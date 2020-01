El Albacete Balompié cayó derrotado en Tenerife en un partido en el que Los tinerfeños salieron con mucha fuerza y pólvora, buscando la meta de Tomeu Nadal desde el pitido inicial y apretando en la salida del balón del Albacete. Fruto de ello, en el minuto 10, se adelantaban por medio de Jorge. Los albacetistas se estiraron y se acercaron a la meta de Dani Hernández con ocasiones de peligro, especialmente en las botas de Karim, que con dos disparos que se marcharon rozando el poste estuvo muy cerca de empatar. Pero fue el Tenerife el equipo que volvió a ver puerta. En los últimos instantes del primer acto, casi en el tiempo de prolongación, Suso se plantó en el área con el balón controlado y cruzó un potente derechazo que se alojó en las redes visitantes.

Jarro de agua fría para un Alba que veía como se iba a vestuarios con dos goles de desventaja. Situación que agravó en el minuto 53, cuando Dani Gómez aprovechó una asistencia de Suso para hacer el tercero de la tarde. A partir de ahí empezó la vorágine en la que el Alba sacó la garra y se plantó en el área rival.

Ojeda, a modo de prólogo, estampó el balón en la madera. Después llegaron los goles. Rei Manaj con un cabezazo y Ojeda tras asistencia del delantero albanés, acercaron a un equipo que luchó por igualar la contienda, pero en el minuto 82 Muñoz esfumó cualquier posibilidad con un zapatazo desde fuera del área. 4-2 definitivo en un partido cargado de goles.

Ramis: “Fuera de casa no podemos ser tan indolentes”

Luis Miguel Ramis ha explicado al término del partido en rueda de prensa que “un equipo que quiere puntuar fuera de casa no puede mostrarse, defensivamente, tan indolente”. “El rival en la primera parte, con muy poco, se ha puesto con un 2-0 al descanso. No había pasado nada salvo que nosotros no encimábamos defensivamente y aún sin generar ellos muchas ocasiones de gol han logrado sacar 4 o 5 córners en ocho minutos. Con esa intensidad es absolutamente imposible ganar fuera de casa. Cuando el equipo ha incrementado esos niveles y ha empezado a intimidar un poco ya hemos dado una respuesta”.

El míster ha continuado con su exposición insistiendo en que el Albacete, hoy, no “ha existido en la primera parte”. “Estos partidos ya los he visto muchas veces. Hay que hacer partidos más completos para puntuar, y hoy no hemos estado nada bien”.

“El equipo va a crecer”

Ramis ha explicado que sigue confiando en un grupo que “trabaja bien en el día a día”. “A pesar de que hoy no hemos conseguido un buen resultado estoy seguro de que el equipo va a crecer en la segunda vuelta”. “Tenemos que ser conscientes de lo que se necesita en la categoría. El Tenerife hoy ha merecido ganar porque ha estado más intenso que el Albacete durante más minutos. Y cuando eso sucede lo normal es que te castiguen. Los cambios en la segunda mitad han aportado mucho, que es lo que pedimos siempre, y han dado un plus al equipo”.

Por último, Ramis ha señalado que mejorar los resultados en la segunda vuelta no es solo cuestión “de más refuerzos”, sino de “más con todo”.

Dani Ojeda: “El segundo gol nos había hecho creer en la remontada”

El autor del segundo gol del Albacete, Dani Ojeda, ha valorado el encuentro de hoy en el Heliodoro Rodríguez. “Hemos hecho una primera parte dubitativa y no hemos estado bien. No hemos estado al nivel que deberíamos y durante la semana el equipo había entrenado bien, pero no lo hemos plasmado en la primera mitad. En la segunda sí hemos estado bien pero ese 0-3 nos había penalizado. Es muy difícil remontar ese resultado y aún así hemos tenido opciones con el 3-2. Tenemos que quedarnos con la reacción del equipo en la segunda parte. Todos sabemos que hay muchas cosas que corregir porque no podemos encajar cuatro goles contra un equipo que, personalmente, creo que no es mejor que nosotros”.

“Queríamos empezar el año de otra manera”

El futbolista ha indicado que “evidentemente los cuatro goles de hoy hacen mucho daño y nos vamos muy jodidos porque queríamos empezar el año de otra manera”. Sobre su gol, Ojeda ha indicado que “a todos siempre nos gusta marcar, pero es una pena que no haya servido para sacar algún punto”. “He tendió dos ocasiones más, pero lo han entrado. El gol nos ha hecho creer en la remontada, pero lo ha podido ser”.

“Ahora nos vienen partidos muy seguidos con el de Copa y el de Liga frente al Fuenlabrada y tenemos que reaccionar y darle la vuelta a esto”, ha finalizado.

Pedro: “En la primera parte no hemos sido todo lo agresivos que debíamos”

El atacante se mostró crítico con la imagen dada por el grupo en la primera mitad, en la que el Alba debió ser más agresivo. “En la primera parte no hemos sido lo agresivos que deberíamos haber sido para el equipo que somos. Con poco que ha hecho, el rival ha conseguido ponerse 2-0. En la segunda parte hemos reaccionado, hemos tenido hasta posibilidades para empatar, pero si no eres agresivo desde el inicio y no estás intenso, pasan estas cosas”

“Parece que el Tenerife nos tiene tomada la medida. Esperemos que esto no ocurra más, nos tiene que servir para que sea un toque de atención a todo el equipo. Tenemos que reaccionar lo antes posible”, añadió.

Reconoció que el equipo estaba con muy mal sabor de boca tras la derrota de hoy, y aseguró que ahora toca trabajar con mayor ahínco si cabe. “Todos estamos fastidiados, no queremos que ocurran derrotas como la de hoy. Solo queda reflexionar, sabemos que nos estamos jugando mucho. Hay que ser realistas, tenemos que encarrilar victorias para salvarnos lo antes posible. Ese es el objetivo desde el principio y por eso pelearemos.”

“Ahora tenemos un partido de Copa y luego un nuevo partido de Liga entre semana. Nos prepararemos bien porque son dos choques muy importantes”, concluyó.