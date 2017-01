Este fin de semana se inicia la segunda vuelta en la Liga de División de Honor de baloncesto en silla de ruedas y lo hace para el BSR Amiab Albacete fuera de casa y ante un rival que no va a dar ninguna facilidad, el AMFIV. Un choque complicado, con un largo viaje a tierras gallegas y un partido, que se disputa el sábado a las 19 horas, ante un equipo que está poniendo en juego la cuarta plaza de la clasificación.

El BSR Amiab Albacete viene de sumar una nueva victoria en Getafe, en un partido en el que no estuvo a su mejor nivel pero también es cierto que se presentó tras una semana en la que la plantilla no pudo entrenar junta y con la baja de sus dos pívots referencia, Lee Manning y Highcock. En este caso el primero de ellos parece que sí estará en el partido, después del descanso de la pasada semana que le ha permitido recuperarse de unas dolencias físicas que se provocó la semana anterior. Esta semana se reincorporaba a los entrenamientos del equipo y participaba junto a sus compañeros en alguna de las sesiones semanales.

Abraham Carrión, técnico del BSR Amiab Albacete, que no terminó muy feliz por la imagen de su equipo en Getafe, pese a la derrota, señalaba que este partido ante el AMFIV será mucho más complicado. “Ellos en estos momentos son cuartos, llevan muchas semanas por ser cabezas de serie en la Copa y en esta liga tan igualada no te puedes dormir y hay que estar muy concentrados, especialmente en defensa, que es lo que nos faltó en Getafe” insiste el técnico en la importancia de estar a buen nivel ante un equipo fuerte porque la Liga está demostrando que no hay rival pequeño. “Esta liga está muy equilibrada, aquello de que cualquiera puede ganar a cualquiera se hace realidad casi todas las semanas. La pasada el Grupo Norte de Valladolid ganó al Bilbao, que hace muy poco parecía el equipo que estaba luchando codo a codo con nosotros por la segunda posición. Aquí cualquiera te puede ganar y más un equipo como el AMFIV que está luchando por las primeras posiciones del grupo”.

El rival

El BSR Amiab Albacete se encontrará en tierras gallegas a un equipo que en estos momentos es cuarto en la tabla, con seis victorias y tres derrotas, sumando 15 puntos. Los mismos números que el Fundación Grupo Norte, que es quinto, y el Bidaideak Bilbao, que es tercero. Esto supone que estos tres equipos se están jugando las plazas tercera y cuarta y eso a largo plazo supone estar o no en la final a cuatro en la lucha por el título, además de una posición ventajosa en la Copa del Rey. El AMFIV está demostrando ser un equipo muy potente, que no da un partido por perdido y que ha realizado una primera vuelta realmente buena. Además en casa se ha mostrado bastante contundente en muchos de los partidos disputados.