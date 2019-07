Este martes fue presentado en el Carlos Belmonte a Alberto Benito como nuevo jugador del Albacete Balompié. El lateral tarraconense habló ante los medios de comunicación en un acto en el que estuvo acompañado por Víctor Varela, Vicepresidente del Albacete Balompié, y Mauro Pérez, director deportivo de la entidad.

En primer lugar habló Víctor Varela, que quiso agradecer tanto a Alberto Benito como a su entorno las facilidades y predisposición para recalar en el Alba. “Quiero agradecer a Alberto que desde el primer momento haya querido incorporarse a nuestro equipo. Ha dado todas las facilidades y ha mostrado toda la predisposición para ello. Es el tipo de jugador que buscamos. Su ambición, su hambre y sus ganas por fichar por el Alba nos demuestran que es un gran fichaje.”

En la misma línea se expresó Mauro Pérez, que se congratuló de contar con un jugador que encaja a perfección con el proyecto del Alba, tanto profesional como personalmente. “Cuando todos estamos en la misma línea es muy sencillo llegar a un acuerdo. Nuestra primera idea a la hora de reforzar el lateral era Alberto y la de su familia, agente y él mismo era la de recalar en el Alba. Cumple con todos los parámetros que buscábamos ,es perfecto para nuestro estilo de juego. Rápido, vertical y hábil con la pelota. Tiene todas las cualidades necesarias para jugar aquí.”

El protagonista del día no ocultaba su ilusión por jugar en el Alba. Alberto Benito aseguró que desde el primer momento que escuchó la oferta albacetista tuvo claro que quería firmar. “Cuando llegó la oferta del Alba hablé con Febas y Eugeni y todo lo que me dijeron del club y la ciudad fue bueno. Me gustó mucho el proyecto del Alba y no dudé en venir. Estoy deseando debutar con el equipo”, afirmó.