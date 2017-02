La Alcoholera Viuda de Joaquín Ortega renunció a 3 subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de algo más de 3 millones de euros para proceder a su traslado. Así lo ha dado a conocer en la mañana de hoy el alcalde de Villarrobledo, Alberto González, que ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación para comunicar esta noticia que, en su opinión, complementa a las actuaciones que el PSOE ha venido desarrollando en los últimos años para procurar el traslado de la misma.

El primer edil ha revelado que en 2009 esta empresa obtuvo una subvención, que luego no ejecutó, de 1.995.972 euros para culminar el traslado. En 2010 obtuvo otra de 498.000 euros, a la que renunció. Pero es que en 2013 recibió una subvención de 1.300.000 euros y también renunció, con resolución favorable”.

González ha apuntado que la empresa no ha cumplido renunciando a estas ayudas, aunque en su opinión, lo más grave es que el anterior alcalde popular, Valentín Bueno, no hizo cumplir a la misma, no haciendo nada para que aceptara esas subvenciones y se trasladase de ubicación.

En su opinión de González, se ha pasado de un gobierno del PP que no movía un dedo en este asunto y que incluso eliminaba las unidades de control de vertidos, a otro como el socialista que recuperó estas unidades, que defiende los intereses de los ciudadanos de Villarrobledo y que está cumpliendo escrupulosamente con el programa electoral, en cuyo punto 19 se contemplaba el traslado de empresas contaminante.

El primer edil también ha dado a conocer que hoy viernes la empresa se ha reunido con representantes del Gobierno regional en la dirección general de Agricultura y Medio Ambiente de Albacete , en la que se le ha instado que se acoja a las ayudas FOCAL y, por tanto, vuelva a acogerse a esta financiación que, en su opinión, “dejó morir”.

Alberto González ha señalado que el papel del PSOE en este asunto viene siendo determinante durante los últimos 15 años y lo seguirá siendo en el futuro, puesto que, por ejemplo, en el próximo pleno llevarán una propuesta de traslado definitivo de la misma antes de diciembre de 2018.

Según ha manifestado el alcalde ahora no hay ningún tipo de excusas para que la empresa no ejecute este cambio de ubicación, sobre todo porque la Junta está dispuesta a subvencionar el traslado y porque además hay unos terrenos para el mismo.

Ha apuntado el primer que el Ayuntamiento está dando pasos muy firmes en su posición y que además esto se verá reforzado con el apoyo de la Junta de Comunidades.

Preguntado por si acudiría a una manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de lo Público sobre este asunto y también reivindicando la apertura de la planta del Hospital cerrada, el primer edil ha vuelto a reafirmarse en que si tiene que salir a la calle a hacerlo lo hará, como así lo ha hecho en muchas manifestaciones anteriores, y ha reiterado que lo que nadie puede poner en duda es que lo que prometió en campaña lo está cumpliendo y que además está haciendo todos los esfuerzos a nivel institucional para conseguir la migración de la alcoholera hasta el polígono de la carretera de Barrax. Comparte