Los candidatos de Ciudadanos al Congreso y al Senado por la provincia de Albacete, María Dolores Arteaga y Daniel Faura, han celebrado este jueves una reunión con representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) con el fin de conocer de primera mano demandas y propuestas de este colectivo. Arteaga ha reiterado que “Ciudadanos siempre ha considerado prioritario, y siempre lo hará, el apoyo a quienes generan con su esfuerzo puestos de trabajo y desarrollo económico para Albacete y para el conjunto de España”. En este sentido, la candidata ha recordado algunos de los compromisos del partido de Albert Rivera, como la tarifa plana de dos años a nuevos autónomos, la no obligación de adelantar el IVA de las facturas no cobradas o la tarifa cero para los autónomos cuyos ingresos reales estén por debajo del salario mínimo interprofesional. “Los políticos no creamos puestos de empleo, los crean los empresarios con sus ideas, su trabajo y poniendo en riesgo su patrimonio. El compromiso de Ciudadanos es claro: generar un clima favorable para los negocios y dar facilidades a los emprendedores, que son auténticos héroes”, ha recalcado Arteaga.