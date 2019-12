El Alba no pudo despedir el año con un triunfo. Cayó por la mínima ante el Elche en un partido en el que ambos equipos tuvieron claras ocasiones pero en el que los visitantes fueron los que dieron el golpe de gracia.

Partido entre el Albacete Balompié y el Elche de la Liga SmartBank jugado el 21 de diciembre de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

La primera parte fue de dominio alterno, con los ilicitanos teniendo las oportunidades más claras de gol, y un Albacete que cada vez que agarraba el balón buscaba combinar y llegar a puerta. Karim, Zozulia y, sobre todo, Ojeda probaron fortuna, pero el marcador no se movió en el primer acto.

La segunda mitad fue un toma y daca. El Albacete apretaba a su rival y merodeaba el área. Con transiciones rápidas y efectivas, el cuadro de Ramis veía como con el paso del tiempo se iba encontrando más cómodo. Pedro estuvo muy cerca de ver puerta con un disparo que lamió el palo primero y con un potente chut que despejó San Román in extremis después.

Llegó el minuto 70 y con él la montaña rusa que cambió el partido. En el minuto 73 Fuster condujo el balón, penetró ante una marabunta de piernas y se sacó de la manga un brillante pase que Zozulia no conectó por muy poco. De esa acción inacabada del Alba, el Elche construyó su gol.

Contra letal de los de Pacheta que selló Qasmi con un gran golpeo de primeras. Jarro de agua fría de un equipo que intentó empatar. Pero que se fue de vacío.

Ramis: “Las pocas ocasiones que concedemos nos penalizan bastante”

El entrenador del Albacete Balompié, Luis Miguel Ramis, ha valorado la derrota de esta tarde frente al Elche en el Carlos Belmonte. “La primera parte ha estado más equilibrada y ellos tienen jugadores muy habilidosos que se mueven bien entre líneas. En la segunda hemos minimizado el poderío del Elche y lo hemos llevado donde ellos no querían, pero en una jugada inoportuna ellos han empatado. Hemos tenido ocasiones para empatar y no ha podido ser”. “Ahora toca descansar y recargar pilas para volver con más fuerza”.

El míster ha continuado explicando que “la derrota es demasiado castigo y creo que un punto nos podíamos haber llevado”. “Repito que el Elche es un gran equipo, pero con poco los rivales se están llevando puntos del Belmonte”. En este sentido, el tarraconense ha continuado explicando que “defensivamente estamos bien y ofensivamente estamos creciendo, pero con pocas ocasiones los rivales siempre puntúan”. “Concedemos pocas ocasiones, pero esas pocas nos penalizan bastante. Hay que seguir insistiendo y corrigiendo”.

El Albacete se marcha de vacaciones con 27 puntos “aunque podíamos llevar alguno más, o merecíamos, tener alguno más”. “Vamos dando pasos poco a poco, pero vamos a intentar entre todos mejorar y corregir esos errores que tanto nos penalizan. No es normal que concedamos tan poco y nos cueste tantos puntos”.

Ramis, por último, también se ha referido al cambio sorpresa en la portería del Elche. “Habíamos decidido una alineación y hemos trabajado pensando en Edgar Badía. En la segunda parte hemos mejorado muchas cosas”.

Benito: “Toca recargar pilas y volver con fuerza tras el parón”

El lateral se mostró contrario por la derrota de hoy en un choque en el que los blancos pudieron adelantarse cuando el resultado era de empate a cero. “Hemos pasado de meter el 1-0 a que nos metan el 0-1. En el fútbol mandan las áreas. Hemos tenidos varias ocasiones claras y no las hemos metido. Esto es Segunda y si no metes tus ocasiones, no ganas.”

El equipo se marcha dolido por no haber cerrado el año con un triunfo, pero Benito está convencido de que volverán del parón con ganas y fuerza. “Los resultados no son los que queremos en casa. Nos hubiera gustado irnos a casa con una victoria. Ahora toca descansar, desconectar y volver más fuertes para ganar tras el parón.”

“Hay que seguir trabajando. Tenemos plantilla y equipo para más, creo que hicimos méritos para tener más puntos”, concluyó.

Tomeu: “Esperemos que el 2020 nos traiga mejores resultados”

El portero del Albacete Balompié, Tomeu Nadal, ha aseverado en rueda de prensa que el partido ante el Elche “ha sido bastante igualado”. “Defensivamente hemos estado bien, ha sido un partido de idas y venidas, y en la única jugada en la que no hemos defendido bien ha llegado el gol. No hemos sabido pararles bien en la contra y nos ha costado la derrota”.

Tomeu ha valorado esta primera parte del campeonato. “Somos un equipo bastante compacto, y creo que con un poco más de acierto, estaríamos mucho más arriba. Hemos perdido puntos sin merecerlo o por no hacer bien las cosas, pero esperemos que el 2020 nos traiga mejores resultados”.

El balear ha continuado su exposición apuntando que “no hay que culpar a nadie de nuestra falta de gol, sabemos que es algo que tenemos que cambiar y podemos mejorar. Somos conscientes de ello y esperamos conseguirlo el año que viene”. Por último ha explicado que se ha resentido de unas molestias y que había “dudado en salir o no, pero al final he podido aguantar bien hasta el final”.

Galería de imágenes

