En la primera parte las fuerzas estuvieron totalmente igualdas, un Alba sin complejos y con personalidad se plantó muy bien sobre La Rosaleda, no permitiendo al cuadro local desplegar sus armas y apostando por un fútbol potente. A la media hora, el cuadro hoy visitante sufrió, como pasase en Oviedo, un traspié en forma de lesión. Gorosito tuvo que abandonar el campo y dejar su sitio a Caro. Pasaron los minutos y se llegó al descanso tras una oportunidad de Eugeni.

La segunda mitad empezó a velocidad de vértigo, el Alba siguió con descaro y a cada minuto llevaba más peligro hacia el área rival. Así, en el minuto 49, Febas se internó en el área y fue derribado, pero el árbitro no consideró que fuese penalti. En el minuto 56 el Alba sí gozó de una pena máxima, hecha a Zozulia y que Bela transformó en el 0-1. Un Alba muy serio anotaba el primer gol de un visitante en La Rosaleda esta temporada y hacía justicia a su gran inicio de segunda parte.

Tras ello, llegaron momentos de acierto malaguista de cara a puerta, que en cinco minutos dio la vuelta al marcador con un doblete de su delantero Leschuk. Los nuestros no bajaron los brazos pese a los golpes y atacaron la meta rival en busca de un empate que hubiera sido de justicia, pero el gol no llegó y el Alba se vuelve de Málaga de vacio. Aún así, la moral de los nuestros está alta para encarar el próximo domingo, en un partido que se jugará en el Carlos Belmonte después de dos salidas consecutivas, el próximo compromiso liguero.

Málaga CF - Albacete Balompié (2-1). Foto: Antonio Saiz

Ramis: “El equipo se ha vaciado, ahora queda seguir trabajando”

Ramis habló tras el partido de hoy en la Sala de Prensa de La Rosaleda, donde explicó sus sensaciones de partido. “Intentamos mantener la tensión y concentración todo el partido, pero cometemos errores, el rival también. El partido se nos ha ido en cinco miutos. Hemos defendido muy bien todo el partido, a balón parado hemos sido muy solventes. El primer gol ellos te empujan mucho y tras eso se nos ha ido. Me voy con sensación agridulce por la derrota, por esos minutos, pero jugar aquí no es fácil. Hemos hecho un partido competido ante un rival muy fuerte. Hemos intentado llegar y no regalar posesiones, también hacerle daño al rival con la posesión. El equipo se ha vaciado e irá mejorando”

Fue preguntado por los cambios en su once inicial. El entrenador albacetista reafirmó su confianza en todos y cada uno de los jugadores de su plantilla, por lo que no duda en tocar distintas teclas. “Apostamos por ir tocando teclas en la plantilla porque tenemos fondo para hacerlo y todos van a ser importantes. Es una pena la lesión de Nico, se encontraba muy bien tras arrastrar unas molestias, me hubiera gustado que otra vez sintiese la competición, es un jugador muy importante para nosotros. Ahora queda seguir trabajando, ver las cosas que podemos mejorar, pero el equipo entiende que si se trabaja de forma compacta, tenemos recursos para hacer daño.”

“Paulo ha salido por fuera, ha intentado el uno contra uno, es un chico joven que tiene muy buenas maneras. Caro cuando ha salido ha estado muy activo, Malsa lo ha hecho fenomenal, también Paulo y ese es el objetivo, que todo el mundo salga así, estoy contento con el rendimiento de todos. Esta semana hemos jugado domingo - viernes dos partidos muy exigentes y tenemos una plantilla lo suficientemente amplia para jugar todos. El equipo compite bien, la Liga es muy difícil”, afirmó.