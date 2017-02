La vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha manifestado a La Cerca que “desde la Universidad de Castilla-La Mancha no nos olvidamos de cuáles son los sectores económicos más importantes de la región, los que generan más empleo y riqueza, los que ayudan a fijar la población (porque si en esos pueblos no hubiera oportunidades de trabajo en torno al sector vitícola, muchas personas se tendrían que marchar de ellos a otros lugares), y también aquellos que tienen un papel medioambiental muy importante que no debemos olvidar”.

Por tanto, ensalzando lo que el ámbito vitivinícola supone en nuestra Comunidad Autónoma, Ángela Triguero no ha querido pasar por alto que “en el pasado lo ha sido, en el presente lo es, y en el futuro este sector va a seguir siendo importante”.

A pesar de que “desde dentro del sector es normal a veces que se haga una lectura pesimista de la marcha del mismo”, Triguero ha insistido en que “debemos tener claro que el sector del vino es uno de los valores que tenemos y que hemos de llevar allá donde vayamos: al resto de España y al resto del mundo”.

Por eso ha animado a “poner en valor algo que hacemos bien y que llevamos haciendo bien muchos años, algo en lo que se ha invertido mucho (tanto por parte del sector privado como por parte del sector público), y algo en lo que debemos seguir luchando para continuar haciéndolo bien”.

En este sentido, haconcluido que “hay que pensar en las generaciones futuras y ojalá sea así, que en futuro se sigan organizando eventos como éste para poner en valor lo importante que es el sector del vino, lo importante que es la cultura del vino, lo importante que es el consumo del vino como un producto saludable que forma parte de la dieta mediterránea… hay que fomentar que nuestros jóvenes sustituyan otro tipo de bebidas por algo que se hace dentro de la región”.