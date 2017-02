Vencieron José Miguel Hoyos y Rocío Risques en una prueba que estuvo marcada por el numeroso público que se dio cita en gran parte del recorrido, especialmente en la zona de salida y meta

La tercera prueba puntuable del XVII Circuito Provincial de Carreras Populares, calendario organizado por la Diputación de Albacete, ofreció un claro dominio de los atletas locales. El Club de Atletismo San Blas de Elche de la Sierra ubicó a dos atletas en lo más alto del pódium, José Miguel Hoyos y Rocío Risques, mientras que Eva Moreno rebajó el récord local en veintiocho segundos. Las cifras de participación fueron similares al año pasado, con 740 inscritos y 686 en meta, a los que se deben sumar los casi 50 atletas que tomaron para en la I Carrera por la umbría, prueba paralela de 7.000 metros de distancia.

GANADOR JL HOYOS

Desde el principio se vio claro que los fondistas locales iban a ser los grandes protagonistas de la carrera. Antes de salir del núcleo urbano de Elche de la Sierra ya marcaba el ritmo un grupo compuesto por José Miguel Hoyos, Óscar Sánchez Palacios, Amable García Moreno y José Carlos Sielva, todos ellos atletas locales, junto a José Luis Sánchez Cózar (C. A. Molinicos). El duro ascenso a Puerto Lope estiró esta sociedad y a falta de tres kilómetros la prueba estaba ya totalmente decidida con Hoyos escapado en solitario.

En categoría femenina también se pudo ver una bonita lucha, aunque en este caso por la clasificación local. La ganadora absoluta, Rocío Risques, realizó una competición impecable, gran parte de ella a una distancia insalvable sobre sus perseguidoras. Rocío corrió para el Club San Blas de Elche de la Sierra, pero no se considera atleta local al no haber nacido en la localidad ni residir en ella, aunque sus orígenes familiares se encuentran aquí. Por detrás llegaba Verónica Pedrón (Grego Racing Team), una corredora muy segura que suele ocupar plaza en pódium.

PODIUM FEMENINO

Así las cosas, Otilia Martínez (C. A. Chinchilla), Eva Moreno y Pilar Amores se lanzaron a por la terca plaza en el cajón de la categoría general y a por el récord local las dos últimas, un registro que la propia Pilar poseía desde hace ocho años, establecido entonces en 1:07:34. En meta, Eva registró una nueva mejor marca local de 1:07:06 y fue tercera, siendo Otilia (1:07:13) cuarta y Pilar Amores (01:07:19) quinta, rebajando así su propio récord anterior en quince segundos. Y la cosa no acabó ahí, pues la también local Sandra Ruiz Picazo llegó a meta justo detrás de Amores y de nuevo rebajando el récord del año 2009 en siete segundos.

En las postrimerías de la prueba se pudo ver a un grupo de atletas locales anticipando el Carnaval, perfectamente caracterizados de don Quijote de La Mancha, su fiel escudero Sancho Panza y el pícaro bachiller Sansón Carrasco, sin olvidar al jumento que les acompañó durante los últimos metros de la carrera. Una simpática anécdota que sirvió para arrancar unos aplausos al gran número de espectadores que asistió al evento.

SALIDA

Mientras la prueba reina afrontaba las duras pendientes de las faldas de la Peña de San Blas, en los alrededores de la zona de salida y meta tenían lugar las carreras infantiles, además del disparo de salida para la “I Carrera por la umbría” una prueba de 7.000 metros de distancia destinada a corredores que todavía no se encuentran preparados para afrontar largos recorridos y que registró a 47 participantes. Los primeros clasificados fueron Rubén Gallego (Albacete-Diputación, 29:30), Francisco Gómez (Vinos Mahora, 35:03) y Antonio Alfaro (Pozohondo, 37:08) en hombres, mientras en damas fueron Sagrario Muñoz (Old School Hellín, 42:50), Aránzazu Fernández (Old School Hellín, 42:53) y Ana Moreno (Independiente, 43:33).

DON QUIJOTE Y SANCHO

Atletismo y trail el próximo fin de semana

El próximo fin de semana se celebrarán dos carreras pertenecientes a los circuitos de atletismo y trail, en ambos casos organizados por la Diputación de Albacete. El sábado 11 de febrero, a partir de las 17:00 horas y sobre una distancia de 9.100 metros, tendrá lugar la IX Carrera Popular de Villalgordo del Júcar. El domingo 12 de febrero tomará el relevo el Circuito de Trail, en concreto con la prueba de Bienservida que comenzará a las 10.00 de la mañana, una competición exigente con 19.700 metros de distancia y más de 1.000 metros de desnivel positivo acumulado.

ATLETAS DE ELCHE DE LA SIERRA