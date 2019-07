El entrenador de la Selección española de fútbol sub 19, y segundo entrenador de la sub-21, Santi Denia , ha sido recibido en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento de Albacete por el alcalde, Vicente Casañ , y el concejal de deportes, Modesto Belinchón

El albaceteño Santi Denia regresa a su ciudad después de haber conquistado el Campeonato de Europa con la Selección sub 19, y la Eurocopa como segundo de Luis de la Fuente, con la sub-21, paseando el nombre de Castilla-La Mancha y Albacete por todo el país y también por el mundo, convirtiéndose en embajador de su tierra allá por donde va, como así ha destacado el alcalde de Albacete, Vicente Casañ.

Orgulloso de su tierra, en la que se encuentran sus amigos y su familia, está de regreso a Albacete para disfrutar de unos días de descanso y cargar pilas después de los grandes logros cosechados esta temporada.

Santi Denia ha cumplido dos sueños: conseguir que la selección española sub-19 gane el Campeonato de Europa por primera vez, y formar parte como segundo entrenador, de la victoria de la sub 21 en el Campeonato de Europa. “Va a ser difícil repetirlo, pero trabajaremos para conseguir cosas importantes que ilusionen a la gente”, ha destacado el entrenador.

Afirma que estaría encantado de que la selección sub-19 pudiera jugar algún partido en el Carlos Belmonte de Albacete, un estadio cuyas instalaciones “son espectaculares para jugar partidos de selección a nivel de absoluta y categorías inferiores”. Para ello, señala que tanto la Federación Española de Futbol, como la de Castilla-La Mancha, el Albacete Balompié y el Ayuntamiento de la ciudad están llegando a acuerdos.

Reunión de Santi Denia con el alcalde de Albacete, Vicente Casañ.

Santi Denia también ha tenido palabras para el canterano del Alba, Álvaro García, que formó parte de la última convocatoria de la selección sub-19 aunque cayó finalmente, destacando que “tiene mucha proyección, el club tiene que apostar por él y él también tiene dar un paso, pero tendrá una larga carrera en el futbol profesional”.

Ha finalizado afirmando estar “muy feliz” de entrenar a la selección sub 19: “es un privilegio trabajar en la Federación y poder elegir a los mejores. Lo que me preocupa en estos momentos es hacer cada año una generación muy buena. Este año tenemos el reto de meternos en el mundial sub 20”, ha destacado.

Santi Denia ha recibido de manos del alcalde de Albacete, Vicente Casañ y del concejal de deportes, Modesto Belinchón, una bandera de Albacete para que siga cosechando éxitos por el mundo, llevando a todos los rincones el nombre de su tierra.