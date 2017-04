“Hemos conseguido ilusionar de nuevo a la gente, que estaba un poquito desilusionada con nosotros. Ellos gritaban que sí se puede y eso también lo pensamos nosotros. Nos queda un partido en Zamora donde nos jugaremos la permanencia, y tenemos muchas posibilidades de lograrlo”

Sobre la mejoría en las última semanas

“Antes el equipo se desinflaba durante el partido, sobre todo en casa. Hemos tenido estas dos victorias fuera de casa seguidas y el equipo ha cogido mucha confianza. Hoy hemos empezado, hemos ido creciendo y hemos acabado el partido en nuestro mejor momento”

Kris Davis y Mike Torres jugaron los 40 minutos del partido. Sobre ellos, Alfredo decía que “Ellos tienen peso y responsabilidad en ataque y estén respondiendo muy bien. Son dos jugadores claves en nuestro juego”

“Hemos tardado quizá mucho tiempo pero al fin hemos encontrado la regularidad en el juego. El otro día contra Cambados, el equipo que seguramente mejor ha jugado este año en la categoría, llegamos a ir ganando de 21 puntos y hoy de 18. Hemos ganado siendo mejores y convenciendo. Aparte de regularidad, ahora tenemos confianza en lo que hacemos, algo que antes no teníamos”

Sobre lo que les dirá a los suyos durante esta semana, con el crucial partido en Zamora el sábado

“Les diré lo que les he dicho hoy, que no cambiemos, que hemos conseguido esa regularidad y esa confianza, pero que no pensemos que lo tenemos hecho, que sigamos igual, que ahora estamos bien.

Sobre sus jugadores

Hay jugadores que han crecido muchísimo. Ragnar, Godson, el propio Mike Torres es un jugador distinto al de principio de temporada, Uge o Maldonado, que han evolucionado mucho. Hay jugadores que están rayando a un nivel muy alto y aportando, y la clave es esa, no cambiar. Vamos por el buen camino.”