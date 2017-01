La Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico de Albacete (AMAC) acaba de suscribir un convenio de colaboración con la Clínica HLA Nuestra Señora del Rosario de la capital, que tiene como objetivo ofrecer una segunda opinión médica a las mujeres con sospecha de padecer un cáncer tanto de mama como ginecológico, o la posibilidad de acceder a una consulta especializada o a pruebas diagnósticas para descartar una patología de malignidad, todo ello con unas tarifas preferenciales para todas las socias de AMAC.

El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de AMAC, Llanos Sánchez, y el por el presidente del consejo de administración de la Clínica, el doctor José Manuel Colmenero.

Con este convenio la asociación pretende acercar la asistencia médica privada a mujeres que por su situación económica no podrían hacerlo si no es con una rebaja importante en las tarifas, algo que se ha logrado con esta alianza entre AMAC y la Clínica HLA Nuestra Señora del Rosario, todo ello sin menoscabo de la labor diaria que desempeña la entidad en defensa de una asistencia en la sanidad pública de calidad para el colectivo de mujeres afectadas de cáncer de mama y ginecológico, controlando que no haya demoras ni para una intervención ni para una consulta ni para someterse a una prueba diagnóstica determinante a la hora de fijar un diagnóstico de patología tumoral.

Fruto del convenio suscrito, la Clínica se compromete a poner a disposición de AMAC 200 tarjetas de plata de fidelidad, que la asociación podrá distribuir libremente entre sus asociadas, siempre atendiendo a criterios de prioridad en función de las circunstancias personales de cada paciente.

Estas tarjetas permitirán a sus beneficiarias obtener unos descuentos importantes para acceder a las consultas ginecológicas con el doctor Armando Guerrero, y a pruebas diagnósticas como mamografías, ecografías o densitometrías.

Asimismo, AMAC recibirá también 10 tarjetas oro, para entregar a las socias.

Cada una de estas tarjetas facultará a su titular para acceder a los servicios de consulta y/o diagnóstico de manera gratuita.

En ambos casos, las tarjetas deberán entregarse a cada titular y comunicarse a la clínica el nombre de las titulares, no pudiendo ser transferidas de una a otra. En caso de robo de la tarjeta se anulará la misma y se sustituirá por otra idéntica. En ningún caso las tarjetas referidas facultarán a sus titulares para utilizar con descuento o gratuitamente, según corresponda, cualquier otro servicio distinto de los contemplados en el convenio.