El destacamento de la Guardia Civil de Villarrobledo contará con un nuevo acuertelamiento, que se levantará en una parcela de suelo público, cedida por el Ayuntamiento. Así lo ha anunciado el alcalde Alberto González.

El Alcalde ha detallado que para poder llegar a realizar este anuncio ha hecho falta trabajo y compromiso por parte tanto de su persona como del Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo, para poder llevar a buen puerto la consecución de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Villarrobledo.

Alberto González ha resaltado la labor imprescindible y encomiable que los miembros de la Benemérita realizan tanto en Villarrobledo como en el conjunto del país, “porque son los que velan por nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia, y hay que estar con ello, como yo siempre he estado”.

El Alcalde ha explicado cómo en su momento se le transmitió la necesidad de contar en Villarrobledo con un nuevo acuartelamiento, por lo que se puso en contacto con el Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, para trabajar de la mano a fin de lograr cubrir esta necesidad, incidiendo en que, durante los dos últimos años entre la Dirección General de la Guardia Civil y el Ayuntamiento, han estado las parcelas de suelo público que podían ser más adecuadas para ubicar esta nueva instalación.

Finalmente la parcela elegida, de casi 4.300 metros cuadrados, está situada en la Avenida Ingenioso Hidalgo, esquina con calle Picasso, junto a los depósitos del agua, muy próxima al CEIP Giner de los Rios y el Recinto Ferial, con buenos accesos.

Alberto González considera que en este emplazamiento se podrá construir un gran cuartel, y que es por tanto una buena noticia para los vecinos de Villarrobledo, anunciando que la propuesta para la cesión de esta parcela de suelo público irá a pleno el próximo lunes, para su aprobación por parte de la corporación municipal.

Ha comentado que, una vez se inicie el expediente correspondiente tras el pleno, vendrá por parte del Ayuntamiento una segunda reivindicación, solicitando a la Dirección General de la Guardia Civil más efectivos para el acuartelamiento de Villarrobledo, apuntando que hasta el momento la dotación que hay en la localidad trabaja de manera muy coordinada con la Policía Local, pero es importante pedir con responsabilidad aquello que redundará en beneficio de los ciudadanos.

De igual modo ha anunciado que se va a solicitar que el futuro acuartelamiento cuente con un destacamento de la Guardia Civil de Tráfico, ya que hasta el momento viene actuado cuando es necesario el de Albacete, “y aprovechando que vamos a tener un gran cuartel, tenemos que contar con este destacamento de tráfico”.

Alberto González ha señalado que parece que algún portavoz de los grupos de la oposición parece haberse molestado tras haberse conocido esta noticia, “y me llama cacique, cuando anuncio hoy esta noticia, y no sé que es lo que critica, porque a mí me encanta la propuesta”, detallando que fue ayer a las dos de la tarde cuando recibió la comunicación en que se daba desde la Dirección General de la Guardia Civil la aprobación para el inicio del expediente de cesión de terreno, y por tanto no se pudo dar cuenta de esto a la Junta de Portavoces, dado que la misma se llevó a cabo a primera hora de la mañana.

Para el Alcalde es importante que este expediente de cesión de terreno se lleva a cabo cuanto antes, lo que se producirá en el pleno del próximo lunes, remarcando que los grupos municipales tendrán que pronunciarse sobre este asunto, y determinar si quieren o no un nuevo acuartelamiento para Villarrobledo, “porque desde el equipo de Gobierno hemos hecho las gestiones oportunas para que así sea, y yo les invito a que apoyen este expediente, y más pronto que tarde tengamos este gran cuartel”.

Alberto González ha considerado que este nuevo cuartel va a beneficiar mucho a Villarrobledo, ya que la localidad tendrá más seguridad, al contar con más efectivos, y estima que eso contribuye a fijar población, “porque si se abren escuelas infantiles y comedores escolares, como hemos hecho en esta legislatura, si seguimos abriendo servicios, y la propia Dirección General de la Guardia Civil ve que es necesario un cuartel nuevo más grande en Villarrobledo, eso nos ayuda a tener proyección de futuro y a fijar población, y por eso hoy estamos de enhorabuena”.