Los trabajos de eficiencia energética en la piscina climatizada deberían haberse ejecutado durante el verano cuando la demanda de la instalación es más baja.

La concejala socialista Salud López y el concejal Pablo Sánchez, han valorado hoy el anuncio del Ayuntamiento de Almansa de que no habrá cursos en la Piscina Climatizada el próximo otoño, a causa de las obras de mantenimiento dentro del Plan de Eficiencia Energética, que, financiado con fondos EDUSI afectará a una decena de edificios municipales.

La intervención no solo es necesaria como medida de eficiencia energética sino para que la instalación pueda seguir operando porque la Piscina Cubierta ha llegado a un punto crítico por falta de mantenimiento, ha tenido problemas de climatización tanto del agua como del aire muy importantes en los últimos años. “Así que no cabe duda de que, ante tanta dejación de años en la piscina, la mejora en calderas y climatización es urgente; señalaba Salud López. Eso lo saben perfectamente quienes han usado la piscina las últimas temporadas”.

“Sin embargo estas actuaciones deberían llevarse a cabo durante el verano, durante junio, julio y agosto, que es cuando la instalación no tiene actividad. El equipo de Gobierno lleva desde 2016, tres años, para planificar esta intervención y aún hoy no sabe cuándo van a acometer las mejoras. De momento solo sabemos que no habrá matrículas para los cursos de la piscina en el último cuatrimestre del año. Pero aún no se han sacado a licitación las obras y no hay calendario previsto. Lo lógico es que se hubieran licitado durante la primavera pasada para dar comienzo con fecha 1 de junio y terminar en septiembre cuando el curso comienza”, ha explicado la concejala.

“Esta mala planificación no solo va a afectar a los usuarios y usuarias de baño libre y de los cursos programados en las piscinas climatizadas, que según datos del propio Partido Popular han sido 2000 personas en el curso pasado. También son cientos de deportistas de los clubes de natación, waterpolo, triatlón y otras disciplinas los que se van a ver afectados tanto en su calendario de entrenamientos como en las competiciones oficiales que tengan programadas. Muchas de ellas son competiciones de alto nivel, ligas, e incluso campeonatos de España”, ha explicado Pablo Sánchez que ha señalado que el alcalde, Roselló, se ha reunido con los clubes después de anunciar que las piscinas iban a permanecer cerradas y no les ha ofrecido alternativas.

“La gestión de los proyectos EDUSI está siendo totalmente opaca, continuaba el concejal, sin participación y sin informar a quienes pueden sentirse afectados. Y hoy mismo no se sabe cuándo se va a realizar la obra de la piscina”.

En resumen, concluyen los socialistas el Ayuntamiento ha tenido tres años para planificar esta actuación que es urgente y finalmente, por dejadez, la acomete a destiempo. El cierre de la piscina cubierta en verano no hubiera tenido incidencia, pero en el último cuatrimestre del año afecta a miles de usuarios y usuarias de cursos y de clubes deportivos que tienen compromisos de entrenamientos y competiciones y que no disponen de alternativa.