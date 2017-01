Encuentro de poca intensidad el que disputaron en Getafe el equipo local y el BSR Amiab Albacete. Partido en el que ya de inicio los manchegos se irían en el marcador, marcando ventajas en los primeros cuartos, con un Getafe que quería y no podía. Tras el descanso el BSR Amiab Albacete volvió a estar desconcentrado durante buena parte del cuarto, perdió cinco puntos de ventaja, para volver a mostrar un mejor nivel en el último y distanciarse ahora sí con 12 puntos más que le valieron terminar el partido con 49-71 en el electrónico.

En el BSR Amiab Albacete anotar la ausencia de Lee Manning, que sufre algunos problemas físicos desde el último partido en casa. Durante la semana estuvo en la concentración de la selección inglesa y no entrenó y en este caso el míster Abraham Carrión prefirió dejarlo en el banco para evitar complicaciones y no jugó ni un minuto. A los jugadores del equipo manchego se les notó que durante la semana no habían entrenado ni un día juntos, ya que los ingleses estuvieron con su selección, y a la hora del encuentro se notó también falta de concentración en defensa, y durante algunas fases el equipo estuvo lento de ideas para defender y atacar. En labores ofensivas la calidad del equipo hizo que el equipo estuviese siempre por delante ante un rival de la parte baja de la tabla, con un nivel técnico inferior y que pese a luchar y trabajar mucho no pudo evitar la derrota.

La victoria permite a los manchegos seguir en la segunda plaza de una competición cada vez más igualada y en la que no valen los favoritismos. En esta jornada cayó el Bilbao ante el Fundación Grupo Norte y podría quedarse incluso fuera de las cuatro primeras plazas. La Liga este año está más equilibrada que nunca y cada partido es como una especie de final.

Ficha

Getafe BSR: Lucía Soria, Manuel Berzal (11), José Leep (24), Javier Gómez (4) y Juan Carlos Gavira (4) -cinco inicial- Charles Fryer Steves (2), Pablo Cubo, Genoveva Tapia (4).

BSR Amiab Albacete: Carlos Alberto Esteche (18), Kyle Marsh (5), Jhon Hernández (18), Martín Ernesto Arredondo (16) y Efraín Martínez (3) -cinco inicial- Luis Alfonso Cristen (4), Harrison Brown (1), Fernando Aceituno (2), Ademola Orogbemi (4), Almudena Montiel, Lourdes Ortega.

Parciales: 7-17, 12-17, 19-14 y 11-23 (49-71, final).

Incidencias: Pabellón Juan de la Cierva de Getafe. Último partido de la primera vuelta de la liga de División de Honor de baloncesto en silla de ruedas.

Resultados de la jornada

FUNDACION GRUPO NORTE 65:55 BIDAIDEAK BILBAO BSR

CLUB AMFIV 72:35 MIDEBA EXTREMADURA

GETAFE BSR 49:71 BSR AMIAB ALBACETE

CD ILUNION 84:37 AMIVEL I.F. CLINICAS RINCON