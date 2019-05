“Se está haciendo un esfuerzo especial no sólo por hablar de lo que se quiere hacer, sino de lo que hemos hecho a lo largo de la presente legislatura, porque ésa es la credibilidad que tenemos”, ha asegurado

El cabeza de lista a las Cortes de Castilla-La Mancha por Albacete, Santiago Cabañero, ha visitado las instalaciones de la cadena COPE Albacete para ser entrevistado por Miguel Yeste, abordando lo que está dando de sí esta campaña que vive ya su décimo-primera jornada y que, este domingo, tenía uno de sus puntos álgidos en la provincia con el paso del presidente en funciones, Pedro Sánchez, por un multitudinario acto que congregó a más de 2.000 personas en el Pabellón de la Feria, dejando fuera del recinto a varios cientos más que, por cuestiones de aforo, no pudieron acceder.

“Estamos muy contentos después de ver ayer que el Pabellón de la Feria se nos quedó muy pequeño; hubo muchísima gente que no pudo entrar, y lo primero que quiero hacer es casi pedir disculpas a quienes no pudieron acceder” ha dicho al respecto Cabañero, que ha comentado que en la cita “se respiraba ilusión, con la presencia de muchos militantes y simpatizantes socialistas, y también de muchísima gente que confesaba no serlo pero que querían escuchar a Pedro Sánchez y las propuestas de Emiliano García-Page, ya que hay muchas personas que tienen claro que ésa será su opción el 26 de mayo”.

“Estamos llegando a gente que normalmente no se veía en citas del PSOE”

Preguntado por si le gustaría que el PSOE lograra el 26 de mayo los mismos resultados que alcanzó el pasado 28 de abril, ha afirmado que desea que el Partido Socialista gane con el mayor número de votos posible; mostrándose convencido de que cada vez el elector diferencia más su voto, y que no es inusual que haya gente que vote distinto según el ámbito de Elección, ha asegurado creer “Emiliano García-Page va a sacar un mejor resultado del que logramos en las Generales, y que lo mismo sucederá en algunos Ayuntamientos”.

Sobre estos días ya vivido de campaña electoral, Cabañero ha afirmado estar “contento por comprobar la afluencia de público que está acudiendo a los actos” que el PSOE está organizando a lo largo y ancho de la provincia, incidiendo especialmente en que está viendo “que se está llegando a gente que normalmente no se veía en citas del Partido Socialista”.

Así, ha explicado que están esforzándose “no sólo por hablar de lo que se quiere hacer, sino de lo que hemos hecho a lo largo de la presente legislatura, porque ésa es la credibilidad que tenemos” y, con contundencia, ha señalado que el objetivo del PSOE regional es el de “consolidar derechos en Castilla-La Mancha después del vendaval Cospedal”, un reto para que el que, ha asegurado, Emiliano García-Page y su equipo necesitan “cuatro años más” que afiancen la recuperación de estos cuatro primeros.

“La única alternativa al Gobierno progresista de Page se daría si suman las tres derechas y, personalmente, creo que eso sería una tremenda involución para esta región, para esta provincia, para nuestros pueblos…”

Cuestionado sobre si tiene ‘miedo’ a un posible pacto entre las tres derechas, Santiago Cabañero se ha mostrado “respetuoso con la política de pactos y con quien la decide (vistos, siempre, los resultados electorales)”, sí ha mostrado su preocupación entre un posible acuerdo entre derechas en el que pudiera estar Vox: “La única alternativa al Gobierno progresista de Page se daría si suman las tres derechas y, personalmente, creo que eso sería una tremenda involución para esta región, para esta provincia, para nuestros pueblos… Poner en cuestión derechos que en este país creíamos consolidados, sería muy peligroso para C-LM”, ha reiterado.

Sobre si sería incompatible que, pasada la cita con las urnas, pudiera ser diputado regional y repetir como presidente de la máxima institución provincial, Cabañero ha dejado claro que “la Diputación de Albacete es lo suficientemente importante como para que, quien esté a su frente, se dedique a ella en exclusiva” y que, sin descartar nada, ha avanzado que estará en lo que se acuerde entre todos, pero sí asegurando de antemano “que será en un lugar o en el otro”.

Aplaude “el verdadero compromiso del Gobierno de España con el reto demográfico”

Abanderado de la lucha contra la despoblación, una de sus “pasiones”, Santiago Cabañero siempre aboga por perseguir “la igualdad entre todas las personas, vivan donde vivan”. Expuesto ésta característica suya en la entrevista, ha señalado que en este asunto “tenemos que hacer muchas cosas aún: tener buenas infraestructuras, mantener en el medio rural unos buenos servicios básicos (para la salud, la educación, la atención a la dependencia), crear empleo, incentivar a las empresas que se creen en esos entornos…”.

Al mismo tiempo, ha incidido en que “es muy importante que en Europa defendamos que los Fondos de Cohesión tengan una discriminación positiva para el medio rural”, elogiando las palabras que al respecto lanzó Pedro Sánchez en el acto público que protagonizó ayer en Albacete, dejando claro “el verdadero compromiso que el Gobierno de España tiene con el reto demográfico”.

De cara a la cita con las urnas del domingo, Santiago Cabañero ha pedido “que la gente haga un voto reflexionado, sin pensar en a quién ha apoyado en otras ocasiones; que se piense verdaderamente en lo que nuestra sociedad necesita y en quién ha trabajado por ofrecérselo; estoy seguro que desde esa reflexión, no cabe otra opción que no sea la del presidente García-Page”, ha concluido.