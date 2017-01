El BSR Amiab Albacete sufrió la segunda derrota de la temporada, la primera había sido contra el Ilunion en casa y ahora cayó en tierras gallegas ante el Amfiv, equipo que lucha codo a codo para meterse al final entre los cuatro primeros y poder disputar la fase del título de Liga. Excelente partido de los gallegos, bien en ataque y muy metidos en labores defensivas, ante un BSR Amiab Albacete al que le faltó concentración defensiva y acierto anotador. El equipo va necesitando ya tener a todos sus jugadores en buen estado físico, algo que por unas cosas u otras no logra desde la pretemporada.

En el inicio del partido los manchegos llevarían la iniciativa en el marcador en los primeros minutos, siempre con ventajas de entre dos y cuatro puntos. Tras siete minutos de juego muy equilibrado se produjo el empate a 12 puntos. De ahí al final del cuarto más acierto en los locales, que logran irse al primer parón con cinco puntos de distancia.

No era el mejor partido del BSR Amiab y enfrente había un equipo que defendía muy bien y con orden que no daba muchas opciones.

En el segundo cuarto las cosas no mejoraron para los locales, que además encontraban como Lorenzo Envo se sentía muy bien en la pista y aportando puntos y rebotes sumaba para que su equipo se fuera en el marcador hasta de nueve puntos, antes de llegar a la mitad de este cuarto (27-18). Ventaja que se repetiría después en varias ocasiones y que incluso llegó a ser de 12 puntos (35-23). Al descanso llegaron los locales con 10 puntos de ventaja (37-27).

Los manchegos habían pasado la primera mitad sin poder hacer su juego, en defensa con lagunas y en ataque con menos claridad que otras veces. Tampoco había muchas rotaciones porque había algunos jugadores que no se encontraban bien y no pudieron aportar.

En la segunda mitad no mejoró en exceso el partido para los de Albacete. La ventaja local no se movía demasiado pero tras unas jugadas de acierto de Manning y Kyle Marsh, el BSR Amiab se pudo a cuatro puntos (49-45). Con esa distancia de cuatro puntos se llegó al último cuarto y los de Carrión entraron bien a los últimos 10 minutos porque lograron empatar a 53. Fue un momento psicológico importante porque no lograron los de Albacete ponerse con ventaja en ese momento y a partir de ahí empezaron a perder distancia, nunca demasiada pero sí a más de una canasta, con lo que el partido se marchó finalmente con la victoria del Amfiv, que demostró las razones de su excelente clasificación.

Ahora el BSR Amiab Albacete es líder con 20 puntos, porque el CD Ilunion descansó un suma un punto menos y un partido menos. Segundo es el Fundación Grupo Norte, con una victoria menos que los albaceteños (ocho) y el Amfiv es cuarto con siete victorias y un partido menos que manchegos y Grupo Norte.

Club Amfiv: Shelley Nichole Cornau (2), Abdullahi Abki Jama (12), Lorenzo Envo (21), Salvador Zavala (19) y Agustín Alejos (12) -cinco inicial- Julio Vilas (4), Bernabé Costas (2).

BSR Amiab Albacete: Kyle Marsh (17), Luis Alfonso Cristen (8), Lee Manning (14), Jhon Hernández (12) y Martín Arredondo (2) -cinco inicial- Ademola Orogbemi (11), Almudena Montiel y Efraín Martínez (2).

Parciales: 19-14, 18-13, 16-22 y 19-17 (72-66, final).

Incidencias: Primer partido de la segunda vuelta de la Liga de División de Honor de baloncesto en silla de ruedas disputado en el pabellón de Bouzas.