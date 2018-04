El capitán del FC Barcelona , el albaceteño Andrés Iniesta , ha anunciado este viernes que abandonará el equipo azulgrana a final de temporada, “en paz” consigo mismo y sintiéndose “útil, titular, con la opción de ganar títulos y con sensaciones positivas”, y ha resaltado que se marcha porque en los próximos años no podría dar “lo mejor” de sí mismo y no podría perdonarse vivir “una situación incómoda” con el club que se lo ha dado “todo”.

“Es una decisión muy meditada y valorada, a nivel interno, conmigo mismo, a nivel familiar. Después de 22 años aquí sé lo que significa ser jugador de este equipo, el mejor equipo del mundo, sé lo que significa la exigencia de jugar aquí año tras año, sé la responsabilidad que es ser capitán de este club. Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, mi etapa acaba este año”, señaló en su comparecencia en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en la que estuvo acompañado de jugadores del primer equipo, técnicos, dirigentes y demás trabajadores del club.

En este sentido, el jugador manchego reconoció que no se ve con fuerzas para estar al máximo nivel. “Este club que me acogió con 12 años merece todo lo mejor de mí y en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí tanto a nivel físico como mental. Si hubiese imaginado una manera de acabar mi etapa aquí, sería esta, sintiéndome útil, titular, con la opción de ganar títulos y con sensaciones positivas. Es un día muy difícil para mí, decir adiós a la que es mi casa y mi vida es muy complicado. Cada vez es más complicado y más difícil, no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo, no me la merezco y el club tampoco”, indicó.

Por ello, Iniesta ha decidido separar sus caminos. “Nos hemos dado todo mutuamente. Soy muy feliz de haber estado toda mi vida en un sólo club. Me lo ha dado todo a mí y a mi familia. 22 años después estoy aquí y me siento orgulloso y en paz conmigo mismo. Mi único objetivo era triunfar en este club y no hay nada que me haga más feliz que eso”, manifestó.

“Es mi momento. En unos días cumpliré 34 años, me he exprimido al máximo por este club y creo que llegó el momento. Yo me conozco y sé que de aquí en adelante, por motivos naturales, todo iba a costar más. Nunca me sentiría bien si no le diese lo mejor a este club que me lo ha dado todo. Buscaré nuevos retos e intentaré ser igual de feliz que lo que fui aquí”, continuó.

Así, dio las gracias a la entidad culé por permitirle elegir el momento de su marcha a pesar de haber firmado un contrato vitalicio en octubre. “Decir adiós a esto no es nada fácil. El día que renové dije que agradecía al club que cada temporada me diese la oportunidad de decidir si estaba para seguir o no. El club me dio la confianza porque entiende que soy un jugador honesto. Si no estoy para dar lo mejor de mí no sería feliz”, subrayó.

Sin embargo, Iniesta no confirmó si recalará en el Chongqing Dangdai Lifan chino. “Hay cosas por hablar y cerrar. Dije que no competiría nunca con mi club, así que todos los lugares fuera de Europa pueden ser”, aseveró.

“GRACIAS A LA MASIA SOY LO QUE SOY COMO JUGADOR Y COMO PERSONA”

El de Fuentealbilla también aprovechó la oportunidad para dar las gracias a todos los que le han ayudado a crecer “como jugador y como persona”. “Debo agradecérselo al club y a la Masia, porque lo que soy hoy como jugador y persona en gran parte ha sido por ellos. A mí compañeros, a toda la gente que estamos en el día a día durante estos años, ellos son los que cada vez me hacen ser mejor. A todos los aficionados que me han mostrado su cariño dentro del campo y fuera de él, es algo increíble”, resaltó.

“A mis padres, a mi hermana; hace 22 años, vinimos en un coche, hoy están aquí conmigo. 22 años después estoy aquí con la persona más maravillosa que me he encontrado y que me hace feliz, que es mi mujer, que nos hemos regalado estos tres tesoros. A mi afición, a todos los culés que me han visto crecer, que me han acompañado en las buenas y en las malas. Un poquito de cada uno de vosotros me hace mejor a nivel deportivo y personal”, añadió.

Además, reconoció que con todos ellos habló para tomar la decisión. “He hablado con mucha gente, compañeros, el míster, el presidente… Siempre he intentado transmitirles de que yo quería llevar los tiempos de mi vida, ser lo más honesto posible conmigo y con el club y esa es la principal razón por la que mi etapa acaba aquí. Todo ha ido francamente bien en este año”, expuso.

“SE IRÁ INIESTA Y EL BARÇA SEGUIRÁ GANANDO”

Sobre si el equipo seguirá ganando sin él, Iniesta fue contundente. “No tengo ninguna duda. Somos jugadores de casa, que hemos vivido los mejores momentos de este club, no es nada fácil decir adiós. Gente como Ivan, Sergi, Jordi… están capacitados para seguir con este legado. No tengo dudas de que seguirán ganando y yo me alegraré como si estuviese aquí”, dijo. “Se irá Iniesta y el Barça seguirá ganando, el fútbol sigue”, apuntó.

También se mostró “afortunado” por los entrenadores que ha tenido, de los que se lleva “un gran recuerdo”, así como de coincidir con un Leo Messi que no estuvo en el anuncio oficial y que, apuntan, está muy afectado por su marcha. “Ha sido y sigue siendo un honor compartir equipo con él, el día a día, tantos momentos mágicos. No hay otro como él, y veo muy difícil que lo haya. Leo es una parte fundamental para ganar los títulos. Estar tanto tiempo a su lado ha sido único y mágico”, explicó.

El todavía capitán azulgrana tiene claro cuál fue su mejor momento como azulgrana. “Es difícil quedarte con uno cuando he tenido la suerte de vivir momentos mágicos. Siempre me quedo con el día que debuté en el primer equipo en Brujas, a partir de ese día el sueño se convirtió en realidad. Es el más significativo para mí”, resaltó.

Además, reconoce que no le preocupa no haber ganado el Balón de Oro, después de que la revista France Football le pidiese disculpas por no galardonarle con él. “No es ninguna espina para mí ganar o no el Balón de Oro. Estar ahí presente con Xavi y Leo para ganarlo fue algo mágico. Con lo que más orgulloso estoy es con el cariño de mis compañeros y de la gente más cercana”, declaró.

Sobre si volverá a Can Barça, Iniesta se mostró receptivo. “Es muy pronto para valorar esto. Hoy es un día muy emotivo. Llevo semanas pensando en este momento. Lo primero es acabar esta temporada con el doblete, luego me tocará irme al Mundial… Ojalá el día de mañana pueda volver para inculcar todo lo que he aprendido aquí”, explicó.

Por último, el manchego habló de cómo le gustaría ser recordado. “Me gustaría ser recordado como un gran futbolista y una gran personal. El fútbol pasa y lo que nos queda es el trato de la gente. He intentado ser un gran jugador, un gran deportista y una gran persona. He querido representar a este club de la mejor manera y espero haberlo conseguido”, concluyó.