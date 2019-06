El Gran Hotel de Albacete ha albergado este 18 de junio la celebración de la Jornada ‘Empleo y diversidad, claves para ganar en competitividad’, organizadas por la Fundación ONCE a través de su Foro Inserta Responsable, junto con el diario Expansión. Una cita que, desde el pasado mes de diciembre, ha recorrido ya doce ciudades españolas y que también ha llegado este martes al territorio albaceteño.

La inauguración de este evento ha contado con la participación directa del presidente en funciones de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, que ha intervenido junto a la consejera en funciones de Bienestar Social en C-LM, Aurelia Sánchez; al viceconsejero en funciones, Francisco Ruega; y a la secretaria general de Inserta Empleo Responsable y directora adjunta de Formación, Empleo y Transformación de la Fundación ONCE, Virginia Carcedo.

El encuentro ha tenido como objetivo analizar algunas de las claves para potenciar la competitividad de las empresas a través de la contratación de trabajadores con discapacidad y el desarrollo de proyectos de innovación social y de Responsabilidad Social Empresarial de Discapacidad (RSE-D).

Cabañero resalta el tremendo “valor añadido” que aporta la diversidad

Cabañero ha subrayado su felicitación a los responsables de este Foro por la iniciativa de ponerlo en marcha a lo largo y ancho de toda España y por hacer que haya recalado también en Albacete, incidiendo en que “es muy necesario situar esta realidad en el debate social”. Además, se ha mostrado convencido de que de la cita se sacarán “valiosas conclusiones para avanzar en este sentido, porque tenemos la suerte e disfrutar de una provincia que se distingue por la tremenda valía de su rico tejido asociativo, por lo comprometida que es su sociedad y por caminar de la mano de un sector empresarial también muy implicado con la colaboración, el diálogo y la responsabilidad social”.

El presidente en funciones de la máxima institución provincial ha relatado que, por parte de la inmensa mayoría de las entidades (públicas y privadas) se suele decir aquello de que es su capital humano aquello que las distingue más positivamente; y, subrayando que esto es una realidad sin vuelta de hoja, ha resaltado que “flaco favor haríamos a la sociedad a la que nos debemos si, en ese concepto de ‘capital humano’, no abrazamos al conjunto de personas (y, por ende, de potenciales empleados y empleadas) en toda su diversidad”.

“Es necesario que foros como éste contribuyan a abrir decisivamente los ‘ojos’ de esa parte (aún muy importante, por desgracia) del tejido productivo que no han mirado conscientemente esa realidad que, estoy convencido, puede contribuir decisivamente a aportarle un valor añadido importantísimo. Porque no hacerlo nos estaría condenando a perdernos un talento, una predisposición y una entrega al trabajo colectivo (cualquiera que sea) que no merece ser obviado (y que el conjunto de la sociedad no merece dejar pasar por alto)”, ha afirmado.

La Diputación de Albacete, comprometida con fomentar la empleabilidad desde la diversidad

Santiago Cabañero ha aprovechado este marco para poner en valor algunas de las iniciativas con las que la Diputación de Albacete ha venido y viene trabajando en este sentido. Por ejemplo, ha reseñado cómo a través de convenios de colaboración de esos que tienen, si cabe, un mayor valor por aquello que representan más allá de números o cifras (por ejemplo, con Asprona - Fundación ASLA), en la Casa Provincial se tiene la suerte de compartir el día a día con “trabajadores que son ya parte de la familia”.

O, en otro compromiso importante con el ansia de trabajar coordinadamente desde las instituciones por ofrecer nuevas posibilidades laborales a personas con discapacidad, ha explicado cómo le enorgullece especialmente la apuesta que la Diputación hizo por la formación a través de AFAEPS, cediéndoles el uso del Teatro de la Paz para el desarrollo de Cursos que, gracias a la Junta, poseen el Certificado de Profesionalidad. Iniciativa que se ha convertido en un ejemplo a imitar por otras Diputaciones en otras zonas de España que han visitado a la albaceteña, interesadas en conocer esta actividad que, desde el convencimiento de lo valioso que es la diversidad en el empleo, busca abrir puertas y ventadas de oportunidades a quienes tan complicado tienen acceder a ellas.

Igualmente, y yendo un paso más allá, Cabañero ha explicado cómo también desde la Diputación de Albacete se ha trabajado con vehemencia hasta lograr, para los próximos años que, con el apoyo del Fondo Social Europeo (consiguiendo ser una de las instituciones más respaldadas de todo el país para ello), se vaya a poner en marcha una inversión de prácticamente 10 millones de euros dentro del Plan de Orientación y Formación para el Empleo bajo el programa ‘Dipualba Protege’.

“Partíamos del hecho de que los demandantes de empleo con discapacidad en nuestra provincia se cifraban, aproximadamente, en un 5’79% del total de personas con discapacidad. Un porcentaje significativo en una población con riesgo claro de exclusión social y laboral, y a quienes también se queríamos prestar especial atención dentro del propósito global de ‘integración e igualdad’ compartido con el Fondo Social Europeo” ha detallado el máximo representante en funciones de la Diputación, que ha añadido cómo partiendo de esa realidad, “en este programa decidimos abrir un capítulo importante que ofreciese unas 130 horas de formación vinculada con el Módulo de Entrenamiento en habilidades sociolaborales de personas con discapacidad para mejorar su empleabilidad y, al mismo tiempo, para poner el foco en sus capacidades de cara al tejido productivo”, reto en el que ha avanzado que la institución se esmerará.

Además, Cabañero ha pedido a la Fundación que vea en la Diputación de Albacete una “compañera de viaje” cuando, muy probablemente tras la próxima Fera de la ciudad (finales de septiembre), Inserta Responsable abra una oficina en esta tierra para trabar desde la proximidad en su noble objetivo.

“Ojalá cada vez sean más las empresas que beban más de lo que significa este Foro Inserta Responsable de Fundación ONCE e Inserta Empleo; y que ésas empresas animen a otras, desde el ejemplo inequívoco de la experiencia propia; y que quienes estemos al frente de las instituciones hagamos, cada cual en la medida de sus posibilidades (que siempre son más de las que imaginamos) cuanto podamos por hacer de la diversidad nuestra bandera (también, y sobre todo, en materia laboral, porque es en ella donde radica buena parte de la igualdad que hemos de aspirar a alcanzar)” ha concluido, reiterando su felicitación por la iniciativa y su bienvenida a sus promotores a Albacete.

Jornada plagada de testimonios de enorme valía

Tras la inauguración de la cita, se ha podido disfrutar del ‘Cara a cara: la unión del talento, la diversidad y la discapacidad’, en el que han intervenido Sara Villacreces (gestora de Personas y Organización del Complejo Repsol Puertollano), Juan Ramón Amores (Alcalde de La Roda y director general en funciones de Juventud y Deportes de C-LM), y Mar Medeiros (directora de Empresas, Alianzas Estratégicas y RSC-D de Inserta Empleo) como moderadora.

El Foro Inserta Responsable, creado por Fundación ONCE, es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita, compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de RSE-D.Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad.

Forman parte del Foro Inserta más de 90 empresas, administraciones públicas, escuelas de negocios, así como organizaciones e instituciones que colaboran estratégicamente con Fundación ONCE para el cumplimiento de sus fines. Los socios del Foro apuestan firmemente por la inclusión de talento con discapacidad en sus plantillas, desde su creación en 2008 se han materializad cerca de 20.000 contrataciones de personas con discapacidad.