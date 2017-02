Excelente encuentro de baloncesto el que ofrecieron BSR Amiab Albacete y Fundación Grupo Norte de Valladolid. Gran espectáculo, con dos equipos intensos y concentrados que sabían de la importancia de un partido que medía a dos equipos separados por una sola victoria en la clasificación. Triunfo al final cómodo de los locales, pero nadie lo hubiera dicho después de ver la primera mitad. Tras el descanso se hundió el Valladolid y el BSR Amiab logró una diferencia que ya sería insalvable.

Anotar en los locales el debut del pívot Highcock, que lesionado en pretemporada todavía no había disputado ni un minuto de la Liga. Su presencia no pudo ser más productiva, con él en la cancha el Amiab se marchó en el marcador y demostró que pese a la falta de minutos será un jugador esencial si los manchegos quieren aspirar este año a todos los títulos.

El partido comenzó con dos equipos sin mucho acierto en los primeros minutos, con fallos de ambos equipos en los primeros minutos en el tiro pero con un Fundación Grupo Norte que con algo más de acierto se puso con 0-8 en el electrónico pasados los primeros tres minutos. Tiempo muerto para intentar cambiar el ritmo del partido y pese a algún fallo más los locales hacían su primera canasta cuando casi habían pasado cuatro minutos y una segunda un minuto después. No pintaban bien las cosas para los de Abraham Carrión. Los visitantes defendían con mucha intensidad y el BRS Amiab no encontraba su tiro, pero todo cambió en unos minutos, los locales mejoran sus porcentajes, roban varios balones, se hacen los los rebotes y en muy poco tiempo el partido da un vuelco, los manchegos se ponen con 10-12 en el minuto 8 y todo por jugarse. Al descanso se van los equipos con 14-16 para los de Valladolid. Máxima intensidad en el juego durante el segundo cuarto, los equipos empatan casi en todo, en lo bueno y en lo malo. Empate a 20 y a falta de cinco minutos para el descanso los locales, con una canasta de Marsh, se ponen por primera vez en todo el partido por delante en el marcador (22-20). No sería definitivo porque la intensidad era máxima y la igualdad también. Los visitantes aún se pondrían por delante con 26-27 para llegar al descanso con dos puntos más de Hernández (28-27).

El marcador reflejaba un partido con excelente defensa de ambos equipos y menos acierto en el tiro, también porque el buen trabajo defensivo pasaba factura al rival.

En el segundo tiempo se produjo un cambio radical y poco esperado. Para empezar saltaba a la pista Highcock, en lo que era su debut con los manchegos en la Liga, porque ha estado lesionado desde pretemporada. Es difícil saber lo que ocurrió en el conjunto de Valladolid, si fue el poder de intimidación del inglés o que bajaron su nivel, pero a los siete segundos ya había hecho una canasta y repitió poco después. La primera y única canasta del Fundación Grupo Norte en el tercer cuarto la hizo Jaso Sandoval cuando se habían jugado casi cinco minutos (34-29). De ahí al final de este cuarto monólogo local, mejores porcentajes en el tiro exterior y bajo los aros, mejores números que su rival en el rebote defensivo y un BSR Amiab Albacete que mostró su mejor cara ante un Valladolid desdibujado. 43-29 antes de comenzar el último acto del choque.

Ventaja que los locales supieron mantener pese a la intensidad que ponían los visitantes. En este último cuarto se repartieron los puntos unos y otros, con ligera ventaja local, pero el partido había quedado sentenciado antes.

Ficha

BSR Amiab Albacete: John Hernández (30), Lee Manning (5), Luis Alfonso Cristen Barba, Kyle Marsh (15) y Carlos Esteche (12) -cinco inicial- Daniel Highcock (8), Ademola Orogbemi (2), Harrison Brown, Almudena Montiel, Laura Ortega, Martín Arredondo y Efraín Martínez.

Fundación Grupo Norte Valladolid: Jasso Sandoval (8), Eduardo Prieto (11), Adrián Pérez (6), J. Soria (6) y Robles Martín (7) -cinco inicial- I. López, Lavandeira (2) y Szulc (3).

Parciales: 14-16, 14-11, 15-2 y 17-14, 60-43 final.

Incidencias: Partido de la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas disputado en el pabellón Lepanto de Albacete.