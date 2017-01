La Dirección General del Catastro hizo público el 30 de diciembre de 2016 en el Boletín Oficial del Estado la incorporación de 2 nuevos municipios de la provincia de Albacete, incluyendo Albacete capital de provincia en el Plan de Regularización Catastral, para localizar construcciones no declaradas o declaradas de forma incorrecta en estos últimos años. El fin es adecuar la concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria. El procedimiento se iniciará de oficio y será de aplicación desde el 31 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2017.

Dicha regularización se debe a la aplicación de la Disposición Adicional tercera del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con efectos desde el día 1 de enero de 2013.

Se prevé que al menos en un 10% de inmuebles de estos municipios se localicen discrepancias. Esta estimación apunta a que dichos propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones.

La previsión del Gobierno es que casi toda España se haya revisado a mediados de 2017, pero la nueva publicación en el BOE estima como fecha de finalización para los nuevos municipios propuestos, noviembre de 2017. 139.468 inmuebles serán revisados en total en esta nueva remesa en Albacete y Minaya. 137.830 serán los revisados sólo en Albacete capital, y 1.638 en Minaya. Una vez finalizado el procedimiento los propietarios de los inmuebles en los que se haya detectado alguna incidencia, recibirán las correspondientes notificaciones de las propuestas de regularización.

Según Carmen Villa, directora general de Impuestalia, empresa dedicada en exclusiva a la Optimización Impositiva tanto en IBI´s y otros tributos asociados a la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, se estima que al menos en el 7% de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir errores en la nueva valoración. “El contribuyente debería preocuparse de revisar la valoración propuesta. A día de hoy son cada vez más los propietarios que se acercan a nuestras oficinas para que les ayudemos a conocer su valor catastral correcto y poder así constatar lo que la Dirección del Catastro les propone. Pueden existir discrepancias con la valoración de la administración que supongan un beneficio, ahorro, para el titular del inmueble”.

En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización. Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no comunicadas en los años anteriores.

“Se puede solicitar la revisión de la valoración catastral si se detectan discrepancias o errores” asegura Carmen, “cuando el contribuyente recibe la notificación de la propuesta puede ponerse en contacto con nosotros, tiene 15 días para alegaciones si detectamos algún error. Sólo cobramos nuestros honorarios si hemos conseguido un ahorro para nuestro cliente”.

La propuesta del Catastro no será firme hasta que no transcurra el plazo de 15 días hábiles para formular las alegaciones que consideren oportunas, presentando las pruebas que estimen pertinentes. Si trascurrido ese plazo el administrado no formula alegaciones la propuesta será definitiva, entendiéndose dictado y notificado el correspondiente acuerdo de alteración contenido en la propuesta de regularización desde el día siguiente al de finalización del mencionado plazo.