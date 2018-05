Una de esas nuevas iniciativas que ha dado a conocer oficialmente durante esta Asamblea ha sido la del convenio que la Federación de Asociaciones de Vecinos ha suscrito con esta casa, La Cerca, para que este medio les sirva de ‘ventana’ a través de la cual explicar al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Albacete la valía de nuestro movimiento vecinal.

“La F.A.V.A., en su origen, tenía como leitmotiv fundamental el arreglo de calles, la pavimentación, infraestructuras en general… pero el tiempo, con suerte, va cambiando y hace que la Federación de Asociaciones de Vecinos se plantee otro tipo de inquietudes e iniciativas (educativas, socio-culturales, medioambientales…) y, por supuesto, dar a conocer el patrimonio (a todos los niveles) de los barrios; pues el convenio con La Cerca no es, ni más ni menos, que poner en valor todos esos recursos que en muchos casos la ciudad de Albacete desconoce; agradezco a La Cerca que haya tenido con nosotros el gesto de celebrar este convenio porque hay cosas que, para la gente en general (salvo actos puntuales), pasan desapercibidas; gracias a este programa, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca está contribuyendo a dar una señal de identidad de la ciudad de Albacete en su totalidad (también de las pedanías)”, ha explicado José Reina, presidente de la F.A.V.A.

Este convenio con El Grupo La Cerca se plasma en una serie de programas que, bajo el nombre ‘Ciudadanía en marcha’, se emiten periódicamente a través de este medio de comunicación cediendo el protagonismo, en cada entrega, a uno de los 34 barrios y pedanías integrados en la F.A.V.A. Ya se han grabado tres de estos programas que, de inicio, están cosechando buenas impresiones entre los vecinos y vecinas de la ciudad.

“Desde el de la Junta Directiva (que fue el ‘programa cero’, el inicial), me parece que fueron muy agradables, no solamente por el contenido (que era muy relajado e ideal), sino porque permitió que de manera amable, los barrios pusieran en conocimiento estos temas; después de aquel ‘programa cero’, se han grabado dos más (con los barrios de Fátima y San Antonio Abad) y desde los propios barrios nos lo han transmitido: no sabíamos hasta qué punto iban a agradecer esta iniciativa, creo que cada vez más se están dando cuenta del valor intrínseco que tiene la iniciativa… y han podido ser conscientes de que ellos mismos, las personas de los propios barrios, son protagonistas de su entorno y de sus reivindicaciones y que ya no necesitan esperar a momentos puntuales (como una Asamblea) para que lo que hacen o lo que necesitan tenga repercusión porque ya hay un medio que permite ponerlo en valor (tanto a los barrios mayores como a los más pequeñitos que, quizá, lo necesitan más…)”, ha manifestado Reina.

‘Ciudadanía en marcha’, el fruto (en forma de programa) del convenio con la F.A.V.A. con el que el Grupo La Cerca quiere “ser un pequeño altavoz, un complemento más, para poner en valor la importancia que tiene y que debe tener el movimiento vecinal de Albacete”

Y es que eso era lo que, básicamente, pretendía La Cerca desde que comenzó a reflexionar sobre esta iniciativa que ya es una realidad y que se gestó fruto de una celebración muy especial para esta casa durante este 2018:

“Este año se cumple el XX aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y, en estos distintos actos y eventos que estamos realizando, nosotros le brindamos al presidente de la F.A.V.A. la posibilidad de ser un pequeño altavoz, un complemento más, para poner en valor la importancia que tiene y que debe tener el movimiento vecinal de Albacete”, ha indicado el director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano Serna.

El cabeza visible de este Grupo Multimedia ha manifestado también que desde el medio “lo que pretendemos es, simplemente, poner en valor (tal y como emana de la Constitución española) que la soberanía reside en el pueblo y que, por tanto, son los ciudadanos los que deben determinar a quién ponen (hablando de los políticos), sobre todo, en la alcaldía de Albacete; nosotros pretendemos ser un pequeño altavoz más para llevar a la opinión pública y a las autoridades locales esas reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Albacete que, quizá, a ellos por sí solos les sería algo más complicado dar a conocer a todo el mundo”.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete y Aguas de Albacete oficializan también vía convenio la línea de mutua colaboración que ambas vienen manteniendo estos últimos años

Pero no sólo la F.A.V.A. ha suscrito un convenio con el Grupo de Comunicación La Cerca. También con Aguas de Albacete ha podido oficializar por escrito la línea en la que ya la empresa pública municipal viene trabajando con la Federación vecinal en los últimos años con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de Albacete, respaldando también la iniciativa, a nivel de comunicación, de este Grupo Multimedia.

“El convenio se basa en varios ejes fundamentales que van desde mesas de trabajo (para estudiar y ver conjuntamente obras e inversiones) hasta visita a instalaciones, seguimiento de calidad del agua… es un paso decidido para comunicarnos no sólo con la F.A.V.A, sino con las diferentes Asociaciones y con cada vecino, para que podamos acercarnos y abrirnos a ellos porque, además, entendemos que es la mejor forma de trabajar y de seguir avanzando”, ha explicado el director-gerente de Aguas de Albacete, José Bleda.

Además, ha indicado que “hay que dar la enhorabuena doblemente al Grupo de Comunicación La Cerca, en primer lugar, por su XX aniversario (deseándoles que cumplan otros veinte más con este tipo de iniciativas apoyando a todos los vecinos de la ciudad) y, en segundo lugar, por formalizar este tipo de convenios de la mano de la F.A.V.A y en el que Aguas de Albacete intenta apoyar en la medida de las posibilidades para dar voz a las necesidades y requerimientos de los Vecinos”.

EL Ayuntamiento de Albacete seguirá trabajando con FAVA “para dar respuesta a las necesidades de los vecinos”

La concejal de Barrios y Pedanías, Llanos Navarro, ha asegurado que el Equipo de Gobierno municipal seguirá trabajando de la mano de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA) para “dar respuesta a las necesidades de los vecinos y mejorar la calidad de vida de los barrios”.

También ha trasladado a su presidente, José Reina, y a los miembros de su junta directiva, “nuestro reconocimiento, agradecimiento y apoyo a la labor diaria que realizáis para conseguir que Albacete sea una ciudad más participativa, igualitaria, cercana y sostenible”.

La concejal de Barrios ha puesto en valor las actividades que organiza la FAVA durante todo el año en Albacete, asegurando que “mejoran la vida cultual de la ciudad”, al tiempo que ha destacado la importante “labor social” que lleva a cabo para “sacar del asilamiento y la soledad a muchos vecinos”, una vez que “convierten los centros socio-culturales en sus segundos hogares y las asociaciones vecinales en sus segundas familias”, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Llanos Navarro ha agradecido a la FAVA el apoyo que presta al Ayuntamiento en todos aquellos proyectos que está llevando a cabo y que inciden de manera muy directa en el día a día de los albaceteños, recordando que esta misma semana el alcalde, Manuel Serrano, y miembros del Equipo de Gobierno Municipal, han mantenido una reunión con la junta directiva en la sede de la Federación para explicarles el estado en el que se encuentran los mismos.

Entre ellos, la concejal de Barrios se ha referido a la remodelación del centro de la ciudad, al arreglo de la antigua Comisaría de Simón Abril y de las calles Pérez Pastor, Blasco Ibáñez y Arquitecto Vandelvira, al proyecto de los Refugios del Altozano, al cambio del alumbrado público de Albacete, así como a la construcción de 12 nuevas zonas verdes en solares de titularidad municipal y de 7 nuevas zonas infantiles en diferentes barrios.

Proyectos y actuaciones que, tal y como ha señalado la concejal de Barrios, han sido muy bien acogidos por la FAVA, destacando lo importante que resulta para el Ayuntamiento contar con sus aportaciones y sugerencias para conseguir los mejores resultados.

Además, Llanos Navarro ha dado a conocer dos novedades importantes para los vecinos de Albacete. Por un lado, se ha referido a la inminente puesta en marcha de la una página web municipal dedicada íntegramente a participación ciudadana para que los vecinos puedan acceder de un modo más sencillo a toda la información relacionada con este tema.

Por otro lado, la concejal de Barrios ha recordado que el Ayuntamiento celebrará por primera vez un acto institucional el próximo 29 de mayo con motivo del Día Europeo de la Vecindad para dar una mayor repercusión a lo que significa “ser vecinos, compartir un mismo espacio y convivir en mismo lugar”.

Para ello, Llanos Navarro ha explicado que se concederán dos reconocimientos: un premio a la persona, colectivo o asociación que destaque por su labor o trayectoria a favor de la participación en Albacete, y otro al proyecto innovador que tenga como finalidad incentivar la participación y el asociacionismo, dotado con 3.000 euros.

