A base de constancia, posesión y ambición, el Alba se labró una gran victoria que se ganó a pulso, y con la que mantiene el fortín del Carlos Belmonte en Liga tras siete partidos disputados, además de dejar su puerta a cero por tercera jornada consecutiva.

El Alba empezó el partido a un ritmo vertiginoso. Las ocasiones caían de manera incesante sobre la meta lucense. Susaeta, Ortuño, Bela o Mathías gozaban de oportunidades que no entraban por muy poco. Con el paso de los minutos, el Alba ni mucho menos aminoró la velocidad y siguió probando fortuna gracias al dominio de la posesión y a la fluidez que le inyectaba al balón. Pese a ello el marcador no se movió en una primera parte que, como acabó siendo el partido en su conjunto, tuvo un claro color blanco.

Y es que en la segunda mitad el guión fue exactamente el mismo, un Alba dominador marcaba el tiempo y tenía las ocasiones. El cuadro de Ramis, a lomos de una afición que por enésima ocasión llevó en volandas a su equipo y con su aliento ayudó a desequilibrar la balanza, buscaba de forma incasable ese gol que hiciera justicia al juego que estaba desplegando. Y aunque se hizo esperar, el premio llegó. En el minuto 84, Bela sacaba un gran derechazo con el que batía por bajo al portero blanquirrojo. Presa de la euforia, el francés se abrazó a los aficionados de gol sur, lo que le acarreó la segunda amarilla de la tarde y la expulsión. Pero eso no iba a cambiar una victoria que el Alba se llevó con mucho merecimiento.

Ramis: “La victoria es merecida, el partido ha sido completo”

El entrenador albacetista compareció en la sala de prensa del Carlos Belmonte tras la victoria de su equipo. Alabó la ambición de los suyos para no cejar en el empeño de ganar. “Es normal sufrir hoy. Teníamos enfrente un equipo muy serio, que te obliga a dar continuidad con todo lo que tengas en tu equipo y a no bajar el ritmo. Lo hemos conseguido y hemos tenido premio, la victoria es merecida. Habíamos preparado el partido para que la elaboración en campo propio fuera corta porque el rival presionaba bien arriba. En campo rival necesitábamos verticalidad. Lo hemos intentado hacer pero el rival no nos ha dado espacio, en la segunda parte lo hemos hecho mejor y defensivamente no hemos bajado el nivel. El partido ha sido completo”.

“En la primera parte no hemos acabado de mandar el mensaje contundente que sí hemos mandado en la segunda mitad. No estábamos mal, pero el rival no acaba de recibir señales de que iba a ser una tarde larga para ellos. Aún con eso, nos hemos merecido irnos al descanso con alguna ventaja. Hemos aumentado el ritmo en la segunda mitad, hemos llevado el partido donde queríamos y hemos potenciado con los cambios situaciones que les podían crear problemas”, aseguró.

El Alba sumó hoy la tercera jornada consecutiva sin encajar gol, algo que hará que la plantilla coja más confianza. “Cuando no encajas, coges confianza. El equipo se ve fuerte y que es difícil de ganar. Estamos contentos de llegar al primer tercio y tener 24 puntos. Vamos a intentar seguir con esta dinámica. Cada vez en el fútbol cuanto más creas, más te van a pedir. Estamos contentos con el día a día y con lo que estamos haciendo. A partir de ahí con pies de plomo y poco a poco creyendo en lo que hacemos”

“Estoy muy contento porque el esfuerzo de los jugadores, el día a día y todos los fines de semana que pasan fuera tienen recompensa. Todos intentamos empujar en la misma dirección. Es el camino y a ver si podemos seguir escribiendo frases y capítulos bonitos en la historia”, concluyó.

Erice: “Insistimos y llegó el gol de Bela en una jugada muy bonita”

Jon Erice se mostró satisfecho tras una nueva y laboriosa victoria en la que su equipo fue mejor y gozó de las mejores ocasiones. “Sufres todos los partidos, cuesta mucho porque enfrente tienes un equipo asentado en la categoría, con jugadores muy experimentados que saben lo que hacen. Hemos tenido ocasiones para adelantarnos antes pero ha costado. Esta victoria ayuda para seguir en el camino que llevábamos y sobre todo por seguir ganando en casa, que es muy importante.”

“Confiábamos en lo que estábamos haciendo, estábamos teniendo el partido controlado, insistimos y llegó el gol de Bela en una jugada muy bonita, se ha visto también lo que aporta la gente que sale desde el banquillo, todos suman a diario y cuando están en el campo. El Toro por ejemplo siempre te da un plus, sube el nivel de intensidad de todos.”

“A día de hoy la clasificación no te da nada pero los puntos sí, y mucho. La clasificación se empieza a mirar en marzo, ahora hay que sumar puntos y sentirnos fuertes en casa“, dijo al ser preguntado por sus sensaciones al verse en quinto lugar en la clasificación.

Y por último, hizo hincapié en la importancia de dejar de nuevo la portería a cero, algo en lo que el equipo trabaja desde el verano. “El míster siempre va en busca de gol pero sabe que tener la puerta a cero es básico, y desde verano venimos trabajando duro en defensa. Arriba sabemos lo que tenemos, y que la gente de segunda línea también aportará goles, por eso es importante dejar la puerta a cero”

Susaeta: “Agradecemos el ambiente que ha habido hoy en la grada”

Nestor Susaeta alabó la fuerza del equipo para sacar un partido complicado que se decidió en los últimos minutos. “Es un partido complicado, pero hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo por banda, que hemos sacado muchos centros y en el minuto 84 ha llegado la recompensa. Sabíamos que iba a ser difícil porque ellos tienen un buen trato del balón, pero hemos conseguido que no nos hagan daño y tener nosotros varias oportunidades. En la segunda hemos apretado igual y la gente que ha salido del banquillo lo ha hecho muy bien.”

“Esta temporada está yendo todo de cara y estamos sacando resultados con merecimiento, cosa que no es sencilla en esta categoría. Este es el tercer partido sin encajar. Tenemos un grupo humano excepcional, desde el cuerpo técnico a la plantilla y la gente que rodea al club. Ahora vamos a Elche y a seguir.”

“Estoy contento y creo que se me ve en el campo, juego con alegría y confianza, me siento bien y eso es lo que importa. Se está viendo que juegue quien juegue lo hace bien y eso es porque la semana de trabajo es muy buena y la plantilla es muy buena”, dijo.

Y no quiso irse sin agradecer al público su apoyo en un día lluvioso, y espera seguir dándoles alegría “Hoy era un día lluvioso y ha habido mucho ambiente, cosa que agradecemos. Ojalá sigamos dándoles alegría, esperemos que los que vayan a Elche se vuelvan igual de contentos que los que han estado hoy en el campo”

