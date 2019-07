El Alcalde deja claro que no existe subvención para los festejos taurinos de Feria tras las negociaciones mantenidas por parte del Equipo de Gobierno.

El Alcalde, Valentín Bueno afirma que ningún niño o niña de Villarrobledo que lo necesite, se quedará sin libros de texto.

Así lo ha señalado hoy tras la polémica generada en los últimos días en cuanto a la subvención taurina y la partida para material escolar.

Bueno ha comenzado aclarando que el Partido Popular al llegar al gobierno hace un mes y medio se encontró con que la Feria y Fiestas para 2019 estaba sin organizar, algo que dice que no ha ocurrido nunca ya que en 2015, a la llegada del Partido Socialista, el trabajo estaba hecho y ellos decidieron lo que se adaptaba a su idea de Feria y lo que no, al igual que dice que ocurrió en 2011 en la anterior legislatura popular.

Con todo ello, el Alcalde incide en que en apenas 2 meses había que organizar una Feria “desde cero”, teniendo en cuenta que las fiestas locales coinciden con multitud de ferias en otros pueblos por lo que es muy complicado encontrar actuaciones y también festejos taurinos, consiguiendo, “con mucho trabajo” finalmente, confeccionar una feria con multitud de actividades para todos los públicos y todos los gustos, incluidos los toros que cuentan con una gran afición en la localidad.

Informa Bueno que en las pasadas semanas se recogieron ofertas para la realización de los festejos taurinos de Feria, llegando una empresa que puso dice, sus condiciones teniendo en cuenta que el tiempo iba en contra por la proximidad de la feria. Apunta el alcalde que con el compromiso y las “ganas de trabajar” del equipo de Gobierno se consiguió tras las negociaciones con la empresa, que la corrida de toros de Feria no tuviese ningún coste para el ayuntamiento en cuanto a subvención.

Critica por tanto que desde la oposición se haya querido jugar “con los más débiles” en cuanto al asunto de los libros de texto para los niños y niñas de Villarrobledo, incidiendo en que lo que se ha venido diciendo, vinculando este tema con los festejos taurinos es algo que no se puede hacer ya que se trata de partidas presupuestarias diferentes, que no pueden intercambiarse por ley.

Insiste en que pueden hacerse modificaciones dentro de una misma partida pero no entre partidas diferentes por lo que afirma que todo lo ocurrido en los últimos días ha sido un intento de desprestigiar al gobierno y una lección de demagogia, sin ser ciertas las afirmaciones vertidas en medios de comunicación al respecto por parte del Partido Socialista y de Se Puede Villarrobledo.

En cuanto a la partida de libros, Bueno afirma que en el Presupuesto de 2018 ha quedado como concepto “no disponible”, señalando que la Junta de Comunidades que es quien ostenta las competencias en educación convoca cada año becas para libros de texto e incide el alcalde que en cualquier caso, si existen familias con necesidades que no han podido acceder a estas becas regionales y que cuentan con el informe de Servicios Sociales, será el Ayuntamiento quien les proporcione el material escolar necesario ya que informa que aunque la partida al efecto está no disponible existe un fondo de contingencia en el presupuesto aprobado ayer, de 251.000 euros al que se puede recurrir llegado el caso.

Lamenta el alcalde que en 2018 con partida para libros de texto, el anterior Gobierno a día de hoy, mantenga una deuda de más de 9.200 euros que no han abonado en concepto de estas becas y que están soportando las propias librerías por lo que no entiende las críticas del partido socialista al respecto, que teniendo partida disponible, no pagaron.

Señala Bueno que ahora, cerca del inicio de curso, cuando el Ayuntamiento recurra a las librerías para solicitar libros para aquellas familias con necesidades, antes tendrán que abonar el pago de la deuda del anterior gobierno.

Termina el alcalde afirmando que el atender a los niños y niñas de la ciudad, en algo tan importante como la educación preocupa al equipo de Gobierno, entendiendo que esta preocupación es la misma en el resto de partidos por lo que es un tema que no debería tener colores políticos y no debería utilizarse como arma política, dejando claro a las familias que quienes lo necesiten no se van a quedar sin libros.

A preguntas de los medios en cuanto a la solicitud de Se Puede Villarrobledo para realizar una Auditoria de las Cuentas del Ayuntamiento, el alcalde ha aclarado que tiene plena confianza en los Servicios de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento que disponen de todos los datos e informes económicos que el resto de partidos quieran conocer, habiendo dado la orden como alcalde para que todos los documentos que se soliciten sean entregados en aras de la transparencia que debe imperar en el Ayuntamiento. No obstante asegura Bueno que la propuesta será llevada a pleno para su debate.