Este sábado se disputa en el pabellón Lepanto de Albacete uno de los partidos más importantes de toda la temporada. Se enfrentan dos equipos que luchan codo a codo por disputar el título de liga al CD Ilunion. Dos equipos que hasta el momento están realizando una extraordinaria temporada y que están separados por un solo punto en la clasificación.

El partido, previsto para las 18 horas de este sábado día 11 en el pabellón Lepanto, reúne sobre la pista manchega a algunos de los mejores jugadores nacionales y extranjeros que hay en la liga española. El BSR Amiab Albacete llega a este partido como líder del grupo con 9 victorias y 2 derrotas, un punto más que Fundación Grupo Norte, con 8 victorias y 3 derrotas y CD Ilunion, que con un partido menos suma 9 victorias y 1 derrota. También tienen los manchegos un punto más que el Amfiv de Vigo, con 8 victorias y 3 derrotas. Son los cuatro primeros de una clasificación muy ajustada pero que ya han logrado una diferencia de entre dos y tres puntos con su más inmediato perseguidor, el Bidaideak Bilbao, que suma 17 puntos y es quinto.

El Fundación Grupo Norte de Valladolid, además de ser el único equipo que ha ganado a los todopoderosos del Ilunion en las últimas temporadas, es uno de los pocos clubes que ha logrado ‘quitarle’ el título de liga al Ilunion/Fundación Once en la última década.

En los castellanos destaca el poder anotador de Andrián Jesús Pérez, con la aportación en el rebote y en las asistencias de Eduardo Geovani Prieto.

Novedades locales

El conjunto albaceteño va recuperando efectivos y esta semana ha podido entrenar prácticamente con todos sus efectivos, incluido el pívot Daniel Highcock, que lesionado en pretemporada todavía no ha podido jugar ni un minuto en esta liga. El inglés está prácticamente recuperado y cabe la posibilidad de que pueda ser convocado para este partido. Es evidente que todavía no dispondrá de muchos minutos porque además en el club se le quiere cuidad y no forzar su vuelta en la competición. Tampoco es segura la participación de Ademola Orogbemi, que con problemas en un hombro podría perderse el partido.

Lo único negativo de la semana de entrenamientos es que por reajustes en la actividad del pabellón ha habido movimientos de horarios y reducción en algún caso del tiempo de trabajo, que ha distraído un poco a la plantilla.

El entrenador del BSR Amiab, Abraham Carrión, declaraba sobre la posibilidad de contar con Highcock en plenas condiciones físicas a partir de las próximas semanas que “es un jugador que sería de vital importancia para cualquier equipo de esta liga y será importante para nosotros contar con él en la fase final de las competiciones y seguro que su concurso nos ayudará mucho. Es cierto que el equipo ha cumplido hasta ahora pero Highcock es un jugador de los que suma”.

El míster sabe de las dificultades que tendrá el BSR Amiab Albacete para ganar al Fundación Grupo Norte este sábado. “Para nosotros todos los partidos son igual de importantes pero está claro que Valladolid tiene un equipo muy bueno y está haciendo una gran temporada. Para nosotros también es importante afrontarlo bien después de la derrota de Vigo” y explicaba que en ese partido ante el Amfiv los gallegos jugaron mejor y a los suyos les faltó acierto anotador y concentración defensiva.

Del conjunto de Valladolid apuntaba también que “es un conjunto va a más, con una base de jugadores de anteriores temporadas. Un equipo que despliega como conjunto uno de los mejores baloncestos de la competición. Un equipo con las ideas claras, con las funciones de los jugadores muy definidas” y añadía que espera un partido “muy competido”.

Carrión señala que la igualdad entre los dos equipos que se van a enfrentar el sábado es el ejemplo de la que hay esta temporada en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas. “Estamos ante una competición muy igualada, por arriba y por abajo. Todos los equipos nos hemos reforzado bien y ha subido el nivel de todos y hay tanta calidad que es normal que haya resultados que no eran habituales otro años” y aclara sobre la distancia que ha tenido el CD Ilunion sobre sus perseguidores otros años en comparación con esta temporada que “no es que el Ilunion haya bajado el nivel, es que los demos hemos subido y cada vez se nota más”. De esa igualdad que hay en la competición puede ser una buena muestra la Copa del Rey, que la disputan los ochos mejores del grupo el último fin de semana de febrero en Oviedo. “Estamos a mitad de temporada y lo importante llegará al final, pero puede servir para saber cómo estamos todos en estos momentos de la temporada”.