos sociales fueron otros temas a tratar entre Asaja y Contigo Albacete.

El candidato a la Alcaldía y, compañeros de la formación local, han tomado nota de las propuestas planteadas y han acogido con sumo interés las iniciativas que pudieran desprenderse de las mismas, cara a la próxima cita electoral, quedando en aportar las respuestas que desde Contigo Albacete se contemplen más adecuadas para el medio rural, del que Contigo Somos Democracia es firme defensor y, que sabe representa un pilar básico en la vida económica y social de Castilla-La Mancha.