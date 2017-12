El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto Belinchón, aseveró, en la rueda de prensa en la que ha ofrecido un balance de la política municipal durante el último año, que “no hay promesa más fácil de realizar que aquella que no se piensa cumplir. Así se podría resumir el grado de compromiso y la actitud del Equipo de Gobierno durante el último año”.

El portavoz socialista incidió en que este planteamiento de los ‘populares’ lo mismo vale “para una moción aprobada por unanimidad, una propuesta de resolución en un Debate sobre el Estado del Municipio, un acuerdo en comisión informativa o una enmienda a los Presupuestos Municipales, porque tienen meridianamente claro que no van a cumplir. Y si cumplen algo, es fruto de estar encima de ellos, día sí y día también, denunciarlo públicamente en los medios de comunicación en varias ocasiones y, finalmente, con algo de suerte, les convocarán para retratarse cumpliendo un compromiso, normalmente con no menos de 12 meses de retraso, pero es que para ellos, para Manuel Serrano y sus concejales, cualquier evento, cualquier proyecto que se salga de la gestión diario municipal, ya es tratado casi como una gesta”.

En este punto, Modesto Belinchón expuso que durante el año que concluirá en apenas unos días, el Grupo Municipal Socialista ha presentado 20 mociones y ha participado conjuntamente con otros grupos políticos en otras seis más. De estas mociones, 17 de ellas salieron adelante por unanimidad y tan solo una fue rechazada. “Lo que evidencia que nuestro diagnóstico sobre las necesidades de esta ciudad ha sido compartido y respaldado por otras fuerzas políticas”, apuntó el edil socialista.

Además, prosiguió, “no nos hemos cansado de proponer y efectuar la labor de control y seguimiento al Equipo de Gobierno en las diferentes Comisiones

Informativas, Consejos Municipales y Organismos autónomos municipales, en los que hemos realizado más de 500 aportaciones, a través de ruegos, preguntas y propuestas”.

El PP solo respeta las decisiones democráticas cuando coinciden con el sentido de su voto

El gran obstáculo con el que ha topado una y otra vez el Grupo Socialista, lamentó, es que “el hecho de que una moción sea aprobada en Pleno no garantiza nada, porque tanto Javier Cuenca, primero, como ahora Manuel Serrano, no están dispuestos a cumplir aquellas mociones que el PP haya votado en contra. Esto que, de por sí ya es bastante grave y retrata cual es el verdadero talante democrático del PP, pues parece que el PP solo cree en las decisiones democráticas cuando coinciden con lo que ellos votan, hay que añadir que tampoco cumplen ni con las que están de acuerdo y de hecho, las votan a favor”.

Circunstancia, subrayó, que “también evidencia cuál es su capacidad de gestión, para todo aquello que se salga de lo habitual y les exija un mínimo de capacidad de planeamiento y trabajo. Normalmente y por desgracia, todos aquellos proyectos que son capaces de cambiar la fisonomía de nuestra ciudad, modificar nuestro modelo productivo, promover las condiciones favorables para crear más empleo y de mayor calidad o estabilidad, o mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas que viven en esta ciudad. Estos proyectos a medio y largo plazo, obviamente, no están hechos para el PP, les quedan grandes”.

En lo que concierne a las mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista durante el último año, Belinchón aludió a las presentadas, en el ámbito de la participación, para devolver el voto a trabajadores, familias y usuarios de los patronatos de la Universidad Popular y las Escuelas Infantiles o la que se sometió a Pleno, para poner fin a esa práctica del PP de emplear la Junta de Gobierno Local para corregir y enmendar los votos y decisiones de las Comisiones Informativas.

“La palabra participación no gusta nada al PP, les produce sarpullidos, como sabrán ya va para dos años que presentamos una moción, que fue aprobada por unanimidad para garantizar un verdadero sistema de participación ciudadana en las confección de los Presupuestos, un verdadero modelo de participación que pusimos a disposición del Equipo de Gobierno, para superar e ir más allá de esa pseudo participación imaginaria a través del Consejo Social y de la Sostenibilidad y digo imaginaria, porque de los 700.000 euros contemplados en su primer ejercicio, que un año después se incrementaron a 900.000, no se ha hecho nada, ya que se ha trabajado y recogido aportaciones, pero, prácticamente, no han ejecutado ninguna”, subrayó.

###Mociones para consolidar nuestra industria cultural

En el ámbito cultural, Modesto Belinchón afirmó que el PSOE presentó varias propuestas encaminadas, por una parte a “garantizar la calidad en la oferta cultural que ofrece nuestra ciudad, y de otra, a crear y consolidar una industria cultural que permita que programadores, productores y artistas de nuestra ciudad puedan vivir de su trabajo”.

Mociones que fueron aprobadas por el Pleno Municipal, como aquella en la que el PSOE propuso la creación de una Gran Manzana Cultural en Albacete; dinamizar la banda sinfónica municipal; adecuar la Posada del Rosario como espacio escénico. Precisamente, en esta área, el Grupo Socialista logró que se pusiera en marcha un horario extraordinario para las bibliotecas municipales, para satisfacer así las demandas y necesidades de los usuarios en época de las convocatorias de exámenes en enseñanzas secundaria y universitaria.

Para mejorar nuestras infraestructuras de comunicación, Modesto Belinchón aludió a cómo el pasado mes de febrero el Grupo Socialista presentó una moción para exigir al gobierno de España que concluya la Autovía A-32, mientras “no nos cansábamos de insistir a Manuel Serrano y su Equipo de Gobierno que no pierdan ni un solo día más, asuman su responsabilidad y comiencen a trabajar, para que el Ayuntamiento de Albacete lidere el proyecto de creación de la Plataforma Logística Intermodal”.

El portavoz municipal socialista continuó asegurando que “otra área en la que hemos intentando que nuestra ciudad progrese, a través de nuestras mociones, es en la de Igualdad, para favorecer la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, pero también para combatir, desde los ámbitos de la prevención y la educación la violencia de género. Para ello, en marzo, presentamos una moción para que los Presupuestos Municipales incorporen informes de evaluación sobre su impacto de género, y ya les puedo avanzar que los próximos Presupuestos irán acompañados de estos informes, y también, hace tan solo unas semanas, en el Pleno Municipal correspondiente al mes de noviembre, conseguimos el respaldo unánime de todos los grupos políticos municipales, para la creación, en el Cuerpo de la Policía Local, de una unidad específica para combatir la violencia machista”.

En esta misma área, pero en esta ocasión para favorecer el acceso universal de todos a nuestros servicios públicos, afirmó Belinchón, “en mayo propusimos la adaptación de nuestro transporte público a las personas con movilidad reducida, en respuesta a una reivindicación recurrente de colectivos y asociaciones del ámbito de la discapacidad. De hecho, esta petición ha sido habitual, como hemos podido comprobar mediante los 25 encuentros y reuniones que hemos mantenido con asociaciones y colectivos del ámbito sociosanitario en el último año, que eran precisamente para eso, para conocer sus propuestas y necesidades para continuar desarrollando esa labor imprescindible que realizan”.

Precisamente, señaló, fruto de estas reuniones, también surgió otra moción, en este caso, presentada el pasado mes de noviembre, que en este caso iba encaminada a que el Equipo de Gobierno cumpla la Ley de Derechos de las Personas con discapacidad, respetando el principio de accesibilidad universal.

7.680 niñas y niños se beneficiaron de la segunda edición de las Escuelas de Verano

En el área de acción social, “este año se celebró la segunda edición de las Escuelas de Verano gratuitas, sin segregar a las 7.680 niñas y niños que participaron en ellas, en función de sus recursos familiares. Cabe recordar que este programa se recuperó a través de una propuesta y la insistencia del Grupo Municipal Socialista. Como propuesta nuestra fue la Tarjeta Monedero de Acción Social, que se puso en marcha hace un año, no sin mucho insistir al Equipo de Gobierno y con un retraso de casi un año. Retraso que, unido a una patente falta de interés del PP, ha originado que se haya puesto en marcha con mucho retraso y perdiendo parte de la esencia de este proyecto. Lo que constituye un claro ejemplo de inoperancia, mala gestión, falta de responsabilidad política y me atrevería a decir que hasta poca sensibilidad del señor Serrano y su Equipo de Gobierno, con el agravante que, en este caso, a quienes han perjudicado es a las personas más vulnerables y que más apoyo necesitan de nuestra sociedad”, apuntó Belinchón.

Asimismo, añadió, “recordarán como han sido numerosas las ocasiones en que hemos denunciado la gestión nefasta que está realizando el Equipo de Gobierno de los centros socioculturales, que era un servicio que funcionaba bien y así lo han manifestado los propios usuarios, pero que tras una cadena de decisiones de difícil explicación de Javier Cuenca, que después no ha querido corregir Manuel Serrano, tienen ahora un sobrecoste para las arcas públicas que supera los 700.00 euros. Y todo ello, ofreciendo un peor servicio a los usuarios y deteriorando las condiciones de los trabajadores hasta límites

que soslayan la explotación, mientras se acumulan graves deficiencias en estos centros, como denunciamos los desprendimientos de techado del Centro Sociocultural del Barrio San Pablo y el deterioro del Centro de la C/ Arquitecto Fernández, que posteriormente, tras meses de espera, fueron subsanados, al menos en parte, tras las denuncias públicas del Grupo Socialista”.

El concejal socialista prosiguió valorando que el PSOE también logró que se aprobará la elaboración de un Plan para mejorar el transporte público a las pedanías de Albacete, “pues este servicio, tal y como se presta en la actualidad no cubre las necesidades de las cerca de 5.000 personas que viven en alguna de las nueve pedanías de Albacete y que, con motivo, se sienten marginadas por el actual Equipo de Gobierno, que parece no querer comprender que estas personas tienen derecho a los mismos servicios que reciben los vecinos y vecinas de cualquier barrio de la ciudad. Por eso, carece de explicación que no se haya invertido ni un solo euro de los 120.000 que logramos introducir, a través de una enmienda específica a los Presupuestos Municipales de 2017, para desarrollar un plan de mejora de asfaltado y acerado en las pedanías de Albacete; y aún estamos a la espera de que Manuel Serrano obligue a su concejal de Urbanismo a trabajar de una vez para replantear un Plan de Ordenación Urbanística en las pedanías, así como que el Ayuntamiento promueva la construcción de viviendas de protección oficial, se habilite un Parque Público y se concluyan las obras del Centro Sociocultural de El Salobral, se rehabilite el consultorio médico de Argamasón, que está muy deteriorado, y se implique más en la organización y difusión de sus fiestas más emblemáticas, como pueden ser la Fiesta de la Patata, de El Salobral; o el Festival de la Rosa del Azafrán, que se celebra en Santa Ana. Precisamente, para este último fin, presentamos una moción el pasado mes de julio, que fue aprobada por unanimidad, para que el Ayuntamiento inicie los trámites para la declaración de interés turístico regional de este Festival”.

Para concluir con el apartado de mociones, Modesto Belinchón recordó que el pasado mes de mayo el PSOE logró el apoyo plenario para la elaboración de una ordenanza de tenencia responsables de mascotas, lamentando que “aún no han movido ni un solo papel, a pesar que este reglamento nos permitiría establecer cuáles son las obligaciones y derechos de los propietarios de mascotas en nuestra ciudad, de las que existen registradas más de 25.000 a las que habría que añadir, al menos otras 8.000 sin registrar”; y el pasado mes de octubre, “presentamos una propuesta para la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, que fue aprobada por unanimidad y que el Grupo Socialista será el responsable de coordinar este proceso de adaptación y cambio de la normativa que regula, entre otros aspectos, el funcionamiento del Pleno y las comisiones informativas”.

Para concluir, a modo de resumen, Belinchón subrayó que “tres son los titulares que han caracterizado la gestión del PP al frente del Ayuntamiento. No hay promesa más fácil de realizar que aquella que no se piensa cumplir, pues han pasado dos años desde que, a través de una enmienda parcial a los Presupuestos Municipales de 2016, el Equipo de Gobierno se comprometió a implicarse y liderar el proyecto de regeneración urbana del Barrio Santa Teresa. Pues han pasado como decía ya dos años y ni Javier Cuenca ni Manuel Serrano han movido un solo dedo en este sentido, que ofrecería una solución para las 430 familias que viven en ‘Las Grilleras’, en unas condiciones que no reúnen un mínimo de habitabilidad y rodeados de inseguridad y miedo por las ocupaciones de viviendas. Un proyecto que al Ayuntamiento no le cuesta ni un solo euro y que se podría extrapolar también a otras zonas como las viviendas de la calle Burgos o El Ensanche. De hecho, se comprometieron también a impulsar un estudio para determinar las zonas urbanas en las que urge realizar medidas para su rehabilitación y regeneración. No hace falta que les diga que el PP no ha hecho absolutamente nada”.

El PP cumple sus compromisos tarde, mal y nunca

El segundo titular, añadió, “es que el PP gestiona el Ayuntamiento y sus compromisos con los grupos políticos en la oposición con la misma mentalidad que un mal pagador con las obligaciones que ha adquirido: cumpliendo tarde, mal y nunca. Como mejor ejemplo, el proceso de peatonalización del centro urbano. Han pasado dos años y medio desde que una moción del PSOE, aprobada por todos los grupos políticos, inició este proceso y aún no se ha hecho absolutamente nada, salvo talleres, reuniones y poco más. Y si este proceso, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no contempla en su primera fase la rasante única en la calle Ancha y su peatonalización, que no cuenten con nosotros, porque en nada tendrá que ver ni con la moción ni con los acuerdos alcanzados en torno a este proyecto. Como más de dos años lleva prometiendo el Equipo de Gobierno que se reabrirán los Depósitos del Agua de la Fiesta del Árbol o los Refugios Antiaéreos del Altozano. Este año, una vez más, vuelven a contemplar su reapertura en los Presupuestos, pero el ejemplo, o la falta precisamente de ejemplo del PP en su capacidad para cumplir lo acordado, comprenderán que nos invite a pensar que ni piensan hacerlo ni lo harán”.

A este respecto, Belinchón, a aludió a “lo que nos costó que finalmente cumplieran con su compromiso de rehabilitar el césped del Estado José Copete o la sustitución del parquet de los polideportivos del Parque y de la C/ Lepanto. Pues meses estando día sí y día también tras ellos, ofreciéndoles opciones y solucionando los problemas y excusas que nos iban brindando. Y en esas

estamos para conseguir lo mismo en los campos de fútbol aledaños al Estadio Carlos Belmonte, la rehabilitación de las pistas de atletismo del Campus Universitario y para que se aumente el dinero que se destina al mantenimiento y reparación de nuestras instalaciones deportivas. En las que de nuevo les hemos dado una fórmula para conseguir esta financiación extra para el IMD, a través de los ahorros que consigue el Ayuntamiento en las adjudicaciones municipales, una vez que se producen bajas entre el máximo presupuestario contemplado y la cantidad final por la que se adjudica o el tiempo que llevamos invertido, dos años y medio, para que cumplan otro de sus compromisos presupuestarios, en este caso adquirido en los Presupuestos de 2016, para establecer una Tarifa Plana para Vehículos Industriales en la Zona Azul”.

“La gestión, primero de Cuenca, y ahora de Manuel Serrano, ha puesto de manifiesto el último titular, carecen de ambición alguna, ambición que, bien entendida, es ese motor, ese impulso que pone en marcha los engranajes necesarios para planificar, plantear y desarrollar esos proyectos que precisan de 5, 10 ó 15 años para salir adelante, pero que son cruciales para una ciudad, porque son capaces de transformarla, generando más oportunidades, atrayendo nuevos proyectos empresariales, capaces de crear más empleo y de mejor calidad y estabilidad y, por último, crear las condiciones idóneas para mejorar las vidas de las personas que vivimos en ello. De hecho, para concluir, tomo prestada una frase de Salvador Dalí: ‘La inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas’, y eso presuponiendo que se dé la primera condición”.