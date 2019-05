El Alba empató un partido en el que tuvo las mejores ocasiones de gol y el dominio de la posesión pero le faltó acierto de cara a puerta.

El partido comenzó de forma equilibrada. Ambos equipos controlaban la bola en el centro del campo sin llegar a acercarse a las áreas de forma convincente. Con el paso de los minutos el equipo local se asentó sobre el césped y se adueñó del esférico. Fruto de ello, Javier Acuña tuvo la primera ocasión reseñable del encuentro en el minuto 21 al rematar un buen pase de Fran García. El chut del paraguayo se fue desviado. Siguió buscándolo el Alba, sobre todo en las botas del ‘Toro’, pero sin poder inaugurar el marcador.

Partido de la Liga 123 entre el Albacete Balompié y el CD Numancia. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

En la segunda parte el dominio local fue aún más claro. Los de Ramis se vaciaban en busca de desempatar el partido y gota a gota caían las ocasiones. Tras un carrusel de cambios, el guión siguió siendo el mismo. El Alba tejía jugadas para marcar gol pero sin fortuna, especialmente en el minuto 88, cuando tras una gran combinación en el centro del campo, Tejero se plantó ante Juan Carlos, que en última instancia desvió un balón que entraba a su meta.

Partido de la Liga 123 entre el Albacete Balompié y el CD Numancia. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

El Toro Acuña tuvo que ser sustituido durante el partido a causa de un golpe en el antebrazo. El futbolista fue trasladado al hospital para ser sometido a una serie de pruebas que diagnosticaron que sufre una contusión en el antebrazo izquierdo.

El futbolista llevará durante los próximos dos días una férula de yeso y comenzará después una terapia antinflamatoria.

Partido de la Liga 123 entre el Albacete Balompié y el CD Numancia. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

El resultado final fue el mismo que el del inicio. El Albacete Balompié suma un punto y enfila el último mes de la temporada con todas las posibilidades abiertas y con la condición de invicto en casa.

Partido de la Liga 123 entre el Albacete Balompié y el CD Numancia. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Ramis: “Nuestra ilusión está intacta”

El entrenador del Alba valoró el empate de su equipo. Un resultado que le deja mal sabor de boca, sobre todo porque se hicieron méritos para lograr más. “Hemos tenido nuestras opciones, no hemos acertado y la valoración que hago es positiva porque todo hubiese cambiado si entra el balón de Tejero. El partido hemos merecido ganarlo, no hemos aprovechado nuestras opciones y sumamos un punto. Hay muchos tipos de partidos y el de hoy tiende a poco ritmo, a hacer circulaciones, a tener paciencia, a no precipitarnos porque hay poco espacio para correr.”

Partido de la Liga 123 entre el Albacete Balompié y el CD Numancia. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

“Nosotros, más allá de acertar o fallar, lo hemos llevado bien. El partido pedía de paciencia y encontrar el espacio para hacer el gol. En la primera parte hemos tenido una opción, y en la segunda parte hemos tenido una clara de Tejero. Hemos hecho un buen esfuerzo, defensivamente hemos estado bien y solo nos ha faltado algo de desequilibrio en los metros finales para encontrar el gol que no ha llegado. Siempre queremos ganar, no ganamos y no nos vamos del todo satisfechos. El equipo ha dado la cara todo el partido, ha tenido ocasiones para ganarlo, más allá de acertar o no. Estoy contento con el esfuerzo de los jugadores y la afición creo que también”, añadió.

Y quiso mandar un mensaje de optimismo. “No debemos preocuparnos de los demás, nos preocupamos de sumar. No hay nada tirado a la basura, seguimos teniendo ilusión, no nos hemos movido de ahí durante la temporada. La ilusión está intacta para el siguiente partido, queda menos y hay que sumar para estar arriba. Hoy te vas un poco triste porque queríamos los tres puntos, ves el empuje de la afición que quiere ganar, como nosotros. También veo que somos terceros y miro la clasificación y veo unos equipazos que están por debajo de nosotros”

Partido de la Liga 123 entre el Albacete Balompié y el CD Numancia. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Barri: “El equipo ha hecho un gran esfuerzo y ha merecido más”

El jugador salmantino no ocultó su mal sabor de boca por el empate aunque también vio la parte positiva. “Nos quedamos con ganas de más. El equipo ha merecido más. Ha hecho mucho esfuerzo. Nos ha costado encontrar vías de progresión ante un rival replegado. Era un partido para tener paciencia. Sí entra el gol de Tejero todo parece diferente.”

“He intentado hacer lo que me pide el mister. Los últimos minutos he tenido problemas musculares porque hacía tiempo que no acumulaba tantos minutos a tanta intensidad. Me he vaciado. Me quedo con eso. Estoy contento con mi actuación”, dijo sobre su partido.

“Todos sabemos que esto no es nada fácil. El que piense que vamos a ganar con la gorra de equivoca. Todos nos jugamos algo. El Numancia se jugaba la vida. Sumar cada punto en Segunda es complicado. Hemos respondido bien. Seguimos sin perder en el Belmonte. Estamos peleando por algo muy bonito, pero muy complicado. Quedan 5 partidos. No hay nada decidido. Ya pensamos en el Rayo Majadahonda”, concluyó.

Partido de la Liga 123 entre el Albacete Balompié y el CD Numancia. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Fran García: ”Lo hemos intentado todo pero no ha podido ser”

El lateral zurdo valoró el encuentro e hizo una lectura positiva del mismo pese a que no acabó con el resultado merecido. “Era un partido muy complicado. Lo sabíamos. Era difícil atacarles y encontrar los huecos. Ha sido un buen partido, no hemos tenido todas las oportunidades que hubiésemos querido, pero seguimos sin perder y con portería a cero. Ellos han jugado su partido, hemos intentado meterles mano y no ha podido ser”

“Quedan partidos por delante. Nosotros vamos a lo nuestro. No miramos a otra cosa”, aseveró.

Partido de la Liga 123 entre el Albacete Balompié y el CD Numancia. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

