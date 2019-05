Con el cierre de colegios electorales a las 8 de la tarde, se iban conociendo las primeras cifras de los sondeos, que daban la victoria al Partido Socialista de Emilio Sáez en la capital de Albacete.

A medida que avanzaba la noche electoral, las sedes de los distintos partidos políticos se convertían en un constante ir y venir de candidatos y simpatizantes que, atentamente, iban haciéndose eco de los primeros resultados del escrutinio de votos.

Nervios en la sede del Partido Socialista de Albacete, desde donde el candidato a la alcaldía, Emilio Sáez, acompañado por miembros de su candidatura, familiares y simpatizantes, han seguido el recuento de votos con cautela ante los primeros datos que les daban la victoria. Las sensaciones no eran las mismas en el local que Unidas Podemos ha escogido para seguir la noche electoral en el que se han vivido momentos de tristeza y caras largas. Nervios también en la sede del Partido Popular, desde donde el candidato, Manuel Serrano, ha seguido los resultados electorales acompañados por miembros de su candidatura y simpatizantes. Y VOX, que se reunía en el Hotel Los Llanos, vivía el escrutinio de votos con incertidumbre.

Finalmente el Partido Socialista ha ganado las elecciones en número de votos obteniendo 9 concejales. Por su parte, el Partido Popular también ha conseguido 9 concejales, Unidas Podemos ha obtenido 3 y VOX, 1. Ciudadanos será el partido que tenga la llave para la formación del futuro gobierno del Ayuntamiento de Albacete, con 5 concejales.

Con el 90% de los votos escrutados, el secretario general del Partido Socialista provincial, Santiago Cabañero, ha mostrado la satisfacción de los resultados obtenidos en los 3 procesos electorales. Cabañero ha destacado la mayoría absoluta conseguida por el PSOE de García-Page a nivel autonómico, así como la victoria de los socialistas en 62 municipios de la provincia, siendo la fuerza más votada en la Diputación de Albacete, con 12 diputados.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete

Un emocionado Emilio Sáez comparecía ante los medios de comunicación para destacar que “después de 8 años de gobierno del Partido Popular, la ciudad de Albacete ha hablado pidiendo un cambio”. Por ello ha apuntado que “a partir de mañana estaremos abiertos a escuchar a los representantes de la ciudadanía. Nos pondremos en contacto con el resto de partidos políticos para definir este nuevo futuro, y conseguir que Albacete cambie a mejor”.

Emilio Sáez ha señalado que “Albacete no se puede permitir un gobierno del Partido Popular porque tras 8 años en los que no ha habido desarrollo económico, esta ciudad necesita un aire fresco, venimos con ganas. Me comprometo a sacar esta ciudad de la parálisis en la que está y con los hombres y mujeres que me acompañan, haremos que sea la punta de lanza de Castilla-La Mancha”, ha destacado Sáez.

Emilio Sáez, candidato del PSOE a la alcaldía de Albacete

“A partir de mañana habrá que sentarse a hablar con Ciudadanos y con todos, somos conscientes de que será un mandado en el que la negociación será necesaria y este resultado para nosotros es suficiente para formar gobierno. El resto de fuerzas políticas tienen que saber que debe haber un nuevo cambio que vendrá de la mano del Partido Socialista”, ha concluido Sáez.

Manuel Serrano, candidato del PP a la alcaldía de Albacete

En la sede del Partido Popular se han vivido momentos de emoción tras conocerse los resultados finales que han dado un empate a 9 concejales tanto a Partido Socialista como a Partido Popular. Manuel Serrano que concurría por primera vez como candidato a la alcaldía en estas elecciones, felicitaba a Emilio Sáez el resultado electoral, aunque ha afirmado sentirse “el ganador moral” de estos comicios municipales.

Según Serrano, “el centro derecha en Albacete avanza nítidamente y la Izquierda retrocede. Me siento orgulloso en primer lugar de un trabajo que he intentado explicar durante esta campaña y estos 4 años intensos”.

Manuel Serrano, candidato del PP a la alcaldía de Albacete

Manuel Serrano se emocionaba al recordar durante su intervención a su padre, a su familia y toda la familia del Partido Popular, y se ha mostrado comprometido “a seguir trabajando anteponiendo siempre los intereses de la ciudad de Albacete a cualquier otro interés partidista”.

“Voy a ofrecer un Gobierno de centro derecha que ha tenido frutos en esta ciudad, que ha sido refrendado por las urnas y que puede propiciar progreso, avances, calidad de vida y más identidad a la ciudad de Albacete”, ha concluido Manuel Serrano.

Vicente Casañ, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Albacete

El Partido que será clave para la formación de gobierno en Albacete, Ciudadanos, celebraba en su sede el resultado electoral por partida doble. El candidato a la alcaldía del Ayuntamiento, Vicente Casañ, y la candidata a la Presidencia de la Junta, Carmen Picazo, han seguido la noche electoral acompañados por amigos y simpatizantes del partido. Casañ afirmaba que, tras los resultados, “el Ayuntamiento de Albacete se teñirá de color naranja” aunque no deja claro cuál será el partido con el que Ciudadanos formará gobierno en el Ayuntamiento de Albacete.

Vicente Casañ, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Albacete

“Los resultados son positivos, muy buenos. Hemos crecido respecto de los últimos comicios y para Ciudadanos es un día de energía, ilusión y satisfacción. Nos da igual con quien viajar, con quien entendernos, lo que es importante es sacar Albacete de la situación de encallamiento en la que se encuentra”, ha señalado Vicente Casañ.

El candidato a la alcaldía de Albacete ha apuntado que “lo que vaya a ocurrir en los próximos días lo vamos a decidir en base a los distintos programas de las dos fuerzas políticas del PP y del PSOE. Tenemos una relación directa con el partido nacional, con Rivera y los órganos que conectan y deciden lo que ocurre en las capitales, pero Albacete tiene una autonomía suficiente y un conocimiento de la situación tal, que le permite abogar por las políticas de consenso para apoyar a un partido u otro”, ha concluido Casañ.

La ciudadanía ha hablado, y a partir de este 27 de mayo se abre un nuevo escenario político donde en el caso de Albacete, tendrá que haber pactos y acuerdos para la formación del que será el próximo Gobierno municipal.

