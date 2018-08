Se daba a conocer este importe acontecimiento que tendrá lugar en las primeras semanas de 2019, en concreto hablamos del 775 Aniversario de la frontera entre los Reinos de Valencia y Murcia, acontecimiento histórico conocido como el Tratado de Almizrra. Un Congreso Nacional que reunirá en Almansa a centenares de investigadores y estudiosos de la España medieval, que tendrá como epicentro la ciudad de Almansa. Una oportunidad importantísima, resaltaba el propio Alcalde en la presentación, junto a la Asociación Torregrande y los responsables de organización del Congreso, ya que para la ciudad de Almansa supondrá ahondar en la política iniciada en 2017 de una “Almansa llena cada fin de semana”, ya no sólo con eventos importantes a nivel local y provincial, sino con un evento de máxima difusión nacional que atraerá hasta Almansa a historiadores, estudiosos, investigadores de Universidades de toda España.

Junto al Alcalde y concejales de Turismo y de Cultura, además de la junta directiva de la Asociación Torregrande respaldaban dicho Congreso, y lo ofrecían a la ciudad de Almansa a través de este espacio del Recinto Ferial como una gran oportunidad de darse a conocer y una gran oportunidad para que Almansa siga ejerciendo como una gran ciudad acogedora de eventos.

En otro orden de cosas, la lluvia en la tarde de ayer hacía presencia en la Feria almanseña con una intensa tormenta de unos 13 L/m2 en apenas media hora, que obligaba a suspender algunos actos programados en el espacio de conciertos al aire libre del recinto ferial, como el musical infantil para los más pequeños y lo conciertos juveniles. No obstante, si que el musical “Chiquilla” de Seguridad Social, programado en el Teatro Regio, se desarrolló con toda normalidad, siendo un musical en el que sus protagonistas intentarán que no se extinga la llama y sacan a relucir su furia latina, no tienen miedo a nada, es uno de los musicales más importantes del panorama nacional, porque ya saben, estamos condenados a vivir y a vivir con pasión hacia el Rock. Un musical que hacía las delicias de los asistentes al Teatro que demostraba la importancia que tiene la programación cultural en la Feria local, y con la presencia entre los artistas de la cantante almanseña SarahLoud y que el público le aplaudía como lo hacen por toda España.

Musical “Chiquilla” de Seguridad Social.

Finalmente, el Alcalde de Almansa, junto con el Concejal de servicios sociales, realizaban ayer la tradicional visita al espacio social de feria, en donde se encuentran presentes todos los colectivos y asociaciones sociales de la ciudad, Aaral, AECC, Afibroal, Adifal, Adace, entre otras, para disfrutar con ellos de la tradicional merienda de Feria. Recibían la visita del primer edil, para comprobar el estado y acondicionamiento de sus casetas, y los animaba a seguir trabajando y demostrando el gran trabajo que hacen en el día a día por la ciudad de Almansa.