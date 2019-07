Limpiar y concienciar a la vez es el propósito de esta campaña de limpieza intensiva de manchas que el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Sostenibilidad, puso en marcha a primeros de julio, conscientes de la suciedad que se concentra, sobre todo, en las inmediaciones de los contenedores y las áreas de aportación de residuos y de las manchas y malos olores que ocasiona el orín de las mascotas.

Estos dos problemas, detectados en un diagnóstico inicial que realizó la empresa Valoriza, encargada del servicio de limpieza viaria de la ciudad, se van a atacar con la puesta en marcha de seis equipos extraordinarios de limpieza intensiva. Se estima que cada equipo, formado por dos operarios, limpiará unas 500 manchas al mes, utilizando para ello desengrasantes, desinfectantes y desodorizantes respetuosos con el medio ambiente. Los equipos de hidrolimpiadores que se utilizarán son eléctricos o de gas natural, para minimizar el impacto ambiental.

Los equipos trabajarán en tres turnos, por la mañana se actuará con equipos más pequeños en zonas de la ciudad menos transitadas, y durante la tarde y noche se usarán equipos más silenciosos que intervendrán en las zonas de mayor tránsito peatonal, con el fin de minimizar las molestias a los ciudadanos en la medida de lo posible.

El concejal de Sostenibilidad, Julián Ramón García, que ofreció los detalles de esta campaña intensiva, hizo un especial llamamiento a los vecinos para que tomen conciencia y traten de evitar conductas que ensucien y afeen la ciudad. El edil subrayó que no solo es importante que los dueños de las mascotas recojan los excrementos caninos, sino que les animó a limpiar los orines que hagan sus animales con agua y vinagre. No tirar residuos al suelo y usar los contenedores y papeleras es un consejo que no por sabido está demás recordar.

También pidió a los vecinos que cierren bien las bolsas de basura, para evitar goteos que terminan manchando las inmediaciones de los contenedores. A los propietarios de los establecimientos públicos, les encareció a que mantuviesen limpias las terrazas.

La campaña intensiva de limpieza llegará a toda la ciudad, pero se comenzará por aquellos barrios donde se ha detectado una mayor densidad de manchas, de acuerdo a un estudio piloto realizado previamente. Los primeros vecindarios donde se actuará son Carretas, Franciscanos, Industria, San Pablo, El Pilar, Feria y el barrio Vereda. En los barrios donde haya una mayor intensidad de manchas se limpiará una vez cada dos semanas, mientras que en las zonas donde el problema sea menor la frecuencia se reducirá a una vez al mes.

Los orines de los perros suponen un grave problema ya no solo por las manchas y malos olores que generan, sino porque terminan corroyendo señales de tráfico, farolas y papeleras y ensuciando las fachadas de los edificios. Del estudio previo que se realizó, los servicios técnicos de limpieza llegaron a estimar que el volumen de orines caninos depositados cada día en el casco urbano era equivalente al contenido de una cuba de 8 metros cúbicos.