Contigo Albacete mostró su más profundo malestar por un acto discriminatorio por parte de la Asociación de Economistas y futuros Emprendedores en colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Asefe, asociación en cuestión, no ha contado con la presencia de Pedro Soriano, candidato a la Alcaldía de Albacete por Contigo Somos Democracia, en el debate que se celebrará el 10 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Pedro Soriano, junto a todo su equipo, lamenta este tipo de acciones y condena cualquier acto discriminatorio y sectario, que impida la cobertura de campañas electorales por parte, bien de medios de comunicación, bien de asociaciones con carácter privado. Además –añade Contigo-, “en ese debate se ha contado con Unidas Podemos que actualmente no existe como grupo dentro del Ayuntamiento de Albacete, y, por el contrario, Soriano es concejal no adscrito”.

Desde Contigo Albacete hacemos un llamamiento a los medios, a las entidades, instituciones públicas y privadas y advertimos “que en periodo electoral se deberían respetar los principios de pluralismo e igualdad y guardar proporcionalidad y neutralidad en las actuaciones de algunas entidades que dan a entender que se mueven por otro tipo de inetereses”.

Pues bien, Contigo Albacete recibió un comunicado por parte de Asefe en el que justificaba la no presencia en el debate de nuestra formación “por no tener representación en el Ayuntamiento. Bien, agradecemos su contestación, pero la pregunta es: ¿Tiene Unidas Podemos representación? Contigo Albacete sabe la respuesta. Solo nos cabe condenar cualquier afán de ocultismo que no da lugar a dudas, “rompe con la democracia y el pluralismo y atenta a la difusión a la que tiene derecho cualquier agrupación política en campaña, y más en nuestro caso que se trata de un concejal no adscrito al Ayuntamiento de Albacete”.