Ha llegado el momento de la verdad para BSR Amiab Albacete y CD Ilunion en la Liga de División de Honor de baloncesto en silla de ruedas. Los dos mejores equipos de la categoría de los últimos años miden por primera vez sus fuerzas esta temporada en partido oficial y lo hacen tras completar una primera vuelta que de momento ha sido inmaculada para ambos, ocho partidos y ocho victorias. Acaba la primera vuelta y uno de los dos sufrirá la primera derrota de la temporada.

El partido, que se juega este sábado día 21 de diciembre a las 18.30 horas en tierras madrileñas, es sin duda el más atractivo de la jornada y también de los que se han disputado hasta el momento. Parece que hasta que estos dos equipos no miden sus fuerzas de manera directa queda la duda de dónde están uno y otro. Solo en los duelos directos se puede observar el nivel que un equipo y otro tiene para la temporada. Es cierto que falta mucho y que los momentos decisivos de la temporada están todavía lejos, pero este partido del sábado puede ser un buen termómetro para saber dónde están unos y otros.

Hablar del Ilunion, con sus diferentes nombres, es referirse al equipo por excelencia del baloncesto en silla de ruedas español. El equipo de la Once siempre ha sido la referencia de este deporte desde su fundación en el año 1994. Desde ese momento raro es el año que no ha sido campeón y si no campeón fue finalista. De las últimas ediciones de la Liga no estuvo en la final de la temporada 2017-18, precisamente la que ganó el BSR Amiab Albacete al Bilbao.

Ilunion y Amiab han disputado un buen número de finales de Liga y Copa. En la competición de la regularidad los madrileños han ganado cuatro de las cinco finales de los últimos años a los manchegos (años 2015, 16, 17 y 19). El Ilunion/Fundación Once de Madrid suma 17 títulos de Liga.

Con respecto a la última temporada el Ilunion no ha perdido efectivos importantes, se marcharon Fran Lara y Adrián Pérez y llegaron Vicky Pérez, Pablo Lavandeira, y los jóvenes Pablo Ubri y Cristina Caldera. Pero el equipo sigue cimentado en los hermanos Pablo y Alejandro Zarzuela, Dani Stix, Bill Latham, Amadou Diallo, Hawkins, Sara Revuelta y el incombustible Terry Bywater. Un ‘equipazo’ con algunos de los mejores jugadores del continente. Bywater sigue siendo el mejor asistente y el mejor anotador de su equipo y Alejandro Zarzuela el mejor reboteador.

En el seno de la plantilla del BSR Amiab Albacete hace ya algunas semanas que había ganas de que llegara el momento de medirse al Illunion. El equipo ha ganado los ocho partidos ligueros, ha estado a buen nivel, ha solventado algunos encuentros que se habían puesto cuesta arriba, pero todos quieren saber que son capaces de hacer ante el Ilunion. En los manchegos la plantilla este año es algo más corta pero parece que el técnico, Jesús Torres, ha encontrado mejor los equilibrios para que las rotaciones no afecten al rendimiento general del equipo. El partido, el sábado a las 18.30 horas en el Pabellón Canal de Isabel II, en tierras madrileñas.