Santiago Cabañero, cabeza de lista por Albacete a las Cortes de Castilla-La Mancha, criticó esta mañana que el PP de Almansa “juegue de nuevo con las ilusiones de la gente, sobre todo cuando se está hablando de empleo, porque me da pena que salgan ahora con una especie de Giba 2”. “Si algo no nos podemos permitir los políticos es lo de ser increíbles porque eso está bien para los superhéroes o los deportistas y los políticos tenemos que ser creíbles, cuando decimos una cosa la tenemos que cumplir de forma seria y rigurosa”, rechazó.

El cabeza de lista lamentó que “algunos” estén “demasiado acostumbrados a creer que en campaña electoral vale todo, que se puede prometer todo”, en referencia a la visita que el alcalde Almansa realizaba a una empresa de transporte logístico en la antigua nave de Intermarché, la misma en la que se prometió el desarrollo del proyecto fallido de Giba Cars, y en la que Roselló aseguró que existe un proyecto “de crecer y de incorporar cada vez más personas”.

Cabañero se trasladó hasta Almansa para apoyar la candidatura del PSOE en la ciudad, encabezada por Pablo Sánchez, donde aseguró que “quien quiera que en Almansa haya un cambio, quien quiera acabar con estos años de apatía del Partido Popular sabe que el único voto válido es el voto que deposite para Pablo porque es la única alternativa real”. Por contra, lamentó que lo realizado en los años de gobierno del PP lo que sucedió es que se pusieron “en entredicho y en serio peligro” los servicios públicos de calidad “con Cospedal y la complicidad de Paco Núñez”.

Santi Cabañero aseguró que sus “sensaciones” tras las dos semanas de campaña en la provincia “son muy buenas porque me la he recorrido de punta a punta y lo que he encontrado es muchísimo cariño, muchísimo afecto e ilusión, muchísima gente del Partido Socialista que dice que va a apoyarnos una vez más, pero también muchísima gente que dice que no nos ha apoyado en otras ocasiones pero que para Castilla-La Mancha quiere lo que se ha estado haciendo en estos últimos cuatro años”. “Hemos hecho una campaña limpia, propositiva, prometiendo aquello que podemos cumplir”, concluyó.

El PSOE tiene un plan para una Almansa mejor para todos y todas

En idéntica línea, Pablo Sánchez, candidato socialista a la Alcaldía de Almansa, se mostró satisfecho por el desarrollo de la campaña electoral “porque hemos hecho una campaña larga, de propuestas y tomándonos el tiempo suficiente para explicarlas porque el PSOE tiene un plan para una Almansa mejor para todos, para los jóvenes, para las personas que necesitan trabajar y también para las personas mayores”. “Hay que decidir si apostamos por el proyecto continuísta de 12 años de nada del Partido Popular o si nos acercamos a la idea de progreso y de vivir en una ciudad moderna, que es lo que ha representado y sigue representando”, dijo.

Para finalizar, Clara López Amorós, secretaria de Organización del PSOE de Almansa y miembro de la Ejecutiva provincial, detalló los “motivos” por los que “no se debe de votar al Partido Popular”, como es el hecho de que el “PP en Almansa esté prometiendo a toda prisa lo que no ha cumplido en los últimos años; podemos resumir su informe de gestión en 12 años sin hacer nada y 12 días prometiéndolo todo”. “Y ayer lo volvían a hacer con ese anuncio de pequeño Giba prometiendo un montón de empleos para después del verano”, finalizó.