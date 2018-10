No podemos olvidar que El Bonillo es, cada vez más, un destino turístico en crecimiento, a lo que contribuye su cercanía con un Parque Natural como es el de las Lagunas de Ruidera, así como de importantes rutas y parajes naturales como, por ejemplo, la Sierra de Alcaraz, por lo que esta instalación constituye un atractivo más para favorecer el turismo, y de forma además sostenible y económica, ya el coste de la recarga para recorrer 100 km no supera los 2 euros con carga lenta, por no mencionar la nula emisión de Co2 de estos vehículos, lo que favorece el medio ambiente.

Además, la ubicación de este Cargador, situado junto a una de las zonas deportivas y culturales de la localidad, al lado de la Piscina Climatizada Municipal, el Pabellón Polideportivo, las Pistas de Pádel, el Recinto Ferial Quijote o la Casa de Cultura, justo en una de las calles de acceso a El Bonillo (calle Quijote esquina con calle República de Cuba) y bien comunicada, hacen que este punto de recarga sea también muy accesible para todo tipo de vehículos.