En la sala de prensa del Circuito de Albacete se presentó este viernes la quinta prueba puntuable del Campeonato de España Cetelem de Superbike (ESBK), con la asistencia del alcalde de Albacete, Vicente Casañ, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, la presidenta del Consorcio, Amparo Torres, la responsable de la comisión femenina de motociclismo de la Real Federación Motociclista Española, Paula Arévalo, y la pilota Francisca ‘Pakita’ Ruiz, cuatro veces campeona de España femenina.

No es asunto baladí que de las cinco presencias en la mesa de dicha sala se situaran tres mujeres y dos hombres. Tanto la Federación Motociclista Española como el Circuito han querido enfatizar el papel de las féminas en este deporte, así como el esfuerzo de instituciones como Ayuntamiento, Diputación y la propia Federación por promover deportes que hasta ahora “estaban demasiado masculinizados” tal y como afirmó el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero.

En este sentido, Amparo Torres, máxima responsable del Consorcio del Circuito desde hace apenas unos meses indicó que “este del motociclismo femenino es un campo en el que queda mucho por hacer y en el que el Circuito de Albacete se va a seguir implicando”. Torres destacó así mismo que “ejemplos de éxito como María Herrera o Ana Carrasco que ha llegado a ser campeona del mundo de Supersport 300 nos han de servir para comprobar que se puede llegar y que es cuestión de tiempo y esfuerzo que este bonito deporte sea también de las mujeres”.

La también vicepresidenta segunda de la Diputación no quiso despedir su intervención sin acordarse de las personas que este fin de semana harán posible la disputa de este Campeonato, ensalzando por su dedicación y sacrificio a las personas que desempeñan su labor como comisarios y comisarias de pista.

Albacete y el motorismo

Por su parte el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, recordó la vinculación histórica que el Circuito de Albacete ha tenido con el Campeonato de España bajo cualquiera de sus nombres desde la fundación de la instalación en 1990, y el de la propia ciudad de Albacete desde que en 1950 se organizara en las calles de la Feria la primera prueba puntuable. Casañ apuntó incluso que por entonces “no se hablaba de motociclismo sino de motorismo y tanto en aquel circuito ferial como en el del Parque en la década de los 60, como en el Polígono Campollano en los 70 y 80, Albacete siempre ha vivido con intensidad estas pruebas”.

Refiriéndose al campeonato actual, este ESBK, el alcalde indicó que “este éxito de participación, nacional e internacional, no hace más que reforzar el éxito de una prueba que tiene perfectamente escalonadas sus categorías desde las pequeñas cilindradas que promueven este deporte entre los más jóvenes hasta las monturas de 600 y 1000 centímetros cúbicos”.

El Circuito como motor económico

El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, dijo en su intervención que “el Circuito hace mejor al mundo del motociclismo y la historia nos ha demostrado que todo aquel piloto que se hace grande y consigue campeonatos, antes ha pasado por aquí”. Así mismo, Cabañero se centró en un aspecto importante como la importancia del Circuito para la provincia ya que “este fin de semana no hay una habitación libre en los hoteles de Albacete por lo que merece la pena que las administraciones apoyemos pruebas como éstas y rememos juntas para devolver al Circuito de Albacete al lugar que un día tuvo y que tiene que volver a tener”.

En representación de la Real Federación Motociclista Española, habló Paula Arévalo, responsable de la Comisión Femenina que explicó en primer término que el trabajo de la institución federativa en promocionar el motociclismo entre las mujeres es grande “pero aquí hay un trabajo que ya viene hecho y que han propiciado mujeres como Pakita Ruiz y otras que ya son veteranas”. Sobre este Campeonato indicó que “tenemos una participación fantástica en la que, aunque sea un campeonato de España, hay más nacionalidades que en un Mundial de MotoGP”. Arévalo dijo que “el nivel es algo que se ve y la mayoría de los pilotos que destacan aquí siguen creciendo deportivamente”.

Pilota, mecánica y campeona

Francisca ‘Pakita’ Ruiz, tetracampeona femenina nacional de motociclismo, fue la última en intervenir en esta presentación y no escondió sus ganas de vencer en Albacete: “es un circuito que me gusta mucho y hasta ahora no he tenido la oportunidad de conseguir un triunfo, así que me encantaría hacerlo en alguna de las carreras del domingo”. La mallorquina llega con muchas ganas a esta prueba después de vencer en la primera del SBK femenino celebrada en Barcelona, pero deberá estar bien preparada física y mentalmente ya que el sábado deberá clasificar tanto en ella como en el Open 600 y en la jornada dominical participar en las carreras de las 11:00, las 13:00 y las 17:00 horas.

En la jornada del sábado, habrá entrenamientos cronometrados y la primera carrera, la de la Cuna de Campeones, y que el domingo, tras los warm-up se desarrollarán las siete carreras restantes desde las 11 de la mañana. La entrada al Circuito todo el fin de semana es gratuita y el domingo habrá un aparcamiento interior para motocicletas.

Horarios

Sábado 31 de agosto

18:05 Cuna de Campeones 11 vueltas

Domingo 1 de septiembre

11:00 SBK Femenino Carrera 1 17 vueltas

12:00 Moto4/85GP 13 vueltas

13:00 Supersport 19 vueltas

14:00 SBK 19 vueltas

15:00 PreMoto3/Promo3 15 vueltas

16:00 SBK Junior 13 vueltas

17:00 SBK Femenino Carrera 2 17 vueltas