La sala de prensa de la Diputación de Albacete ha sido escenario este jueves de la presentación ante los medios de comunicación del libro ‘Viejos caminos, viejas historias’, de Jesús López García, y contando con el respaldo del presidente de la máxima institución provincial, Santi Cabañero, y de José Antonio Goméz, alcalde de Nerpio, localidad que sirve de marco a buena partes de esos caminos y esas historias que se recogen en esta obra.

Cabañero, que ya tuvo ocasión de acudir a la presentación que de este título se hizo recientemente en la Feria de la Nuez del municipio albaceteño, se comprometió allí mismo con Jesús a que también se presentaría en la Diputación “porque este libro es un testimonio de nuestra tierra, y da voz a los hombres y mujeres que la han levantado, y la Casa Provincial tiene que ser eco de algo asó, para contribuir a conservar nuestra historia”.

Cabañero, al autor: “Has logrado salvaguardar una parte de la historia de los pueblos y, desde esta institución, sólo podemos decir ‘gracias’”

El presidente de la máxima institución provincial ha subrayado que, si algo tienen claro tanto él como su Equipo de Gobierno, es que “el desarrollo, el progreso, sólo se pueden construir apostando por la igualdad de oportunidades y por la equidad” y que, para ello, es vital “poner en valor a las personas que luchan y trabajan por nuestra provincia”, algo de lo que (ha resaltado) saben mucho tanto el autor de este libro como el alcalde de Nerpio.

Cabañero ha reiterado sus felicitaciones a Jesús porque, después de leer este libro, ha podido comprobar el trabajo que se esconde detrás de cada página: “Has hablado con los vecinos y vecinas pero, sobre todo, les has escuchado; has recorrido las sendas y has descubierto sus costumbres… Has conseguido recopilar aventuras, opiniones, topónimos, tradiciones… Has logrado salvaguardar una parte de la historia de los pueblos y, desde esta institución, sólo podemos decir ‘gracias’”, ha asegurado.

Tal y como ha incidido el responsable provincial, “cualquiera que se haya criado en un pueblo o en una aldea y lea este libro, se puede identificar con lo que en él se cuenta, porque habla de lo que todos y todas en algún momento hemos vivido o escuchado en nuestras casas y, al tiempo que revela elementos característicos de esta zona de la Sierra que la hacen única, también aborda cuestiones del pasado que ayudan a entender el presente”.

Santi Cabañero ha resaltado que, “ahora que el reto demográfico está en la agenda pública, es un buen momento para recordar que en cada pueblo de esta provincia siempre han existido personas que han trabajado desde el anonimato y de forma autodidacta por conservar y mantener vivos estos pueblos”, dicho lo cual ha destacado que esa lucha, y el mensaje optimista que subyace de este libro, es algo que José Antonio trae al día a día: “Él siempre dice que ‘Nerpio está donde tiene que estar’, y yo añado que Nerpio está donde tiene que estar y que pelea con ahínco por su presente y su futuro, sin renunciar a su pasado”, ha explicado Cabañero.

Al hilo de ello y por ese motivo, principalmente, el presidente de la Diputación ha concluido anunciando que, de cara a la felicitación formal que desde la Casa Provincial se elabora para desear unas Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo y que cada año protagoniza un enclave especial de la provincia, lleva este 2019 la imagen de Nerpio: “Un lugar referente al cien por cien de este mensaje de tradición y de raíces, pero también de potencial y de futuro si apostamos por ello, unidos y unidas”, ha resaltado.

Además, Cabañero ha aprovechado para “felicitar estas fechas a los y las profesionales de los medios de comunicación que, a lo largo del año, cubren toda la actividad de la Casa Provincial, sin quienes lo mucho y bueno que aquí hacemos no llegaría a la ciudadanía”.

José Antonio Gómez, alcalde de Nerpio, invita a mirar con esperanza al futuro y a trabajar para buscar nuevas oportunidades para nuestros pueblos

Por su parte, el alcalde de Nerpio ha recogido estas palabras para sumarse a esos buenos deseos y, agradeciendo nuevamente a la Diputación su compromiso con los pueblos y su preocupación y ocupación en torno a todo aquello que pueda ayudar a trabajar en el denominado ‘reto demográfico’ contra la pérdida de oportunidades en el medio rural, ha puesto en valor el trabajo de Jesús García, que “siempre tiene en su cabeza y en su corazón esa comarca natural que formamos y en la que no hay fronteras ni barreras”.

José Antonio García ha subrayado la nostalgia que ahora quienes aman nuestros municipios sienten cuando ven la constante sangría en sus poblaciones debido a políticas pasadas que ha calificado de insolidarias con el medio rural que siempre ha generado los recursos, y que han tendido a lo urbano (que, poco a poco, se ha ido colapsando).

Por ello, ha dado más valor si cabe a los compromisos que actualmente las Administraciones están asumiendo para hacer frente a estas realidad y mirar con esperanza al futuro para buscar y generar nuevas oportunidades que devuelvan la vida a los pueblos, recogiendo nuevamente historias como las que refleja esta obra por la que ha felicitado expresamente al autor.

Jesús López: “Hay que alzar la voz por estos territorios para impedir que se nos mueran”

Jesús López, es de Caravaca de la Cruz. Profesor de Geografía e Historia, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el I.E.S. San Juan de la Cruz de dicha localidad. Es un apasionado del folclore y forma parte de los ‘animeros de Caravaca’ tierra que, por cercanía (en el mapa y en la esencia) le ha mantenido muy ligado a Nerpio, localidad que se refleja en esta obra que ha visto la luz tras otro trabajo que lleva por título ‘Y también se vivía’.

Jesús ha querido agradecer a la Diputación y a su presidente esta presentación en la Casa Provincial, así como al alcalde de Nerpio. Además, ha manifestado su “tremenda alegría” por ver en Santi Cabañero y en José Antonio Gómez a “dos personas jóvenes y con importantes responsabilidades que, cada una en su ámbito, están dirigiendo este ‘barco’ de trabajar desde la convicción absoluta por recuperar la vitalidad del medio rural; porque estas cosas de las que hablamos en ‘Viejos caminos, viejas historias’, parece como que estén invadidas por la nostalgia o por la añoranza (que las tiene), pero también en este proceso que vivimos desde hace treinta años o más, hay gente joven que se ha hecho sensible a ello; Santi y José Antonio son un ejemplo y estoy contento por ello”, ha señalado.

Tal y como él mismo ha explicado, con este libro ha querido “darle voz a quien nunca la tuvo: la gente serrana, campesina…”. Ha asegurado que, de todo lo que hasta ahora le han podido decir acerca de esta obra, lo que más le ha emocionado es precisamente que haya podido hacer eso dar voz a quienes nunca fueron escuchados.

‘Viejos caminos, viejas historias’ habla mucho, además de esas gentes, de los caminos y la vías pecuarias que tejían aquellas vidas llenas de historia. Es un libro lleno de compromiso por parte de su autor, convencido de que “hay que alzar la voz por estos territorios para impedir que se nos mueran” y que pone su talento a disposición de ello y siempre desde la positividad porque “no nos podemos quedar de brazos cruzados”, ha concluido.